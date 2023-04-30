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В Узбекистане проходит референдум о поправках в Конституцию
В Узбекистане в воскресенье проходит референдум по внесению поправок в Конституцию страны. Если они будут приняты, нынешний президент Шавкат Мирзиёев сможет оставаться у власти до 2040 года.
В новой редакции Конституции президентский срок будет увеличен с пяти до семи лет. Если поправки будут приняты, президентские сроки нынешнего президента Мирзиёва «обнулятся», что даст ему возможность ещё дважды избираться на пост главы государства. Полномомчия президента также будут расширены.
По новой Конституции Узбекистан провозглашается социальным, правовым и светским государством. Ранее этих понятий в Основном законе страны не было. Число членов Сената будет сокращено со 100 до 65 человек. Смертная казнь запрещается. В новой редакции документа будет прописана обязанность государства обеспечивать гражданам минимальную зарплату, жильё и медицинскую помощь, а также доступ в интернет.
- Референдум о поправках в Конституцию власти Узбекистана планировали провести еще в прошлом году. Этому помешали протесты в автономной республике Каракалпакстан. В предлагавшейся тогда новой версии Конституции планировалось значительно ограничить автономию республики и лишить ее права выхода из состава Узбекистана.
- В июле 2022 года в столице Каракалпакстана Нукусе и окрестностях прошли многочисленные акции протеста. Власти жестко подавляли их. По официальным данным, в ходе протестов погибли 18 человек, более 240 пострадали, свыше 500 были задержаны. В итоге президент Мирзиёев предложил сохранить суверенитет автономии Каракалпакстана.
Другие новости дня
ЦИК Грузии подсчитал предварительные итоги промежуточных и внеочередных выборов
ЦИК Грузии опубликовал предварительные результаты промежуточных и внеочередных выборов в парламент, сакребуло и мэров муниципалитетов.
Согласно предварительным данным, распечатанным с аппаратов для подсчета голосов на 117 избирательных участках, всего в выборах во всех десяти муниципалитетах страны приняли участие 55 363 избирателя, пишет Общественный вещатель.
Предварительные данные промежуточных выборов в сакребуло (городские советы): в Гурджаани, в мажоритарном округе N8, кандидат от «Грузинской мечты – Демократической Грузии» Зураб Мухулишвили получил 1347 голосов. В Тианети кандидат от «Грузинской мечты - Демократической Грузии» Иосеб Матурели получил 345 голосов. В Ахалцихе кандидат от «Грузинской мечты - Демократической Грузии» Роин Небадзе получил 463 голоса. В Ткибули кандидат от «Грузинской мечты - Демократической Грузии» Георгий Кереселидзе получил 321 голос, что составляет 86,62 процента от числа принявших участие в выборах избирателей, а независимый кандидат Георгий Гагошидзе получил 204 голоса, что составляет 13,37 процента. В Кутаиси кандидат от «Грузинской мечты - Демократической Грузии» Михаил Гиоргадзе получил 5331 голос.
По итогам внеочередных выборов мэра Цагери кандидат от «Грузинской мечты - Демократической Грузии» Леван Залкалиани получил 2158 голосов. В Тержоле Манучар Робакидзе от «Грузинской мечты - Демократической Грузии» получил 9 559 голосов.
По предварительным результатам промежуточных выборов в парламент Грузии в мажоритарных округах Поти, Сенаки и Хоби кандидат, выдвинутый «Свободной Грузией» Бесик Цулейскири, получил 1208 голосов, что составляет 4,67 процента принявших участие избирателей, тогда как кандидат от «Грузинской мечты - Демократической Грузии» Георгий Хахубия получил 24 646 голосов, что составляет 95,32 процента избирателей, принявших участие в голосовании.
При обстрелах в Брянской области погибли два человека
В ночь на воскресенье от обстрелов пострадал поселок Суземка в Брянской области. Погибли два человека. Еще двое были ранены. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Он уточнил, что был полностью разрушен один жилой дом, еще два пострадали. В обстрелах губернатор обвинил «украинских националистов».
По сообщению издания «База», в течение ночи обстрелы Брянской области продолжились. Около трех часов ночи в Суземку прилетело еще три снаряда. Один из них попал в частный дом, но не разорвался. Спустя 30 минут в поселок прилетели еще два снаряда.
Поселок Суземка находится в 10 километрах от границы с Сумской областью Украины.
- После начала вооруженного вторжения России в Украину приграничные регионы России - Белгородская, Брянская и Курская области - регулярно подвергаются артиллерийским обстрелам. Российские власти обвиняют украинские вооруженные силы. Украинская сторона обстрелы не комментирует.
Премьер-министр Армении провел телефонный разговор с госсекретарем США
Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.
Как сообщает Радио Азатутюн со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Армении, собеседники коснулись сложившейся в регионе военно-политической и гуманитарной ситуации.
