В районе Лисичанска сохраняется угроза окружения украинских частей

Минобороны России заявило об окружении и разгроме группировки украинских войск в районе селений Горское и Золотое на западе Луганской области.

Украинские военные не подтвердили эти данные, но в ранее в пятницу поступали сведения об отходе частей ВСУ из Северодонецка, где несколько недель шли упорные бои. В районе Лисичанска они продолжаются, там также есть угроза окружения украинских частей.

По заявлению Минобороны РФ, в ходе российского наступления Лисичанск блокирован с юга. В Москве при этом отмечают, что в указанном районе действует российская группировка «Центр» под командованием генерал-полковника Александра Лапина. А в так называемом «Горском котле» украинским войскам нанесла поражение южная группировка российских войск под командованием Сергея Суровикина. Ранее российское руководство имена командующих своими силами не называло.

Обе стороны говорят об обстрелах и активных боевых столкновениях в районе Бахмута, на Славянском и Краматорском направлениях.

В свою очередь, украинское командование сообщает о продвижении своих войск на некоторых участках фронта на юге страны. В частности, говорится об отступлении россиян в районе поселка Ольгино в Бериславском районе Херсонской области.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонные переговоры с главой комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Основной темой обсуждения было наступление России на луганском направлении, которое Залужный считает наиболее опасным.