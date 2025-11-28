Рейса Сухуми–Тбилиси не было – Агентство гражданской авиации Грузии

Агентство гражданской авиации Грузии прокомментировало информацию, распространявшуюся в соцсетях о том, что российская авиакомпания «Азимут» якобы выполнила рейс Сухуми–Тбилиси. Сообщение основывалось на данных сайта Flightradar.

В ведомстве заявили, что «распространяется целенаправленная дезинформация». Речь идёт не о рейсе из Сухуми, а о рейсе из Минеральных вод, выполняемом на основании соответствующего разрешения.

«Детали этого рейса – номер рейса, регистрационный номер воздушного судна и другие данные – указаны в плане полёта. Мы хотим обратить внимание, что данные, полученные с различных интернет-платформ для отслеживания коммерческих рейсов в реальном времени, могут содержать ошибки. Поэтому заинтересованным лицам и СМИ рекомендуется проверять информацию у уполномоченных органов перед её распространением», – сообщили в агентстве.

При этом в ведомстве подчеркнули, что «осуществление рейсов из аэропорта Сухуми, закрытого грузинской стороной с 1993 года, является грубым нарушением как международных авиационных норм, так и законодательства Грузии (Закон об оккупированных территориях)».

«Разрешение на полёты из такого незаконно действующего аэропорта не может и не будет выдано грузинскими авиационными властями», – добавили в агентстве.

Отметим, что информация о рейсе из Сухуми в Тбилиси на сайте Flightradar появлялась и несколько дней назад, однако фактически выполнялся рейс из Минеральных вод.