«Премьер-министр Пашинян подчеркнул, что шаги азербайджанской стороны в Лачинском коридоре направлены на последовательную реализацию политики этнической чистки в Нагорном Карабахе и полного изгнания армян из Нагорного Карабаха. Премьер-министр подчеркнул важность адекватного реагирования международного сообщества на подрывающие региональную безопасность действия Азербайджана и принятия действенных шагов по безоговорочному исполнению решения Международного суда», - говорится в сообщении.
Отмечается, что состоялся также обмен мнениями о переговорном процессе между Арменией и Азербайджаном, в том числе о предстоящих в ближайшие дни обсуждениях в Вашингтоне.
«Стороны подчеркнули важность последовательных усилий по обеспечению стабильности и мира в регионе. Были затронуты также другие вопросы гуманитарного характера», - говорится в сообщении пресс-службы премьер-министра Армении.
Власти Варшавы изъяли здание школы при посольстве РФ в Польше
Власти столицы Польши Варшавы изъяли в пользу государства здание, в котором располагалась школа при российском посольстве в Варшаве. Утром в субботу 29 апреля представители мэрии Варшавы и полицейские приехали к зданию, чтобы провести опись имущества. Сотрудникам российского утверждения предписали покинуть здание до вечера 29 апреля.
Государственное агентство РИА Новости опубликовало видео, как сотрудники российского посольства грузят вещи под марш «Прощание славянки». Российские СМИ сообщили, что к вечеру субботы они покинули помещение. По словам посла России в Польше Сергея Андреева, школа продолжит работу в другом помещении дипломатической миссии.
Представитель МИД России Мария Захарова назвала действия польских властей «захватом» школы и назвала их нарушением Венской конвенции о дипломатических отношениях. Она заявила, что последует «жесткая реакция» Москвы. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и вовсе предложил разорвать дипломатические отношения с Польшей.
Польское радио цитирует пресс-службу МИД Польши, которая заявила, что власти Варшавы «вернули в распоряжение города здание бывшего российского лицея». По словам представителя МИД, здание было незаконно арендовано российскими властями.
Как сообщает Deutsche Welle, в марте 2022 года, вскоре после российского широкомасштабного вторжения в Украину, министерство иностранных дел Польши инициировало процесс изъятия двух объектов недвижимости в Варшаве, находящихся во владении России, которые не использовались в дипломатических и консульских целях. Речь в том числе шла и о здании школы при посольстве. В прошлом году Польша вернула контроль над бывшей базой отдыха посольства России под Варшавой.
Завершено расследование дела против сопредседателя «Мемориала» Орлова
Завершено расследование уголовного дела по обвинению в повторной дискредитации армии против сопредседателя Центра защиты прав человека «Мемориал» Олега Орлова. Как сообщается на сайте «Мемориала», в субботу следователь вручил Орлову обвинительное заключение. Дело передается для рассмотрения в Коптевский районный суд Москвы.
Орлов находится под подпиской о невыезде, ему грозит до трех лет лишения свободы. В «Мемориале» отмечают, что дело Орлова о повторной дискредитации - первое по этой статье в Москве.
О возбуждении уголовного дела против Орлова стало известно 21 марта, когда у ряда сотрудников «Мемориала» прошли обыски - по ранее возбужденному делу о реабилитации нацизма. После обыска Орлова привезли на допрос, на котором ему сообщили, что против него возбудили дело по другой статье - о повторной дискредитации армии. Оно связано с постом о войне в Украине, который правозащитник опубликовал 14 ноября 2022 года. В нем Орлов пишет о том, что война была «развязана режимом Путина», и называет ее «тяжелейшим ударом по будущему России». Еще в марте 2022 года Орлов был оштрафован по административной статье о так называемой дискредитации армии.
Изданию «Сота» Орлов рассказал, что дело было возбуждено после доноса активистов Мироненко и Бохунько, причастных к движению «Ветераны России». Она, как сообщается, причастна и возбуждению уголовного дела о реабилитации нацизма в связи с деятельностью «Мемориала».
- В декабре 2021 года Верховный суд России постановил ликвидировать «Международный Мемориал», а Мосгорсуд принял аналогичное решение в отношении правозащитного центра «Мемориал».
- Правозащитников обвинили в нарушении законодательства об иностранных агентах. «Мемориал», в свою очередь, назвал действия российских властей политически мотивированными и непропорциональными. Команда «Мемориала» продолжает правозащитную деятельность без образования юридического лица.
Зеленский: Контрнаступление Украины состоится и будет успешным
Президент Украины Владимир Зеленский в большом интервью журналистам из Финляндии, Швеции, Дании и Норвегии выразил уверенность в том, что украинское наступление, о подготовке к которому ранее неоднократно говорили в Киеве, будет успешным и приведет к освобождению ныне занятых Россией украинских территорий.
