У грузинских политиков не получилось сохранить политический мораторий до конца траура в связи с кончиной главы ГПЦ, Католикоса-Патриарха всея Грузии Ильи II. Оппоненты «Грузинской мечты» еще 21 марта, за день до его похорон, задались вопросом, какая необходимость была в однодневной поездке премьер-министра Ираклия Кобахидзе в Венгрию. Тем не менее он туда поехал, держал речь перед участниками Конференции консервативного политического действия (CPAC) и снова обрушился с критикой на ЕС. Правда, его визит в Будапешт был омрачен тем, что практически единственный союзник «Грузинской мечты» в ЕС - правительство Венгрии во главе с Виктором Орбаном, - оказалось замешанным в скандале вокруг передачи Москве внутренней информации со встречи лидеров Евросоюза.

Премьер Ираклий Кобахидзе по возвращении в Тбилиси в первую очередь счел нужным подчеркнуть, как глубоко был тронут венгерский премьер-министр Виктор Орбан его приездом в Будапешт, поскольку Грузия в эти дни скорбит по Католикосу-Патриарху всея Грузии Илье II. А о том, какую важную роль патриарх играл в жизни страны, и о том, что в этом году страна отмечает 1700-летие провозглашения христианства государственной религией, напомнил и сам премьер Кобахидзе, обращаясь к участникам Конференции консервативных политических действий (CPAC):

«На протяжении истории наши предки воспринимали Европу как пространство, где будет защищена их христианская идентичность. Соответственно, Грузия остается приверженной пути европейской интеграции, однако мы следуем этому пути с достоинством - с полным уважением к нашему наследию, вере, независимости и суверенитету, что само по себе является сложнейшей задачей. Искренне надеемся, что Европа вернет свой суверенитет, христианскую идентичность и экономическую мощь до того, как Грузия станет членом ЕС».

Далее, из слов Кобахидзе следует, что ЕС во многом может брать пример с Грузии, благодаря политике «Грузинской мечты».

«Предсказуемое управление и приверженность миру сыграли значительную роль в укреплении нашей экономики и повышении национальной устойчивости. Благодаря такому подходу Грузия выделяется среди других стран: она демонстрирует один из самых высоких темпов экономического роста в Европе — среднегодовой темп роста с 2021 года составляет 9,3%».

«Неужели Ираклий Кобахидзе, председатель комиссии по организации похорон патриарха, координирует похоронные мероприятия из Венгрии? — возмущается в своем посте в соцсетях лидер «Ахали» из «Коалиции за перемены» Ника Гварамия. — Этот человек не смог подождать два дня, он даже не остался в Грузии, а побежал к Орбану с надеждой, что тот поможет ему пообщаться с американцами?».

Подчеркнув, что не намерен оскорбить ничьи религиозные чувства, он продолжил писать в соцсетях:

«В этом случае дело в том, что этот человек не выполняет свои обязанности, что с одной стороны является невыполнением важной государственной задачи, безответственностью и несерьезностью, а с другой стороны – проявлением неуважения к покойному и горюющим по нему людям. Добро, было бы важное государственное дело. Нет – он побежал на партийное собрание, чтобы наладить личные дела и дела Иванишвили. Позор!».

Приоритеты Виктора Орбана, венгерского друга «Грузинской мечты»

Оппоненты власти считают поездку Ираклия Кобахидзе в Венгрию ненужной. Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп сам не раз присутствовал на СРАС и обращался к участникам этого ежегодного мероприятия правоконсервативных сил, верность этой конференции пока не принесла руководству «Грузинской мечты» желаемых результатов. На это указывают и те факты, что в них принимал участие и бывший премьер-министр, ныне заключенный Ираклий Гарибашвили.

Однако политика Вашингтона по отношению к грузинским властям не меняется и после прихода в Белый дом Дональда Трампа. Иванишвили не исключён из санкционного списка, не отменены и визовые ограничения в отношении целого ряда высокопоставленных чиновников и их окружения. Более того, эти меры были недавно ужесточены и для рядовых граждан Грузии.

У премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сейчас тоже свои проблемы, связанные с предстоящими в апреле выборами и его стараниями остаться у власти после более 15 лет правления. Кстати, Орбан в этой гонке получил открытую поддержку президента Дональда Трампа.

Видеообращение последнего было показано в начале заседания СРАС. Президент США назвал Орбана «сильным лидером», который показал всему миру, как нужно «защищать свои границы, культуру, наследие, суверенитет и ценности». Он высказался о своей полной поддержке венгерского премьера и о том, что надеется на его полную победу.

