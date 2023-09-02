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ТАСС: МВД проверяет Лию Ахеджакову на «дискредитацию» армии

Актриса Лия Ахеджакова

Главное управление МВД России по Москве начало проверку в отношении народной артистки России Лии Ахеджаковой по статье о «дискредитации» российской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Проверку начали из-за видео спектакля «Мой внук Вениамин», который проходил в Бремене 27 июня, где Ахеджакова вышла на сцену с украинским флагом.

Обращение с просьбой провести проверку написал глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин. По его мнению, Ахеджакова «дискредитировала Россию, гражданкой которой продолжает являться».

Имя Виталия Бородина стало упоминаться в прессе в связи с его обращениями в Генпрокуратуру с просьбами проверить представителей российской культуры, выражающих антивоенную позицию.

  • В апреле Бородин уже писал донос на Ахеджакову в Генпрокуратуру России. Он просил возбудить в отношении актрисы уголовные дела по трем статьям УК: о государственной измене, «дискредитации» армии России и возбуждении ненависти либо вражды.
  • Ранее Виталий Бородин написал донос на певца Валерия Меладзе – с просьбой проверить его на предмет финансирования ВСУ; на актера Данилу Козловского – с просьбой проверить его на предмет так называемой дискредитации российской армии; на художественного руководителя Московского цирка на Цветном бульваре Максима Никулина – с требованием проверить на иностранное финансирование и наличие второго гражданства.

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