При этом Зеленский отметил важность поставок Украине оружия. «Я не готов говорить, когда это будет, каким образом. Да, многие вещи зависят от нас, но есть много деталей в поставке того или иного оружия. Мы хотим сохранить как можно больше жизней, поэтому решающее значение имеет оружие», - отметил Зеленский. По словам президента Украины, при недостаточном уровне поставок оружия война может затянуться на «десятилетия».
При этом, по словам Зеленского, Украина не будет тянуть с контрнаступлением до того момента, когда получит от партнеров истребители F-16. «Нет, так не будет. Мы начнем и будем идти вперед», - сказал президент Украины. Пока ни одна из стран не обещала Украине поставок F-16.
Зеленский подчеркнул, что уверен и в том, что Украине удастся вернуть аннексированный Россией в 2014 году Крым.
Президент Украины подчеркнул, что страна не готова идти на территориальные уступки. По мнению Зеленского, война закончится для Украины иначе, чем для Финляндии война с Советским Союзом в 1939-1940 годах - и, в отличие от Финляндии, ей не придется отказываться от части своих территорий ради сохранения независимости.
Зеленский выразил уверенность в том, что Россия с весны прошлого года «очень сильно ослабла», главным образом в моральном отношении. «Они – мощное большое государство, и у них много разного оружия, но морально многое изменилось с того момента... Они боятся, они боятся умирать. Я думаю, что их дух был сломлен. Они не понимают, как это произошло - «мы дошли до Киева, еще два-три дня, и мы закончим»... Они были морально сломлены», - заявил президент Украины.
В реакции на публикацию отрывков из интервью Зеленского заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в характерном для него стиле призвал к «нанесению ВСУ максимального военного поражения» и «окончательному низложению нацистского режима в Киеве».
- После начала широкомасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года российские войска заняли большие территории этой страны. Однако еще весной прошлого года они отступили из-под Киева и с севера Украины, а осенью украинские военные выбили их из ряда районов Харьковской области. Российские военные также оставили Херсон и всю правобережную часть Херсонской области.
- О подготовке украинского наступления (как правило, представители Украины называют его «контрнаступлением») речь идет уже несколько месяцев. По последним сообщениям, оно может начаться в мае или в начале лета. В Киеве, однако, заявляют, что не будут «раскрывать карты» и сообщать о сроках заранее.
- Украина ставит своей целью освобождение всей своей международно признанной территории, включая Крым и оккупированные Россией части Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.
Система электронных повесток в России должна заработать в августе
Минобороны России опубликовало проект изменений в положение о призыве на военную службу. Эти изменения необходимы для того, чтобы заработали недавно принятые поправки в законодательство о возможности использования электронных повесток для призыва в армию.
Проект Минобороны появился на Федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. В нем говорится, что военкоматам будет предоставлен доступ к государственным информационным ресурсам, в том числе данным портала «Госуслуг» и документам в сфере здравоохранения. С использованием этих данных будут создаваться электронные личные дела призывников.
Призывникам будут направляться повестки как в электронном виде, так и заказными письмами. Электронные повестки будут считаться врученными с момента их размещения в личном кабинете призывника на «Госуслугах». Если у призывника нет «Госуслуг» и если он не получит повестку и по почте, она будет считаться врученной спустя семь дней с даты ее размещения в Реестре повесток. В этом реестре будут фиксировать информацию об отправке как бумажных, так и электронных повесток.
Со дня вручения повестки призывнику будет запрещен выезд за границу, а если он не явится в военкомат в течение 20 дней после этого, к нему будут применены другие «ограничительные меры». Речь идет например о запрете на сделки с недвижимостью или на управление транспортными средствами.
Изменения должны вступить в силу в августе 2023 года, то есть под них уже должен подпасть осенний призыв в нынешнем году. В документе не упоминается о том, распространяется ли он также на призыв по мобилизации.
После объявления мобилизации в сентябре прошлого года Россию покинули сотни тысяч людей, в том числе и те, кому приходили по почте повестки. Появлялись сообщения о том, что некоторых людей не пускали через границу, поскольку они находились в списках подлежащих мобилизации; некоторым из них удавалось, однако, выехать через другие пограничные пункты. Президент России Владимир Путин и другие представители российского руководства говорили о необходимости упорядочить воинский учет.
Госдума и Совет Федерации в середине апреля чрезвычайно быстро, практически без обсуждения, приняли поправки к законодательству о воинской обязанности. Они предусматривают возможность отправки призывникам электронных повесток. 14 апреля законопроект подписал Владимир Путин.
17 апреля военком Москвы Максим Локтев сообщил о начале тестовой рассылки повесток через «Госуслуги» уже в весенний призыв. О том же объявил военком Петербурга Сергей Качковский. В Госдуме и Минсвязи уточнили, что такие повестки не будут иметь юридической силы, поскольку необходмые поправки в положение о призыве на военную службу еще не внесены.
К памятнику Лесе Украинке в Москве несут цветы в память о жертвах в Умани
В Москве у памятника писательнице Лесе Украинке полиция в субботу задержала девушку, которая пришла возложить цветы в память о жертвах российского ракетного удара по жилому дому в Умани. Об этом сообщает «ОВД-Инфо». Издание публикует видео задержания, снятое очевидицей.
