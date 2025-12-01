Accessibility links

Би-би-си: грузинская полиция могла использовать химоружие времен Первой мировой для разгона протестов

Использование водомета на проспекте Руставели, 29 ноября 2024 года
Использование водомета на проспекте Руставели, 29 ноября 2024 года

Во время подавления антиправительственных протестов в Тбилиси в прошлом году власти Грузии могли использовать «камит» – боевое отравляющее вещество времён Первой мировой войны, утверждается в расследовании Би-би-си.

Британская вещательная корпорация пообщалась с экспертами по химическому оружию, источниками в полицейском спецназе Грузии и врачами, собрав данные, указывающие на использование вещества бромбензилцианида, которое французские военные назвали «камит». Франция использовала его на Западном фронте Первой мировой, но уже в 1930-х от него отказались из-за опасений по поводу долгосрочных последствий. Позднее его заменил более безопасный CS-газ («слезоточивый газ»).

Один из участников протестов рассказал, что струи водомёта «обжигали», и это ощущение не проходило даже после умывания. Другие демонстранты, выступавшие против приостановки Грузией евроинтеграции до 2028 года, также сообщали о длительной одышке, кашле и рвоте.

Грузинские власти назвали результаты расследования «абсурдными» и заявили, что полиция действовала законно в ответ на «незаконные действия разбушевавшихся правонарушителей».

О том, что грузинская полиция могла использовать не только слезоточивый газ, ранее писали многие СМИ, в том числе грузинская служба Радио Свобода.

«Необходимо немедленно прекратить использование химического оружия против демонстрантов!» — написал аллерголог-иммунолог Георгий Камкамидзе в социальных сетях в декабре 2024 года.

Радио Свобода в середине декабря прошлого года поговорило с россиянами, участвовавшими в протестах. Журналистка Валерия Файзуллина тогда говорила, что грузинские силовики «решили превратить водомёты в полноценное химическое оружие», залп из которого при попадании на кожу, вызывает «ощущение, что горишь заживо».

Вот что говорил тогда журналист Фёдор Худокормов: «Мы с коллегами пришли к выводу, что они добавляют смесь из слезоточивого газа и перцового спрея. Как раз в первые дни эта «вода» попала мне на голову. И после этого мне стало казаться, что рядом – слезоточивая граната. Я ослеп и стал задыхаться, пришлось просить помощи у протестующих, чтобы мне промыли глаза физраствором. При этом гранат не было, меня просто облили из водомёта».

На какие данные ссылается Би-би-си?

1) Исследование педиатра Чахунашвили

Педиатр Константин Чахунашвили, неоднократно участвовавший в протестах и попавший под струи водометов, рассказал, что его кожа «горела» в течение нескольких дней, и это ощущение нельзя было смыть водой. Более того, по его словам, «при попытке умыться становилось еще хуже».

Константин Чахунашвили
Константин Чахунашвили

Чахунашвили попросил в соцсетях пострадавших от спецсредств заполнить анкету. Откликнулось около 350 человек, почти половина из которых сообщили о побочных эффектах, сохранявшихся более тридцати дней – головной боли, усталости, кашле, одышке и рвоте.

Его работа была рецензирована и принята к публикации в журнале Toxicology Reports.

Из 69 дополнительно обследованных участников он выявил «значительно более высокую распространённость аномалий» в электрической активности сердца.

Выводы исследования совпали с наблюдениями журналистов, врачей и правозащитников о вероятном добавлении химического вещества в водомёты. Они потребовали от правительства раскрыть использованные средства, однако МВД, курирующее спецназ, отказалось это сделать.

2) Свидетельства бывших сотрудников спецназа

Несколько высокопоставленных источников в спецназе МВД помогли Би-би-си установить возможное вещество, применённое в водомётах. Лаша Шергелашвили, ранее отвечавший за вооружение этих подразделений, сообщил, что в 2009 году тестировал аналогичное соединение.