Орбан противопоставляет себя европейскому истэблишменту и заявляет о себе как о стороннике президента США. В последнее время разногласия между Орбаном и руководством ЕС и большинства стран Евросоюза усилились. Венгрия заблокировала выделение Украине согласованного ранее кредита в 90 миллиардов евро, а также не даёт согласия на введение в действие 20-го пакета санкций. Власти Украины и ряд европейских политиков обвиняют Орбана в пророссийской позиции.

В СМИ в последние дни появились публикации, в которых утверждается, что представители Венгрии информируют Москву о том, что происходит на заседаниях Совета ЕС, а также о том, что якобы в Москве разрабатывался план, как помочь Орбану на выборах, а также организация фейкового покушения на него. Об этом, в частности, пишет The Washington Post. Соратники венгерского премьера отрицают эти утверждения.

В сообщении Washington Post говорится, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто якобы звонил своему российскому коллеге во время перерывов на саммитах ЕС, чтобы передать информацию о переговорах по помощи Украине и санкциям. В ответ дипломаты ЕС ограничивают обмен документами с Венгрией и проводят конфиденциальные заседания в небольших группах, таких как «Веймарский треугольник», исключая всех 27 членов ЕС, когда присутствуют венгры.

Премьер-министр Виктор Орбан распорядился провести расследование возможного прослушивания телефона Сийярто. Этот конфликт подчеркивает напряженность в ЕС из-за войны России на Украине в преддверии выборов в Венгрии 12 апреля, отмечается в статье, которую комментирует на своей странице Х министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

«Это объяснило бы многое, Петер», - обращается Сикорский напрямую по имени к венгерскому коллеге Петеру Сийярто.

Эту информацию комментирует бывший соратник, а теперь главный соперник Виктора Орбана на предстоящих выборах юрист, глава центристской партии «Уважение и свобода» (TISZA) Петер Мадьяр.

«Согласно имеющейся информации, Петер Сийярто, по всей видимости, вступает в сговор с Россией, тем самым предавая венгерские и европейские интересы. В случае подтверждения это будет расценено как государственная измена, за которую предусмотрено пожизненное заключение. Будущее правительство TISZA немедленно проведет расследование этого дела», - написал сегодня на своей странице Х венгерский оппозиционер.

Кто на свете всех быстрее?

Подвергается критике в грузинских соцсетях и СМИ и очередное утверждение премьер-министра Ираклия Кобахидзе о неуклонном росте грузинской экономики, который опережает в разы данные стран ЕС. Грузинские власти не раз обвиняли Брюссель в предвзятом отношении, будто он гораздо лучше относится к Кишинёву, чем к Тбилиси, хотя у Молдовы во всем показатели хуже, чем у Грузии.

Эти утверждения, как и последнее заявление Кобахидзе в Будапеште, подвергаются сомнению с учетом недавней оценки МВФ. В новом списке стран с самым быстрым ростом ВВП на душу населения на первом месте значится Молдова. Армения - на пятом. Грузия - на четырнадцатом. Первые две страны, в отличие от последней, еще больше укрепили отношения с ЕС.

Согласно прогнозам, в период с 2026 по 2030 год Молдова продемонстрирует самый быстрый рост ВВП на душу населения, который составит 53%.

В рейтинге темпов роста в процентном отношении лидируют несколько развивающихся экономик, в первую очередь Молдовы, Гайаны и Туркменистана.

ВВП на душу населения — один из наиболее широко используемых показателей уровня жизни, измеряющий объем экономического производства, который экономика генерирует в расчете на одного человека.

Важно отметить, что эти цифры отражают номинальный рост ВВП в долларах США, а не в реальном выражении (то есть с поправкой на инфляцию). Однако, по прогнозам МВФ, к 2026 году реальный рост ВВП Молдовы составит всего 2,2%. А ВВП на душу населения к концу этого года должен достичь 8,98 тыс. долларов. Другими словами, ускорение экономики произойдет, но не так скоро.

Несмотря на то, что согласно краткосрочным прогнозам у Грузии более высокие показатели, чем у Молдовы, (по предварительным оценкам, реальный ВВП в январе 2026 года вырос на 7,9% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года), в долгосрочной перспективе эти прогнозы, согласно оценкам МВФ, выглядят не в пользу утверждений грузинских властей.

Подписывайтесь на нас в соцсетях