Стихийный мемориал у памятника Лесе Украинке в Москве возник накануне вечером. Люди приносили цветы. Их не задерживали, однако поздно вечером, как сообщалось, мемориал разорили и цветы убрали. В субботу цветы вновь начали приносить. По данным «ОВД-Инфо», задержанная кроме цветов принесла и табличку с текстом, что на ней было написано – неизвестно.
Ранее жители Москвы приносили цветы к памятнику Лесе Украинке после российского ракетного удара по городу Днепр в январе, тогда погибли 46 человек.
В результате ракетного удара по Умани в Черкасской области Украины утром в пятницу был полностью разрушен подъезд многоэтажного жилого дома. Спасательные работы завершились в субботу. Погибли 23 человека, в том числе шестеро детей. Два человека считаются пропавшими без вести. Из-под завалов спасли 17 человек.
Минобороны России не комментировало попадание в жилой дом, заявив, что в результате ракетного удара были поражены районы сосредоточения резервов в тылу ВСУ, и удар достиг цели. Власти Украины обвиняют Россию в терроре против мирного населения.
Очередная акция в поддержку детей с ахондроплазией проходит в Тбилиси
Очередная акция в поддержку детей с диагнозом ахондроплазия проходит сегодня в Тбилиси, сообщает Общественный вещатель Грузии. Акция началась перед офисом администрации правительства Грузии, затем ее участники переместятся к зданию парламента, где прозвучат заявления, после чего они вновь вернутся к офису правительства.
Главное требование участников акции – завезти в Грузию лекарства для лечения детей, страдающих ахондроплазией.
«Каждый день, который мы проводим здесь, организован только родителями. Нами управляют наши дети, поэтому я призываю всех поддержать нас. Я не думаю, что вопрос будет решен сегодня одной акцией. Мы будем очень рады, если завтра вернемся домой к нашим детям, но прошло уже 12 дней, как мы спим на улице, на холоде, на ветру, мы соскучились по нашим детям. Наша единственная просьба – привезти в Грузию лекарство Возоридит.
Мы должны доказать им, что у них очень хорошие родители и очень хорошее государство. Поэтому я прошу всех поддержать нас. Нас много раз обмануло министерство здравоохранения, было много обещаний. Мы прекратим эту акцию и разойдемся по домам только тогда, когда премьер-министр подпишет указ, который мы вчера подали в канцелярию правительства, где будут указаны конкретные сроки, что лекарство поступит в Грузию к сентябрю 2023 года», - говорит Кети Бегиашвили, мать ребенка с диагнозом ахондроплазия.
Байрамов и Мирзоян будут «разрабатывать дорожную карту урегулирования» в Вашингтоне
Вашингтон готовится к проведению на следующей неделе очередного раунда переговоров по Карабаху между Азербайджаном и Арменией в попытке преодолеть разногласия и выработать «дорожную карту» для мира. Об этом сообщает вашингтонский корреспондент азербайджанского информационного агентства «Туран» со ссылкой на свои дипломатические источники.
По данным информагентства, встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении, Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна, может «продлиться несколько дней».
«Дипломатические источники сообщают, что если на переговорах в Вашингтоне удастся разработать «дорожную карту» мира, то Европа «закончит работу», приняв лидеров Азербайджана и Армении для заключения мирного договора «в течение нескольких недель», - пишет корреспондент агентства «Туран».
Других подробностей о предстоящих переговорах не сообщается.
Официальный Ереван сообщил сегодня, что министр иностранных дел Арарат Мирзоян с 30 апреля будет находится с рабочим визитом в столице США Вашингтоне, где планируется провести очередной раунд обсуждений по соглашению об урегулировании отношений между Арменией и Азербайджаном.
Официальный Баку пока не делал заявлений об ожидаемой встрече.
СМИ: Партия европейских социалистов может исключить «Грузинскую мечту» из своих рядов
По данным телекомпании Formula, партнер правящей партии Грузии Партия европейских социалистов (Party of European Socialists, PES) активно рассматривает вопрос об исключении «Грузинской мечты» из своих рядов. Это подтверждает состоявшаяся видеоконференция между лидерами политического объединения, где главной темой обсуждения стал статус членства в «Мечты», утверждает телеканал.
Как сообщает SOVA со ссылкой на телекомпанию, этот вопрос поднимался еще во время попыток грузинских властей принять аналог российского закона об иноагентах. Как рассказали журналистам в PES, тогда, в марте, тема членства «Мечты» была затронута по инициативе председателя Партии европейских социалистов.
Вернуться к обсуждению PES побудил запланированный на начало мая визит премьер-министра Ираклия Гарибашвили в Венгрию. Как ожидается, глава правительства выступит на Конференции консервативного политического действия (Conservative Political Action Conference, CPAC), которую еще называют «антиЛГБТ-конференцией».
