ТАСС: МВД проверяет Лию Ахеджакову на «дискредитацию» армии

Главное управление МВД России по Москве начало проверку в отношении народной артистки России Лии Ахеджаковой по статье о «дискредитации» российской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Проверку начали из-за видео спектакля «Мой внук Вениамин», который проходил в Бремене 27 июня, где Ахеджакова вышла на сцену с украинским флагом.

Обращение с просьбой провести проверку написал глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин. По его мнению, Ахеджакова «дискредитировала Россию, гражданкой которой продолжает являться».

Имя Виталия Бородина стало упоминаться в прессе в связи с его обращениями в Генпрокуратуру с просьбами проверить представителей российской культуры, выражающих антивоенную позицию.