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Директор национального музея избран новым президентом Эстонии
Депутаты высшего законодательного органа Эстонии (Рийгикогу) сегодня, 31 августа во втором туре избрали президентом страны Алара Кариса. Кандидатуру директора Эстонского национального музея поддержали 72 парламентария.
Как сообщает Эстонская телерадиовещательная корпорация, Алар Карис был единственным кандидатом. Участие в голосовании приняли 80 депутатов.
В первом туре, 30 августа за Кариса проголосовали 63 депутата Рийгикогу. Для избрания было необходимо получить не менее 68 голосов из 101 возможного.
Карис ранее занимал пост государственного контролера, ректора Университета естественных наук и Тартуского университета. В октябре 2017 года он стал директором Эстонского национального музея.
Новый президент Эстонии вступит в должность 11 октября. До этого времени исполнять обязанности главы государства продолжит Керсти Кальюлайд.
Другие новости дня
ЕС сообщил о полной вакцинации от COVID-19 70% взрослого населения
В руководстве ЕС заявили о достижении поставленной ранее цели полностью вакцинировать от коронавирусной инфекции COVID-19 к концу лета 70 процентов взрослого населения.
В сообщении в Твиттере глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен написала, что на данный момент в государствах-членах блока привиты более 250 миллионов человек. Она назвала это "значительным достижением". "Но мы должны продолжать двигаться вперёд. Нам необходимо вакцинировать ещё больше европейцев", - подчеркнула фон дер Ляйен.
Она также обратила внимание на необходимость скорейшей вакцинации граждан других стран, сказав, что в этом Брюссель будет и дальше поддерживать своих партнеров. По сведениям фон дер Ляйен, с декабря 2020 года Евросоюз экспортировал 700 миллионов доз вакцины в 130 стран мира. "Мы преодолеем пандемию только тогда, когда победим ее в каждом уголке мира", - цитирует главу Еврокомиссии "Немецкая волна".
Страны ЕС считаются одними из самых успешных в мире по темпам вакцинации, хотя в своё время кампания начиналась крайне медленно из-за срыва сроков поставок и дефицита препаратов.
Тем временем Всемирная организация здравоохранения заявила, что ожидает резкого увеличения количества смертей в Европе и странах Центральной Азии от последствий коронавирусной инфекции в ближайшие месяцы. К началу декабря в 53 странах могут умереть от коронавируса еще 236 тысяч человек, заявил региональный директор ВОЗ по Европе Ханс Клуге. По приведённым им данным, с начала пандемии в Европе и Центральной Азии от COVID-19 скончались один миллион 300 тысяч человек, было зарегистрировано 64 миллиона случаев заражения коронавирусом.
В Грузии за изготовление фальшивых справок о вакцинации задержаны 7 человек
В Грузии по обвинению в изготовлении поддельных справок о вакцинации задержаны 7 человек. Об этом сообщают в Службе государственной безопасности (СГБ) страны.
По версии следствия, четверо задержанных в обмен на 350 евро изготовили и передали гражданину Грузии поддельную справку о вакцинации препаратом Pfizer. Трое фигурантов дела в обмен на 400 лари (примерно 128 долларов) изготовили и передали фальшивый документ о вакцинации препаратом Sinopharm.
Следствие ведется по первой части статьи 362 Уголовного кодекса Грузии, пишет портал СОВА.
Российский актер Олег Гусейнов умер в Абхазии от коронавируса
68-летний российский актер Олег Гусейнов скончался в самопровозглашенной республике Абхазия от коронавируса, сообщает РИА «Кабардино-Балкария» со ссылкой на семью покойного.
«Поехал туда на отдых и там подхватил эту проклятую болезнь», – сообщил собеседник агентства.
Олег Гусейнов – заслуженный артист Кабардино-Балкарии. Он окончил Государственный институт театрального искусства в Москве и почти 30 лет играл на сцене Русского драмтеатра им. Горького в Нальчике.
В 1990 году он начал сниматься в кино. Среди картин с его участием – «Дорога на край жизни», «Глубокая река», «По Таганке ходят танки», «Казино» и другие.
Писатель Игорь Терехов, много лет друживший с актером, рассказал, что почти тридцать лет назад Гусейнов вместе с первыми кабардинскими добровольцами «поехал на помощь Абхазии».
«Он является кавалером боевого абхазского ордена Леона. И очень символично, что его земной путь прервался на земле Апсны», – сказал Терехов.