По словам представителей Партии европейских социалистов, они обеспокоены тем, что Гарибашвили на форуме в Будапеште намерен отстаивать консервативные ценности и разделить позицию венгерского премьера Виктора Орбана. В Европе последнего критикуют за антидемократические решения и лояльную Москве политику.
«Если премьер-министр от партии-наблюдателя [«Грузинской мечты»] в Партии европейских социалистов хочет разделить ценности с Виктором Орбаном и Конференцией консервативного политического действия США, то мы должны официально обсудить статус этой партии», - пояснил Джакомо Филибек, исполнительный генеральный секретарь партии.
В Берлине открылась правозащитная конференция памяти Юрия Шмидта
В Берлине открылась правозащитная конференция памяти Юрия Шмидта - российского правозащитника и адвоката, умершего в 2013 году.
Мероприятие, которое в этом году носит второе название «Война», организовано при участии Михаила Ходорковского и поддержке центра «Либеральная современность» (Zentrum Liberale Moderne).
Конференция посвящена расследованию и фиксации предполагаемых военных преступлений российской армии в Украине, преодолению последствий войны, а также ситуации с правами человека в России. В ней принимают участие правозащитники, юристы, гражданские активисты, журналисты, представители русскоязычной диаспоры и германские политики.
В своем вступительном слове вдова Юрия Шмидта Елена Барихновская выразила надежду, что десять лет спустя после кончины известного российского правозащитника конференция поможет сохранить память о нем, которую российский режим старается уничтожить.
Михаил Ходорковский в короткой речи подчеркнул, что тема конференции «Война» была выбрана потому, что сегодня соотечественникам за рубежом невозможно говорить о другом. «Если это поможет хоть немного, чтобы какие-то люди не потеряли жизнь в этой бойне, мы делаем это не напрасно», – подчеркнул он.
На открытии конференции присутствовали также немецкие политики из партии «Зеленых» Ральф Фюкс и его супруга Марилуизе Бек, основавшие в 2017 году центр «Либеральная современность».
Фюкс в своей речи при открытии конференции говорил о влиянии развязанной Россией полномасштабной войны на изменение сознания немецкой общественности и поворот в германской внутренней и международной политике. Политик затронул ведущиеся в Германии дискуссии о возможностях поддержки Украины и путях прекращения войны.
По словам Фюкса, из-за агрессивной политики Кремля Германия кардинально изменила свою международную линию «безопасность с Россией», перейдя к политическому принципу «безопасность без России». Политик подчеркнул решимость Германии вводить дальнейшие санкции и оказывать поддержку российской оппозиции.
Марилуизе Бек подчеркнула солидарность немецких политиков с антивоенным движением российских гражданских активистов. Бывший депутат Бундестага, эксперт партии «Зеленых» по восточноевропейской политике, призвала сделать Берлин центром российской оппозиции, каковым он был в 20-е годы прошлого века. Бек отметила, что важно показать, что в России есть демократическая оппозиция, которая дает надежду на возможность начала перемен в российском обществе.
Конференция открылась панельной дискуссией об исках против российского государства и допустимости международного уголовного трибунала, а также о насильственно перемещенных украинских беженцах, вывезенных с занятых территорий детях и военнопленных.
В дискуссии приняли участие председатель Комитета «Гражданское содействие» и член Совета правозащитного Центра «Мемориал» Светлана Ганнушкина, адвокат и ректор Свободного университета Елена Лукьянова, а также адвокат из Центра содействия международной защите Каринна Москаленко. По прямому включению из Киева к дебатам присоединился эксперт по миграционному праву, адвокат из гуманитарной инициативы «Пошук.Полон» Владимир Жбанков.
Зурабишвили: Второй отказ Грузии в статусе кандидата будет контрпродуктивным
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обсудила процесс интеграции Грузии в ЕС и вопрос французской поддержки с министром иностранных дел Франции Катрин Колонной, прибывшей в Тбилиси в пятницу.
«Сегодня Грузия находится в процессе выполнения рекомендаций Евросоюза, и на данный момент очень важен геополитический контекст – Грузия не может принять повторный отказ в отношении статуса кандидата, это будет сложно для понимания и контрпродуктивно», - сказала президент Грузии.
По ее словам, «визиты министров иностранных дел наших стран-партнеров очень важны на таком важном для Грузии этапе». Зурабишвили подчеркнула, что население страны поддерживает интеграцию страны в Европу, и это подтвердили митинги 7-8 марта, пишет агентство «Новости-Грузия».
В ряде муниципалитетов Грузии проходят промежуточные и внеочередные выборы
Сегодня, 29 апреля, в нескольких муниципалитетах Грузии проходят промежуточные выборы в парламент и сакребуло, а также внеочередные выборы мэров, сообщает Общественный вещатель.