По его словам, оно вызывало затруднённое дыхание, не смывалось водой и содовым раствором и действовало гораздо сильнее обычного CS-газа:

«Например, если это химическое вещество прольется на землю, вы не сможете находиться близко в течение следующих двух-трех дней, даже если промыть это место водой».

Он рекомендовал не использовать это вещество, однако, по его сведениям, его все же добавили в водометы – и это было так по крайней мере по состоянию на 2022 год, когда он уволился со службы и покинул страну (сейчас он живет в Украине).

После увольнения Шергелашвили, наблюдая протесты 2024 года, заподозрил использование того же химиката; это подтвердили его бывшие коллеги. Другой экс-сотрудник полиции также сообщил Би-би-си, что в водомёты загружали то же соединение, что и во времена службы Шергелашвили. Названия вещества Шергелашвили не знает.

Разгон митинга в Тбилиси, 29 ноября 2024 года
Разгон митинга в Тбилиси, 29 ноября 2024 года
3) Химический порошок UN3439

Би-би-си получила копию инвентарного списка спецназа МВД за декабрь 2019 года, где значились два безымянных вещества: «Химическая жидкость UN1710» и «Химический порошок UN3439». Бывший высокопоставленный сотрудник спецназа подтвердил подлинность списка и указал, что эти вещества, вероятно, добавлялись в водомёты.

UN1710 удалось установить как трихлорэтилен (TCE) – растворитель.

UN3439 определить было сложнее, поскольку этот код охватывает множество опасных промышленных химикатов. Единственным из них, когда-либо применявшимся для подавления беспорядков, оказался бромбензилцианид («камит»), разработанный Антантой в Первую мировую войну.

Оценки

Би-би-си попросила токсиколога Кристофера Холстига оценить, мог ли использоваться камит. Он пришёл к выводу, что это вероятно: «Исходя из имеющихся данных <...> клинические симптомы, о которых сообщают пострадавшие и свидетели, соответствуют действию бромбензилцианида».

Холстиг исключил CS-газ: «Длительность симптомов <...> не соответствует эффекту типичных средств для разгона толпы». Он отметил редкость подобных случаев: «Я никогда не видел, чтобы камит использовали в современном обществе… его раздражающее действие сохраняется длительное время».

По его словам, вещество могло применяться как средство принуждения: «Он удерживает людей на расстоянии… Если использование этого вещества возобновилось, это чрезвычайно опасно».

Хотя камит когда-то применяла американская полиция, его давно заменили безопасными средствами. Эксперты, с которыми говорила Би-би-си, полагают, что столь мощное и устаревшее вещество может считаться химическим оружием.

Специальный докладчик ООН по вопросам пыток Элис Эдвардс назвала выводы расследования тревожными. По её словам, отсутствие строгих правил применения химикатов в водомётах создаёт риск использования «экспериментального оружия»: «Ставить эксперименты над населением нельзя. Это нарушает права человека».

Она подчеркнула, что последствия применения таких средств должны быть краткосрочными, а описанные симптомы «выходят за рамки допустимого». Поэтому, добавила Эдвардс, все случаи требуют расследования, включая возможную квалификацию как пыток или жестокого обращения.

Реакция властей

Власти Грузии охарактеризовали выводы Би-би-си как «совершенно поверхностные» и «абсурдные». Они заявили, что правоохранительные органы действовали «в рамках закона и Конституции», реагируя на «незаконные действия жестоких преступников».

В статье указано, что протесты на проспекте Руставели в Тбилиси уменьшились в масштабах после того, как правительство увеличило штрафы и сроки тюремного заключения, но они все еще продолжаются.

«Правящая партия «Грузинская мечта» отвергает обвинения в том, что правительство или почетный председатель партии Бидзина Иванишвили являются пророссийскими или следуют интересам России. Представитель партии заявил Би-би-си, что законодательные изменения, произошедшие за последний год, отвечают интересам «общественного блага», – сказано в расследовании.