ЕСПЧ не нашёл доказательств причастности российских властей к убийству Натальи Эстемировой
Европейский суд по правам человека не нашёл доказательств причастности российских властей к убийству правозащитницы Натальи Эстемировой в 2009 году. Однако суд признал, что расследование дела могло бы быть более эффективным, и присудил сестре Эстемировой Светлане компенсацию в 20 тысяч евро.
Эстемирова возглавляла чеченское подразделение правозащитной организации "Мемориал". Утром 15 июля 2009 года она была похищена в Грозном. Спустя девять часов её тело с огнестрельными ранами в области головы и груди было обнаружено в лесополосе возле селения Гази-Юрт в Ингушетии, в часе езды от чеченской столицы.
Согласно утверждениям следствия, убийство совершил участник незаконных вооруженных формирований Алхазур Башаев в качестве мести за её публикации. Он был убит через несколько месяцев после гибели правозащитницы. Её коллеги ставят под сомнение эту версию, отмечая, что к убийству могут быть причастны власти Чечни.
Европейский суд отметил, что российская сторона не предоставила ему полные материалы уголовного дела об убийстве, что расценено как нарушение европейской Конвенции о защите прав и свобод. В решении указано на необходимость продолжить расследование дела.
Талибов призывают содействовать безопасной работе аэропорта в Кабуле
Вернувшееся к власти в Афганистане движение "Талибан" (признано в России террористической организацией и запрещено) обсуждает дальнейшее функционирование международного аэропорта в Кабуле на переговорах с Катаром и Турцией.
Об этом сообщил, в частности, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, отметив, что талибы обязаны в кратчайшие сроки обеспечить безопасность аэропорта, чтобы люди, желающие выехать из страны, смогли сделать это посредством гражданских рейсов.
"Резолюция Совета Безопасности ООН должна быть исполнена", – подчеркнул Ле Дриан вскоре после того, как США объявили 30 августа о полном выводе из Афганистана всех своих военнослужащих – в соответствии с определённым президентом Джо Байденом крайним сроком до 31 августа.
Совбез одобрил резолюцию по Афганистану в понедельник. В ней говорится, что руководство "Талибана" должно выполнить высказанные им обещания и позволить свободно покинуть афганскую территорию всем, кто хочет это сделать.
В резолюции, принятой тринадцатью голосами "за" при двух воздержавшихся (России и Китая), подчёркивается, что от талибов ждут содействия в "спокойном, безопасном и организованном выезде из Афганистана местных граждан и иностранцев". Документ также призывает к беспрепятственному приёму гуманитарных грузов, соблюдению прав человека и усилиям по борьбе с терроризмом.
Госсекретарь Энтони Блинкен, выступая в понедельник после сообщения американского армейского командования о завершившемся выводе сил из Афганистана, сказал, что все американские дипломаты покинули Кабул. США приостановили дипломатические присутствие в Афганистане. Из Кабула оно перемещается пока в столицу Катара Доху, где талибы имеют политический офис.
С конца июля США и их союзники эвакуировали из Афганистана свыше 122 тысяч человек, большую часть – с середины августа, когда талибы захватили Кабул. Блинкен заявил, что Вашингтон, действуя совместно с союзниками и партнёрами, продолжит "неустанные" усилия с целью помочь американцам, гражданам других стран и афганцам, опасающихся за свою безопасность при новой власти, покинуть Афганистан наземным или воздушным транспортом, когда возобновится работа кабульского международного аэропорта.
Президент Джо Байден в заявлении по случаю вывода войск из Афганистана поблагодарил американских военных, дипломатов, волонтеров и ветеранов за организацию и помощь в эвакуации граждан США, Афганистана и других стран.
"Наши войска выполнили самую крупную воздушную перевозку в истории США. Они сделали это с непревзойденным мужеством, профессионализмом и решимостью. Теперь наше 20-летнее военное присутствие в Афганистане закончилось. Завершение нашей военной миссии было лучшим способом защитить жизни американских солдат и обеспечить безопасное отбытие для тех, кто хотел покинуть Афганистан", – приводит слова Байдена "Голос Америки".
«Ростех» запросит у правительства 78 миллиардов рублей на опреснение воды в Крыму
Госкорпорация "Ростех" готовит для российской администрации аннексированного Крыма предложение о строительстве девяти установок опреснения воды общей мощностью около миллиарда кубометров в год. Для их энергоснабжения понадобится строить новые электростанции. Стоимость проекта оценивается в 78 миллиардов рублей. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".
