В Приморье усилили группировку спасателей из-за тайфуна «Ханун»

В Приморье из зоны подтопления эвакуированы более 2 тысяч жителей, в том числе, свыше 400 детей, сообщили в региональном управлении МЧС России.

Как стало известно ранее, населенные пункты в Приморском крае затопило из-за тайфуна «Ханун» и длительных дождей. 28 населенных пунктов остаются отрезанными. «В 16 муниципальных образованиях края затоплено более 4 тысяч 300 жилых домов, свыше пяти с половиной тысяч приусадебных участков и десятки участков автомобильных дорог. Организована работа 9 лодочных переправ», – говорится в сообщении МЧС.

Отмечается, что на территории края развернуты 13 пунктов временного размещения. В регион прибыла дополнительная группировка спасателей.

В Уссурийском, Октябрьском и Надеждинском муниципальных образованиях без электроснабжения остаются 70 многоквартирных и более 1100 частных жилых домов.

Режим ЧС действует в 9 районах. Наибольшее количество осадков выпало в Чугуевском, Хасанском, Яковлевском, Октябрьском, Черниговском, Лазовском, Ольгинском муниципальных округах, Уссурийском и Находкинском городских округах, а также в Михайловском районе. Из-за сильных дождей в крае пострадали 65 населенных пунктов, передает «Интерфакс».