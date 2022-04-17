Зеленский: Убийство военных в Мариуполе поставит точку в переговорах

Убийство в Мариуполе украинских военных поставит точку в переговорах с Россией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, украинские военнослужащие заблокированы, у них нет воды и медикаментов, но они защищаются.

Зеленский также сообщил, что мирный договор между странами мог бы состоять из двух документов. Один, по словам украинского президента, должен касаться гарантий безопасности для Украины, а другой – непосредственно ее отношений с Россией. Москва, по словам Зеленского, настаивает на том, чтобы стороны подписали один документ.

В свою очередь Минобороны России сообщило, что городская территория Мариуполя освобождена от бойцов полка «Азов» и других подразделений украинских войск. По данным ведомства, украинские силы заблокированы на территории металлургического комбината «Азовсталь» и единственный их шанс остаться в живых – сдаться.

Минобороны России со ссылкой на пленных украинцев говорит, что на территории «Азовстали» находятся около двух с половиной тысяч человек. Независимых подтверждений сообщений российского оборонного ведомства нет.