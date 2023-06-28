В Украине начинается обсуждение новой государственной доктрины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил начать общенациональное обсуждение новой украинской доктрины, в которой будут названы приоритетные направления будущего развития государства.

По словам Зеленского, это будет "доктрина Украины-победительницы". "Эта доктрина должна отвечать на все фундаментальные вопросы об Украине и нашем будущем – и нам самим, и нашим соседям и каждому в мире. Мы нуждаемся в новой системе, новых правилах, новых возможностях", - цитирует слова президента агентство "Интерфакс-Украина".

"Мы нуждаемся в доктрине для нашего государства. Ясной, не размытой, смелой доктрине. Для Украины, идущей к победе. И для Украины-победительницы". Он подчеркнул, что трансформация государства необходима для дальнейшего успешного развития.

"Так же, как мы уже показали, что смелость дает свободу, мы докажем, что свобода дает успех. Мы сделаем это украинской аксиомой: свобода дает успех. Это то, что убеждает больше всего. Успех. Это то, что нужно всей нашей земле. Всему нашему народу. Всем частям Украины, всем детям Украины… Но чтобы этот успех состоялся, украинское государство нуждается в трансформации. И мы сделаем реальностью трансформацию, о которой украинцы мечтали", - заявил президент Зеленский, выступив в Раде в День Конституции.

"Я хочу сегодня предложить для общего национального обсуждения основные ориентиры будущей украинской доктрины", - сказал Зеленский.

По словам главы украинского президента, после обсуждения новой украинской доктрины в Верховной Раде, в громадах, после дискуссий на различных площадках, она будет разработана, а ее текст утвердит на своем заседании Совет национальной безопасности и обороны.

Зеленский предложил пять основных ориентиров новой украинской доктрины, среди которых "глобальность украинской безопасности" и "политика справедливости". За десять лет государство должно сформировать новую внешнюю политику, построить новую экономику, выстроить новые отношения между государством и обществом. За этот период, как считает президент Украины, необходимо успешное развитие всех украинских территорий, развитие образования и науки, культуры, повышение уровня безопасности и свободы", предложил президент Украины, выступая в Киеве по случаю Дня Конституции.