Польша больше не будет выдавать упрощенные рабочие визы гражданам Грузии

Польша исключила Грузию из списка пяти стран, которым рабочие визы выдаются по упрощённой процедуре. Льготы для граждан Грузии будут отменены с 1 декабря. После вступления постановления в силу гражданам Грузии придётся проходить полную процедуру даже для получения краткосрочной рабочей визы. Между тем, граждане Армении, Беларуси, Молдовы и Украины смогут воспользоваться упрощённой процедурой выдачи рабочих виз.

Согласно приказу министра семьи, труда и социальной политики Польши от 21 ноября:

Граждане Грузии, имевшие рабочую визу, смогут продолжать работать до истечения срока её действия;

Кроме того, все заявления, поданные в посольство до вступления в силу нового положения, будут рассматриваться по старым правилам.

Согласно предыдущему постановлению, работодатель направлял заявление о приёме на работу гражданина Грузии в муниципальный офис, после чего не требовалось заполнять заявление и проходить собеседование в посольстве. Рабочая виза выдавалась на срок до 24 месяцев.

Проект поправок, который также затронул Грузию, был принят в Польше в августе. В министерстве пояснили, что поправки также связаны с началом переговоров с Европейским союзом о возможных ограничениях безвизового режима в связи с текущей политической ситуацией в Грузии.