Кандидатами в мажоритарные депутаты на промежуточных выборах в парламент Грузии от 29 апреля 2023 года, являются: Бесик Цулейскири - политическое объединение «Свободная Грузия»; Георгий Хахубия - политическое объединение граждан «Грузинская мечта - Демократическая Грузия».
Кандидатами в мэры, выдвинутыми на внеочередных выборах мэров муниципалитетов 29 апреля 2023 года, являются: в Цагерском округе – Леван Залкалиани от политического объединения граждан «Грузинская мечта – Демократическая Грузия»; в Тержольском округе – Манучар Робакидзе от политического объединения граждан «Грузинская Мечта - Демократическая Грузия».
Избирательный процесс проводится с использованием электронных технологий.
Боксер-профессионал Автандил Хурцидзе досрочно вышел на свободу в США
Грузинский боксер-профессионал Автандил Хурцидзе, который был приговорен в США к десяти годам тюрьмы за рэкет и мошенничество, досрочно вышел на свободу. Об этом он сам сообщил через Facebook.
Ранее он объявил, что отказался от грузинского гражданства. За год до освобождения также он говорил, что намерен после освобождения продолжить карьеру. Сейчас Хурцидзе 44 года. «Я больше не гражданин Грузии… Я приехал в Америку как беженец. Если Америке это нужно, я выйду с американским флагом. Мне жаль, но у меня не было другого выбора», - заявил Хурцидзе.
Чемпион мира по версии IBO (2011), временный чемпион мира по версии WBO (2017) в среднем весе. Обладатель титулов чемпиона по версиям WBO International (2016-2017), WBC Silver (2011) и WBA Inter-Continental (2008-2010) в среднем весе.
По информации агентства «Новости-Грузия», суд Нью-Йорка вынес приговор Автандилу Хурцидзе в 2018 году. Он проходил по делу о деятельности в США российского преступного синдиката, по которому были арестованы 27 человек, 15 из которых грузины. Среди арестованных были двое грузинских спортсменов: кроме Хурцидзе также под следствие попал боец ММА Леван Макашвили, но его позже отпустили. По данным следствия, Хурцидзе состоял в криминальной группировке Раждена Шулая, известного также как Ражден Питерский. По данным следствия, боксер помогал возвращать долги, «беседовал» с несговорчивыми предпринимателями и другими людьми. На суде были представлены видеозаписи с его участием.
Автандил Хурцидзе – родом из Кутаиси, родился в 1979 году. Выступал в средней весовой категории. Он дебютировал на профессиональном уровне в возрасте 23 лет у себя на родине. В 2007 году подписал контракт с одной из украинских промоутерских компаний и начал быстро набирать обороты, получив прозвище «Маленький Тайсон».
После ареста Хурцидзе спортивная пресса отмечала, что новости о его спортивных успехах сменялись периодами, когда спортсмен исчезал из поля зрения.
В 2014 году он начинает тренироваться с США, завоевывает пояс временного чемпиона мира по версии WBO и становится официальным претендентом на пояс полноценного чемпиона мира. У Хурцидзе уже был назначен бой с чемпионом мира британцем Билли Джо Сандерсом, но был отменен, так как боксер из Грузии был арестован.
В аннексированном Севастополе горит нефтебаза – в нее попал дрон
В аннексированном Севастополе после взрыва загорелся резервуар с топливом. По предварительной информации, в него попал беспилотник. Об этом сообщил назначенный Россией губернатор города Михаил Развожаев.
По его данным, площадь пожара составляет около тысячи квадратных метров, ему присвоен четвертый класс опасности. Никто из людей не пострадал. Гражданским объектам, по уверениям властей, пожар не угрожает. Огонь тушат 18 пожарных расчетов, ожидается прибытие пожарного поезда.
По словам Развожаева, работы по тушению нефтебазы «еще на много часов». Роспотребнадзор проводит замеры предельно допустимой концентрации вредных веществ в районе пожара.
Ранее на этой неделе Развожаев сообщал об атаке на Севастополь надводных беспилотников. Тогда никакие объекты повреждены не были.
После полномасштабного российского вторжения в Украину дроны неоднократно атаковали объекты в аннексированном Крыму и на территории России. В феврале 2023 года после удара беспилотниками загорелась нефтебаза в Туапсе, в ноябре 2022 года дроны атаковали нефтехранилища в Брянской и в Орловской областях.
Еврокомиссия договорилась об ограничении импорта зерна из Украины
Еврокомиссия достигла соглашения со странами Центральной Европы об ограничении импорта зерна и других продовольственных товаров из Украины. Оно касается пяти стран: Польши, Венгрии, Румынии, Словакии и Болгарии. Ранее эти страны в одностороннем порядке ввели эмбарго на импорт украинской сельскохозяйственной продукции.
Как сообщил еврокомиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис, Евросоюз примет экстренные меры, чтобы вывезти из этих стран скопившееся на складах украинское зерно. Дальнейший импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины будет строго ограничен. Евросоюз также выделит около 100 миллионов евро на поддержку собственного сельского хозяйства этих стран. Они будут обязаны снять односторонние запреты на импорт и действовать сообща друг с другом и с Еврокомиссией.
