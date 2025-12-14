Стрельба в Сиднее во время празднования Хануки. Есть жертвы

В Австралии в городе Сидней двое неизвестных открыли огонь по людям на пляже Бонди-бич. Есть убитые и раненые. По сообщениям СМИ, на пляже в это время проходило празднование еврейского праздника Ханука, в котором принимали участие члены местной еврейской общины.

По сообщениям полиции, есть "многочисленные" жертвы. СМИ, в частности Би-би-си, со ссылкой на полицию штата Новый Южный Уэльс сообщают о 10 убитых, среди которых один из стрелявших, и не менее 12 раненых. Среди раненых двое полицейских. Второй стрелявший, как сообщается, задержан. Он ранен и, по ряду сообщений, находится в критическом состоянии.

Мотивы открывших стрельбу пока не известны. Большинство комментаторов предполагают, что целью были члены еврейской общины. Пока не было сообщений о том, были ли стрелявшие связаны с радикальным исламизмом. Совет имамов Австралии осудил стрельбу и выразил солидарность с жертвами.

По сообщениям очевидцев, двое людей, одетых в чёрное, находясь на некотором отдалении, на парковке у пляжа, целенаправленно стреляли по людям. Стрельба продолжалась около 10 минут.

Стрельба и бегство людей с пляжа попали на видео. В сети появилось также видео, на котором безоружный человек отбирает оружие у одного из стрелявших, но его подлинности пока не подтверждена.

Жителей призвали покинуть Бонди-бич и прилегающую территорию. На видеотрансляции с места стрельбы видно, что там множество сотрудников полиции и медперсонал, оказывающий помощь пострадавшим прямо на месте.

14 декабря - первый день празднования Хануки, праздника, отмечаемого евреями по всему миру.