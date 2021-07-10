США отказались вводить войска в Гаити по запросу местного правительства. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника в администрации Джо Байдена. В пятницу Порт-о-Пренс попросил у Вашингтона помощи в наведении порядка в стране перед президентскими и парламентскими выборами.

7 июля в Порт-о-Пренсе в своей резиденции был убит президент Гаити Жовенель Моиз. Преступление не раскрыто, полиция отчиталась о задержании 17 подозреваемых и убийстве еще троих. После убийства в столице начались беспорядки. Правительство объявило о введении 15-дневного чрезвычайного положения.

Министр по делам выборов Матиас Пьер в пятницу запросил военной помощи у США. Запрос Гаити касался ограниченного контингента, примерно из 500 человек, сказал чиновник в интервью CNN. Одновременно правительство обратилось за помощью армии к ООН. Представитель организации Хосе Луис Диаз заявил Reuters, что запрос на введение войск получен. Однако такое решение, если оно будет принято, должно быть обсуждено Советом безопасности, отметил он.

На 26 сентября в Гаити запланированы президентские и парламентские выборы, заявил Пьер. Убийство президента произошло на фоне кризиса власти в республике. Перед тем, как он был застрелен, в стране было всего 11 политиков, избранных на выборах. Теперь их осталось 10 - все они сенаторы. Летом Моиз планировал провести референдум, на котором бы, среди прочего, был поставлен вопрос об упразднении Сената.