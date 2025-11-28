Accessibility links

Польша больше не будет выдавать упрощенные рабочие визы гражданам Грузии

Иллюстративное фото

Польша исключила Грузию из списка пяти стран, которым рабочие визы выдаются по упрощённой процедуре. Льготы для граждан Грузии будут отменены с 1 декабря. После вступления постановления в силу гражданам Грузии придётся проходить полную процедуру даже для получения краткосрочной рабочей визы. Между тем, граждане Армении, Беларуси, Молдовы и Украины смогут воспользоваться упрощённой процедурой выдачи рабочих виз.

Согласно приказу министра семьи, труда и социальной политики Польши от 21 ноября:

  • Граждане Грузии, имевшие рабочую визу, смогут продолжать работать до истечения срока её действия;
  • Кроме того, все заявления, поданные в посольство до вступления в силу нового положения, будут рассматриваться по старым правилам.

Согласно предыдущему постановлению, работодатель направлял заявление о приёме на работу гражданина Грузии в муниципальный офис, после чего не требовалось заполнять заявление и проходить собеседование в посольстве. Рабочая виза выдавалась на срок до 24 месяцев.

Проект поправок, который также затронул Грузию, был принят в Польше в августе. В министерстве пояснили, что поправки также связаны с началом переговоров с Европейским союзом о возможных ограничениях безвизового режима в связи с текущей политической ситуацией в Грузии.

