Тинькофф Банк объявил о решении провести ребрендинг

Тинькофф Банк проведет ребрендинг, говорится в телеграм-канале компании.

«Компания давно готовилась к этому шагу, и последние события сделали это решение еще более актуальным. Тинькофф уже давно перерос первоначальный смысл «именного» бренда», – говорится в сообщении.

19 апреля основатель банка Олег Тиньков резко осудил российское вторжение в Украину в своем инстаграме. Он написал, что не знает ни одного человека, который получал бы от этой войны выгоду, и назвал ее безумной. По словам Тинькова, Россия погрязла в непотизме, холуйстве и чинопочитании.

В тот же день банк подчеркнул, что не присоединяется к мнению своего основателя. «Олег Тиньков уже много лет не является лицом, принимающим решения в компаниях Группы Тинькофф, он не сотрудник Тинькофф, давно не был в России и все последние годы занимается вопросами своего здоровья. Олег Тиньков – один из 20 миллионов наших клиентов. Мы знаем, что наши клиенты мыслят по-разному, и уважаем их право на собственное мнение независимо от того, поддерживаем мы его или нет», – заявили в банке Тинькофф.

Тиньков – серийный предприниматель, он попал в список богатейших людей России после вывода на биржу основанного им Тинькофф Банка, ставшего одной из крупнейших российских кредитных организаций. По подсчетам Forbes, после начала войны с Украиной его состояние сократилось в пять раз и по состоянию на март он перестал быть миллиардером. В конце марта он попал в санкционный список Великобритании.