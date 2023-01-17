WSJ: в ноябре уровень поддержки россиянами войны вырос до 80%

Число россиян, поддерживающих продолжение войны в Украине, резко снизилось после объявленной в сентябре Владимиром Путиным так называемой частичной мобилизации, и также резко возросло после того, как власти объявили о её окончании, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на закрытые социологические опросы российского Фонда «Общественное мнение».

Согласно опросам, заказчиками которых являлась администрация президента России, если в конце сентября за продолжение военной операции в Украине выступили 34% респондентов, то в начале ноябре таких россиян стало 80%.

В то же время , согласно ноябрьским опросам трёх экспертных организаций – «Левада-центра», Russian Field и социологической службы ФБК, значительное количество россиян выступало за начало мирных переговоров. Похожие результаты показал и закрытый кремлёвский соцопрос в конце ноября, которые получила «Медуза», за мирные переговоры выступало 55% опрошенных, за продолжение войны – 25%.

Окологосударственные социологические центры не публикуют результаты опросов о войне в Украине. Последние итоги подобных замеров ФОМ сообщал в марте, ВЦИОМ – в августе.

Среди экспертов не утихают споры о том, можно ли доверять опросам во время войны.