При этом Украина сохранит транзит своей сельхозпродукции через Европу в страны Африки и Ближнего Востока.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен одобрила соглашение. «Так и Украина сохранит свои возможности экспорта и продолжит кормить мир, и наши фермеры не пострадают», – заявила она.
В мае 2022 года Евросоюз на год отменил ввозные пошлины и квоты на ввоз зерна из Украины в качестве меры поддержки экономики воюющей страны. Кроме зерновых, пошлины и квоты были отменены и на другую украинскую сельскохозяйственную продукцию, включая масличные культуры, сахар, мясо птицы и яйца.
Изначально предполагалось, что основная часть украинского зернового экспорта через Польшу и другие приграничные страны будет направлена дальнейшим потребителям, в том числе в страны Азии и Африки. Однако на деле в Польше, а также Венгрии и Румынии, оседало большое количество украинской продукции, составляя конкуренцию местным производителям.
Это вызвало недовольство фермеров граничащих с Украиной стран. Приток дешевой из-за отсутствия пошлин украинской продукции привел к тому, что у их собственной продукции снизилась конкурентоспособность. Они не могут снижать цены на свои продукты, и их производство становится убыточным. В Польше прошли протесты фермеров, министр сельского хозяйства Хенрик Ковальчик ушел в отставку.
В середине апреля временный запрет на импорт украинской продукции ввели Польша, Венгрия, Болгария и Словакия, аналогичные меры рассматривала Румыния.
В Орловской области отменили первомайский митинг и парад Победы
В Орловской области отказались от проведения первомайского митинга и парада 9 мая по соображениям безопасности. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
«Бессмертный Полк мы проведем в интерактивном формате, размещая фото родных на машинах или взяв фотографии, когда будем гулять в городе в праздничные дни», – добавил Клычков.
Ранее парад Победы отменили в Курской и Белгородской областях, а также в аннексированном Крыму – «чтобы не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих», сказал губернатор Белгородской области. Традиционных шествий «Бессмертного полка» не будет во всей России.
Приграничные с Украиной российские регионы – Курская, Белгородская и Брянская области – регулярно попадают под обстрелы, есть разрушения и жертвы. Региональные власти утверждают, что атаки ведутся с украинской стороны. Киев эти сообщения не комментирует.
Из-за обстрела больницы в Херсонской области погибла местная жительница
В ночь на субботу в результате обстрела села Белозерка в Херсонской области погибла местная жительница, еще трое получили ранения. Об этом сообщает региональная администрация.
«Враг ударил по территории местной больницы, из-за чего в одном из отделений повыбивало окна. Также повреждены несколько частных домов. На местах попаданий снарядов возникли пожары», говорится в сообщении Херсонской ОВА.
Тело 57-летней сельчанки нашли под завалами ее дома, когда потушили пожар. Одного раненого госпитализировали с осколочными ранениями, еще двум оказали помощь на месте.
Минобороны России атаку не комментировало.
После вчерашних российских обстрелов в Украине погибли более 20 человек. В Умани Черкасской области, которая находится далеко от линии фронта, ракета попала в жилой дом – погибли 23 человека, в том числе четверо детей. В Днепре из-за обстрела погибли два человека, включая двухлетнюю девочку.
- Белозерку, расположенную недалеко от Херсона, украинская армия освободила от российской оккупации в ноябре 2022 года.
- Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. По данным ООН, к концу апреля 2023 года в результате боевых действий погибли 8574 мирных жителя, 14 441 получили ранения. Эти данные могут быть неполными.
Владимир Кара-Мурза: Не сомневаюсь, что мрак над нашей страной рассеется
Владимир Кара-Мурза, оппозиционный политик, историк и журналист в середине апреля был приговорен к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Московский городской суд признал его виновным в госизмене, фейках об армии, сотрудничестве с нежелательной организацией.
Свое первое после приговора интервью Владимир Кара-Мурза дал изданию «Собеседник».
«Я знал свой приговор еще год назад, в апреле 2022-го, когда увидел в зеркале бегущих за моей машиной людей в черной форме и черных масках. Такая сейчас в нашей стране цена за немолчание. Поэтому исход этого «суда» был известен заранее. Но должен признаться, что меня все же удивило, как он проходил – и что в политических процессах мы вернулись даже не в 1970-е, а в 1930-е годы. И по степени закрытости, и по риторике прокурора («Перед вами враг, который должен быть наказан» – его последняя фраза в обвинительной речи), и, конечно, по сроку», рассказал Кара-Мурза.
Он считает, что «показательный сталинский приговор» был ему вынесен, в частности, за активное участие в продвижении «законов Магнитского», которые ввели в демократических странах персональные и финансовые санкции против нарушителей прав российских граждан. За это же меня дважды травили. Они сами показывают, чего больше всего боятся.»
