В Грузии 71-летнего врача освободили после уплаты залога

71-летний врач-педиатр и детский кардиоревматолог Георгий Чахунашвили, задержанный по делу о событиях 4 октября, был освобождён ранним утром после внесения залога, назначенного судом, в размере 20 000 лари (около 7 380 долларов).

Сумма была собрана членами семьи всего за час – при активной поддержке граждан.

«Огромное спасибо всем за помощь… Деньги поступали так быстро, что я едва успел остановить сбор и удалить номер счёта», – написал в Facebook сын врача Коте Чахунашвили, опубликовав также видео освобождения отца.

Поздно вечером 10 октября судья Валериан Бугианишвили удовлетворил ходатайство прокуратуры: в отношении Чахунашвили была избрана мера пресечения в виде залога, а ещё один обвиняемый, Георгий Муладзе, был помещён под стражу.

Следствие обвиняет Чахунашвили в «попытке захвата стратегического объекта группой лиц» и «участии в групповом насилии» во время митинга 4 октября.

Врача задержали два дня назад у него дома, где перед этим прошёл обыск, проведённый криминальной полицией. Свою вину он отрицал, заявив:

«Я не согласен с обвинением. Иду с ними [с полицией]. Ничего страшного не произошло. Всё понятно. Я любил свою родину и продолжаю любить её – сегодня и завтра тоже буду любить».

Георгий Чахунашвили – один из 46 человек, задержанных по делу о событиях 4 октября, и пока единственный, кого освободили под залог. В его поддержку накануне прошла акция у парламента.

На кадрах, опубликованных МВД, видно, что Чахунашвили находится во дворе президентской резиденции в момент, когда часть демонстрантов пыталась прорваться внутрь, однако сам он не предпринимает никаких насильственных действий.