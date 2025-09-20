В ДТП погиб абхазский историк Станислав Лакоба

На 73-м году жизни в дорожно-транспортном происшествии погиб Станислав Лакоба – абхазский историк, литератор, общественный и политический деятель.

По информации СМИ, учёный вместе с супругой попал в аварию. Их доставили в Гудаутскую больницу, но спасти Лакоба не удалось. Другие подробности не сообщаются.

Станислав Лакоба родился 23 февраля 1953 года в Сухуми. Окончил историко-филологический факультет Сухумского государственного педагогического института им. А. М. Горького (1976). После института работал корреспондентом газеты «Советская Абхазия» (1976–1978) и учёным секретарём Общества охраны памятников истории и культуры Абхазии.

С 1980 года — научный сотрудник, с 1989 года — заведующий отделом истории Абхазского института языка, литературы и истории им. Д. И. Гулиа (ныне АбИГИ). С 1991 по 1996 год — депутат Верховного Совета Абхазии; в 1993–1994 годах — первый заместитель председателя Верховного Совета, в 1994–1996 годах — первый вице-спикер парламента.

Лакоба был одним из ближайших соратников первого президента самопровозглашённой республики Владислава Ардзинба, напоминает «Апсныпресс». Он принимал активное участие в Женевском процессе по урегулированию грузино-абхазского конфликта под эгидой ООН и при посредничестве России.

На президентских выборах 2004 года баллотировался вместе с Сергеем Багапшем на пост вице-президента. На втором этапе уступил место кандидата в вице-президенты Раулю Хаджимба. С 2005 по 18 августа 2009 года, а также с декабря 2011 по октябрь 2013 года занимал пост секретаря Совета безопасности.

Лакоба — автор более ста книг, монографий, учебников, статей, очерков и эссе, посвящённых истории, политике и культуре Абхазии и народов Кавказа. Он неоднократно был собеседником «Эха Кавказа».