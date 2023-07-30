В Минобороны Италии раскритиковали участие страны в проекте с КНР

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто подверг критике решение прежнего итальянского правительства присоединиться к китайскому проекту «Один пояс, один путь» четыре года назад. Эта инициатива мало что дала итальянскому экспорту, подчеркивает Крозетто.

Как отмечает Reuters, Гуидо Крозетто представляет администрацию, которая рассматривает возможность выхода из соглашения с КНР. Италия - единственная из крупных западных стран, которая присоединилась к проекту.

«Один пояс, один путь» предполагает расширение связей Китая со странами Центральной Азии, Европы и Африки за счет масштабных инвестиций в инфраструктуру. Однако критики проекта говорят, что он нужен Пекину лишь для распространения своего геополитического и экономического влияния.

«Решение присоединиться к новому Шелковому пути увеличило китайский импорт в Италию, но не оказало такого же влияния на итальянский экспорт в Китай», - заявил Гуидо Крозетто в интервью газете Corriere della Sera. Одновременного глава итальянского оборонного ведомства подчеркнул, что выход из соглашения должен быть осторожным, без ущерба для отношений с Пекином, поскольку КНР не только конкурент, но и партнер Рима.

Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони после встречи в четверг в Белом доме с президентом США Джо Байденом заявила, что у ее правительства есть время до декабря, чтобы согласовать меры относительно китайской инициативы. Мелони одновременно объявила, что вскоре направится в Пекин.