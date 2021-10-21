Московский суд запретил продажу в России более 60 моделей смартфонов Samsung

Арбитражный суд Москвы запретил корейской компании Samsung Electronics и ее российской «дочке» ввозить и продавать на территории России более 60 моделей смартфонов. Об этом говорится в опубликованной резолютивной части дополнительного решения суда.

Под запрет попали устройства, предназначенные для использования платежного сервиса Samsung Рау . Речь идёт о 61 моделе смартфонов Samsung, включая Samsung Galaxy Z Flip с гибким экраном и «флагманских» Samsung Galaxy S21.

Решение суда обжаловано ответчиками и пока не вступило в законную силу.



Иск к корейской компании подала швейцарская «Сквин СА» за использование изобретения по патенту без согласия правообладателя. Это патент под названием «Система электронных платежей», в котором описывается «способ для проведения онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца. Заявка на этот патент в России была подана в 2013 году. Суд пришел к выводу, что в работе Samsung Рау используются технологии этого патента.

Платежный сервис Samsung Рау был запущен в 2015 году, в России он появился год спустя. По данным Национального агентства финансовых исследований на март 2021 года, Samsung Рау используют 17% пользователей мобильных платежных сервисов в России. Доля рынка Google Pay составляет 32%, Apple Pay — 30%.