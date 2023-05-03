Суд в Минске приговорил Романа Протасевича к восьми годам колонии

Суд в Минске приговорил одного из создателей оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича к восьми годам лишения свободы. Об этом сообщает Белорусская служба Радио Свобода.

Протасевича признали виновным в заговоре с целью захвата власти в Беларуси и организации массовых беспорядков. Прокуратура требовала для него десять лет лишения свободы. Ранее ему ужесточили обвинение, добавив статью о руководстве экстремистским формированием.

Двум другим обвиняемым по делу NEXTA суд вынес приговор заочно. Степан Путило получил 20 лет лишения свободы, Ян Рудик – 19 лет лишения свободы.

Протасевича, Путило и Рудика обвиняют в совершении не менее 1586 преступлений. Среди них: разжигание социальной вражды, организация массовых беспорядков, публичные призывы к захвату государственной власти, террористические акты, создание экстремистского сообщества и руководство им, клевета и публичное оскорбление президента.

Ранее сообщалось, что Протасевич полностью признал вину и заявил в суде, что с бывшими коллегами его ничего не связывает и что ему «давно всё понятно» про этих людей.