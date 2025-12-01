Во время подавления антиправительственных протестов в Тбилиси в прошлом году власти Грузии могли использовать «камит» – боевое отравляющее вещество времён Первой мировой войны, утверждается в расследовании Би-би-си.

Британская вещательная корпорация пообщалась с экспертами по химическому оружию, источниками в полицейском спецназе Грузии и врачами, собрав данные, указывающие на использование вещества бромбензилцианида, которое французские военные назвали «камит». Франция использовала его на Западном фронте Первой мировой, но уже в 1930-х от него отказались из-за опасений по поводу долгосрочных последствий. Позднее его заменил более безопасный CS-газ («слезоточивый газ»).

Один из участников протестов рассказал, что струи водомёта «обжигали», и это ощущение не проходило даже после умывания. Другие демонстранты, выступавшие против приостановки Грузией евроинтеграции до 2028 года, также сообщали о длительной одышке, кашле и рвоте.

Грузинские власти назвали результаты расследования «абсурдными» и заявили, что полиция действовала законно в ответ на «незаконные действия разбушевавшихся правонарушителей».

О том, что грузинская полиция могла использовать не только слезоточивый газ, ранее писали многие СМИ, в том числе грузинская служба Радио Свобода.

«Необходимо немедленно прекратить использование химического оружия против демонстрантов!» — написал аллерголог-иммунолог Георгий Камкамидзе в социальных сетях в декабре 2024 года.

Радио Свобода в середине декабря прошлого года поговорило с россиянами, участвовавшими в протестах. Журналистка Валерия Файзуллина тогда говорила, что грузинские силовики «решили превратить водомёты в полноценное химическое оружие», залп из которого при попадании на кожу, вызывает «ощущение, что горишь заживо».

Вот что говорил тогда журналист Фёдор Худокормов: «Мы с коллегами пришли к выводу, что они добавляют смесь из слезоточивого газа и перцового спрея. Как раз в первые дни эта «вода» попала мне на голову. И после этого мне стало казаться, что рядом – слезоточивая граната. Я ослеп и стал задыхаться, пришлось просить помощи у протестующих, чтобы мне промыли глаза физраствором. При этом гранат не было, меня просто облили из водомёта».

На какие данные ссылается Би-би-си?

1) Исследование педиатра Чахунашвили

Педиатр Константин Чахунашвили, неоднократно участвовавший в протестах и попавший под струи водометов, рассказал, что его кожа «горела» в течение нескольких дней, и это ощущение нельзя было смыть водой. Более того, по его словам, «при попытке умыться становилось еще хуже».

Чахунашвили попросил в соцсетях пострадавших от спецсредств заполнить анкету. Откликнулось около 350 человек, почти половина из которых сообщили о побочных эффектах, сохранявшихся более тридцати дней – головной боли, усталости, кашле, одышке и рвоте.

Его работа была рецензирована и принята к публикации в журнале Toxicology Reports.

Из 69 дополнительно обследованных участников он выявил «значительно более высокую распространённость аномалий» в электрической активности сердца.

Выводы исследования совпали с наблюдениями журналистов, врачей и правозащитников о вероятном добавлении химического вещества в водомёты. Они потребовали от правительства раскрыть использованные средства, однако МВД, курирующее спецназ, отказалось это сделать.

2) Свидетельства бывших сотрудников спецназа

Несколько высокопоставленных источников в спецназе МВД помогли Би-би-си установить возможное вещество, применённое в водомётах. Лаша Шергелашвили, ранее отвечавший за вооружение этих подразделений, сообщил, что в 2009 году тестировал аналогичное соединение.

По его словам, оно вызывало затруднённое дыхание, не смывалось водой и содовым раствором и действовало гораздо сильнее обычного CS-газа:

«Например, если это химическое вещество прольется на землю, вы не сможете находиться близко в течение следующих двух-трех дней, даже если промыть это место водой».

Он рекомендовал не использовать это вещество, однако, по его сведениям, его все же добавили в водометы – и это было так по крайней мере по состоянию на 2022 год, когда он уволился со службы и покинул страну (сейчас он живет в Украине).

После увольнения Шергелашвили, наблюдая протесты 2024 года, заподозрил использование того же химиката; это подтвердили его бывшие коллеги. Другой экс-сотрудник полиции также сообщил Би-би-си, что в водомёты загружали то же соединение, что и во времена службы Шергелашвили. Названия вещества Шергелашвили не знает.

3) Химический порошок UN3439

Би-би-си получила копию инвентарного списка спецназа МВД за декабрь 2019 года, где значились два безымянных вещества: «Химическая жидкость UN1710» и «Химический порошок UN3439». Бывший высокопоставленный сотрудник спецназа подтвердил подлинность списка и указал, что эти вещества, вероятно, добавлялись в водомёты.

UN1710 удалось установить как трихлорэтилен (TCE) – растворитель.

UN3439 определить было сложнее, поскольку этот код охватывает множество опасных промышленных химикатов. Единственным из них, когда-либо применявшимся для подавления беспорядков, оказался бромбензилцианид («камит»), разработанный Антантой в Первую мировую войну.

Оценки

Би-би-си попросила токсиколога Кристофера Холстига оценить, мог ли использоваться камит. Он пришёл к выводу, что это вероятно: «Исходя из имеющихся данных <...> клинические симптомы, о которых сообщают пострадавшие и свидетели, соответствуют действию бромбензилцианида».

Холстиг исключил CS-газ: «Длительность симптомов <...> не соответствует эффекту типичных средств для разгона толпы». Он отметил редкость подобных случаев: «Я никогда не видел, чтобы камит использовали в современном обществе… его раздражающее действие сохраняется длительное время».

По его словам, вещество могло применяться как средство принуждения: «Он удерживает людей на расстоянии… Если использование этого вещества возобновилось, это чрезвычайно опасно».

Хотя камит когда-то применяла американская полиция, его давно заменили безопасными средствами. Эксперты, с которыми говорила Би-би-си, полагают, что столь мощное и устаревшее вещество может считаться химическим оружием.

Специальный докладчик ООН по вопросам пыток Элис Эдвардс назвала выводы расследования тревожными. По её словам, отсутствие строгих правил применения химикатов в водомётах создаёт риск использования «экспериментального оружия»: «Ставить эксперименты над населением нельзя. Это нарушает права человека».

Она подчеркнула, что последствия применения таких средств должны быть краткосрочными, а описанные симптомы «выходят за рамки допустимого». Поэтому, добавила Эдвардс, все случаи требуют расследования, включая возможную квалификацию как пыток или жестокого обращения.

Реакция властей

Власти Грузии охарактеризовали выводы Би-би-си как «совершенно поверхностные» и «абсурдные». Они заявили, что правоохранительные органы действовали «в рамках закона и Конституции», реагируя на «незаконные действия жестоких преступников».

В статье указано, что протесты на проспекте Руставели в Тбилиси уменьшились в масштабах после того, как правительство увеличило штрафы и сроки тюремного заключения, но они все еще продолжаются.

«Правящая партия «Грузинская мечта» отвергает обвинения в том, что правительство или почетный председатель партии Бидзина Иванишвили являются пророссийскими или следуют интересам России. Представитель партии заявил Би-би-си, что законодательные изменения, произошедшие за последний год, отвечают интересам «общественного блага», – сказано в расследовании.

Подписывайтесь на нас в соцсетях