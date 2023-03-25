В США умер сооснователь корпорации Intel Гордон Мур

В США умер американский бизнесмен и сооснователь корпорации Intel Гордон Мур. Ему было 94 года.

Гордон Мур родился в Сан-Франциско 3 января 1929 года в семье заместителя шерифа округа. Начал учебу в государственном университете Сан-Хосе.

В 1950 году получил степень бакалавра в Калифорнийском университете в Беркли, а в 1954-м – степень доктора философии в области физики и химии в Калифорнийском технологическом институте. Работал в Лаборатории прикладной физики в университете Джона Хопкинса.

В 1957 году Мур и еще семь инженеров – так называемая «вероломная восьмерка» – создали компанию Fairchild Semiconductor. Она создала первую интегральную схему, пригодную для массового производства.

В 1965 году вывел «закон Мура», согласно которому в современной формулировке количество транзисторов, размещаемых в кристалле интегральной схемы удваивается каждые 24 месяца.

В 1968 году Гордон Мур и Роберт Нойс основали компанию NM Electronics, которая позже переименовали в Intel. Мур проработал в ней до 2006 года, после чего ушел в отставку. Бизнесмена называли пионером Силиконовой долины.

Вместе со своей женой Бетти в 2000 году бизнесмен основал благотворительный фонд, через который пожертвовал на благотворительность более пяти миллиардов долларов.

По последним оценкам Forbes, состояние Мура превышает семи миллиардов долларов.