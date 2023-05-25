Украина сообщила о возвращении из плена 106 военнослужащих

Из российского плена на родину вернулись 106 украинских военнослужащих. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, восемь офицеров и 98 солдат и сержантов воевали под Бахмутом. Многие из них считались пропавшими без вести.

«Они сражались за Бахмут и совершили подвиг, не позволивший врагу наступать дальше вглубь нашего Востока. Каждый из них – герой нашего государства», – написал Ермак в телеграме.

Военная разведка Украины также сообщила, что были репатриированы три тела – двух иностранцев и украинки, пишет «Украинская правда».

Самому старшему из освобожденных военнослужащих 59 лет, самому молодому – 21 год.

Всего, по данным украинской стороны, в результате обменов домой возвратились 2430 человек. Среди них 139 гражданских.

Российская сторона обмен пленных пока не комментировала. О том, сколько человек вернулись в Россию, сведений нет.

Пророссийские блогеры, освещающие войну, допускают, что обмен пленными могла провести ЧВК «Вагнер», а не Минобороны России.

Последний раз стороны сообщали об обмене 6 мая. Украине удалось вернуть 45 военнослужащих национальной гвардии, защищавших Мариуполь, а в Россию вернулись три военных лётчика.

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