Владимир Кара-Мурза рассказал репортеру «Собеседника», что чувствует поддержку и солидарность огромного количества людей – и в России, и во всем мире. Я не сомневаюсь, что мрак над нашей страной рассеется. И произойдет это гораздо раньше, чем может казаться людям, которые сегодня дают за слово большие тюремные сроки, чем за убийства. «Поверьте историку», сказал заключенный оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза.
В Мартвили введен ветеринарный карантин из-за случая бешенства
В Мартвильском муниципалитете на западе Грузии введен ветеринарный карантин минимум на 60 дней, в связи со случаем бешенства, подтвердившимся у бродячей собаки.
Карантин действует в самом Мартвили и в радиусе 10 километров. В течение двух месяцев жителям запрещено выпускать на улицу дворовых и комнатных собак. Усилено наблюдение над скотом, пишет агентство «Новости-Грузия».
Особая санитарная зона – в радиусе до трех километров от Мартвили, бездомные животные должны быть вакцинированы и изолированы на период действия карантина.
Мартвильскому центру общественного здоровья известно о 22 жителях, которых покусала собака с бешенством, 20 человек проходят полный курс вакцинации, один местный житель поставил только одну вакцину и отказывается от дальнейшего курса, несмотря на все объяснения медиков. Еще одного человека пока не удается найти.
Министр иностранных дел Франции прибыла с визитом в Грузию
В Грузию с визитом прибыла министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна. В Тбилисском международном аэропорту главу внешнеполитического ведомства Пятой Республики встретил замглавы МИД Теймураз Джанджалия.
В рамках визита французский дипломат проведет встречу с министром иностранных дел Ильей Дарчиашвили, после чего будут сделаны совместные заявления для прессы. В ходе визита Катрин Колонна также встретится с главой правительства Грузии Ираклием Гарибашвили.Министра иностранных дел Франции примет и президент Грузии Саломе Зурабишвили, сообщает SOVA.
Колонна прибыла в Тбилиси в рамках турне по странам Южного Кавказа из столицы Армении Еревана. До того она посещала Баку (Азербайджан). Во внешнеполитическом ведомстве Грузии отмечают, что это первый визит главы МИД Франции в Тбилиси с 2018 года.
Украина отдала Красному Кресту список 19 тыс. детей, находящихся в РФ
Власти Украины передали Международному Красному Кресту список около 19 тысяч детей, которые вывезены на территорию России и остаются там. Об этом сообщила в эфире украинской службы Радио Свобода глава постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Мария Мезенцева.
По словам Мезенцевой, украинские власти собирали заявки от социальных служб и правозацитников, которые смогли установить имена и - в некоторых случаях - места пребывания детей, перемещенных в Россию. Теперь сотрудники Красного Креста смогут посетить их в российских лагерях, приемных семьях и других местах пребывания. Мезенцева подчеркнула, что очень ждет этих визитов.
Днем ранее Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой признала насильственное перемещение украинских детей геноцидом. Авторы резолюции отметили, что перемещение детей «явно планировалось и было организовано, как государственная политика», целью которой было «уничтожить все связи и черты их украинской идентичности». Приводятся примеры, когда детям было запрещено говорить по-украински, их подвергали пропагандистской обработке, заставляли ходить на военные сборы.
- 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В заявлении суда говорилось, что они оба подозреваются в незаконной депортации детей из Украины. Решение МУС было поддержано США, большинством стран Евросоюза (совместное решение ЕС было заблокировано Венгрией) и Украиной.
- Президент России Владимир Путин 28 апреля подписал закон об уголовном наказании за поддержку решений международных организаций, в которых не участвует Россия. Согласно законопроекту, за такие действия можно будет получить до пяти лет лишения свободы. Это касается и поддержки решений Международного уголовного суда в Гааге
Азербайджанские «экоактивисты» заявили о прекращении акции в Лачинском коридоре
Азербайджанцы, называющие себя экоактивистами, заявляют о временной приостановке своей акции в Лачинском коридоре. Об этом сообщают азербайджанские СМИ.
Группа азербайджанцев, озвучивая экологические требования, 12 декабря 2022 года перекрыла Лачинский коридор, в результате чего непризнанный Нагорный Карабах уже 138 дней находится в блокаде.
Как сообщает азербайджанское агентство APA, сегодня специальный представитель президента Азербайджана пригласил «экоактивистов» на встречу в Шушу (армянское название — Шуши) и заявил, что «23 апреля возникла новая ситуация в связи с установкой подразделениями Государственной пограничной службы КПП на суверенной территории Азербайджана». По сообщению источника, чиновник попросил прекратить акцию.
Пока не ясно, будет ли открыта дорога после того, как азербайджанцы прекратят акцию, будут ли убраны установленные там заграждения, пишет Радио Азатутюн.
Напомним, что ранее Азербайджан установил в начале Лачинской дороги контрольно-пропускной пункт.
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