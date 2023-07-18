В Могилевскую область прибыли не менее двух тысяч наемников «Вагнер»

Не менее двух тысяч наемников ЧВК «Вагнер» прибыли на территорию Республики Беларусь. Такие цифры приводит мониторинговый проект «Беларускі Гаюн», ведущий подсчеты на основании открытых данных.

Расследователи отмечают, что только за 18 июля им удалось зафиксировать прибытие двух колонн, в которых было 170-185 машин, в том числе с номерами самопровозглашенных «ЛНР» и «ДНР» либо без номеров.

Техника и люди направляются в сторону палаточного лагеря, возведенного в районе деревни Цель Могилевской области к юго-востоку от Минска, утверждает «Беларускі Гаюн»

По данным ASTRA, с 14 по 16 июля военные колонны ЧВК «Вагнер» следовали через территории Орловской и Брянской областей в сопровождении патрульных автомобилей ДПС.

В составе колонн – пикапы, легковые и грузовые автомобили, а также автобусы и микроавтобусы. Сообщений об инцидентах не поступало.

Ранее Белорусская служба Радио Свобода на основе анализа спутниковых снимков сообщала о строительстве палаточного лагеря на территории заброшенной воинской части под Осиповичами, возле деревни Цель. Журналисты насчитали более 300 полевых палаток в каждой из которых могут разместиться от 20 до 50 человек.

Белорусское Минобороны в одном из своих сообщений на прошлой неделе отмечало, что наемники ЧВК проводят тренировки у военнослужащих территориальной обороны.