После аннексии Россией Крыма власти Украины перекрыли поставлявший на полуостров пресную воду Северо-Крымский канал. Это привело к острой нехватке воды. В 2013 году Крым использовал около 727,3 миллиона кубометров воды на поставки населению, на сельское хозяйство и промышленность. В 2014-м – в четыре раза меньше, 172 миллиона, свидетельствуют данные Института экономики и организации промышленного производства РАН.
Власти Украины заявляют, что не будут открывать Северо-Крымский канал, пока полуостров находится под российским контролем. Москва планировала потратить на водоснабжение почти 87,5 миллиарда рублей, выделив эти деньги из федеральной целевой программы. При этом финансировать предполагалось, например, строительство нескольких водохранилищ.
На опреснение воды до 2024 года правительство планирует потратить 8 миллиардов рублей, пишет "Коммерсантъ". Это в 10 раз меньше, чем требует проект "Ростеха". Опреснительные станции очень дороги в производстве и содержании, их эксплуатация может привести к значительному росту тарифов.
Из каких источников может быть оплачено предложение госкорпорации, сейчас неясно, отмечает газета. Кроме того, уточняет один из экспертов газеты, для создания установок требуется дорогостоящее импортное оборудование, а полуостров находится под санкционным давлением.
Минимальный размер оплаты труда в Южной Осетии увеличили до общероссийского уровня
Проект закона «О минимальном размере оплаты труда» утвердили сегодня на заседании правительства самопровозглашенной республики Южная Осетия.
Как пишет агентство «Рес», величина МРОТ выросла более чем в восемь раз, и составила 12 942 рубля (176 долларов). Ранее, согласно принятому в 2012 году постановлению, МРОТ равнялся 1550 рублям.
Отметим, что в России МРОТ в текущем году составляет 12 792 рубля, в 2022-м составит 13 617 рублей.
Югоосетинский лидер Анатолий Бибилов подчеркнул, что принятие законопроекта «улучшит социальное самочувствие людей, и благоприятно повлияет на социально-экономическую ситуацию».
Сегодня же Бибилов получил югоосетинскому правительству выдать единовременные выплаты пенсионерам ко Дню Республики в размере 5000 рублей.
Экономика Грузии в июле выросла на 9,9%, за семь месяцев на 12.2%
В июле 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост реального ВВП Грузии составил 9,9%, а в среднем за первые семь месяцев 2021 года — 12,2%. Таковы предварительные оценки, опубликованные Национальной службой статистики (Грузстат).
В июле 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года рост наблюдался в следующих отраслях: финансовая и страховая деятельность, производство, гостиницы и рестораны, транспорт и складирование, торговля.
Тенденция к снижению наблюдалась в строительной и горнодобывающей отраслях, пишет агентство «Новости-Грузия».
В 2020 году из-за пандемии коронавируса, на фоне закрытых границ и остановки многих сфер экономической деятельности, Грузия пережила падение экономических показателей на уровне минус 6%.
В апреле текущего года в Грузстате сообщили о рекордном росте экономики (+44.8%). В мае рост ВВП составил 25.8%, в июне 18.7%.
С горы Казбек после схода лавины эвакуировали альпинистов
Украинские альпинисты попали под лавину на горе Казбек в Грузии. Информацию первоначально распространила пресс-служба главного управления МЧС Северной Осетии.
Мэр муниципалитета Казбеги Александр Загашвили заявил «Эху Кавказа», что альпинистов эвакуировали в Тбилиси, необходимую медицинскую помощь оказали одной женщине, её жизни ничего не угрожает.
По нашей информации, к альпинистам был отправлен вертолет частной грузинской компании.
В Грузии продлили ограничение на работу общественного транспорта
В Грузии до 13 сентября продлено ограничение на работу общественного транспорта. Об этом сообщил глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета Георгий Гибрадзе.
Ранее планировалось, что работа общественного транспорта возобновится 4 сентября.
Сегодня же стало известно, что учебный процесс в школах Грузии начнется с 15 сентября, но до 4 октября будет осуществляться в дистанционном режиме.
В дистанционном режиме будут учиться также студенты вузов и профессиональных училищ, пишет агентство «Новости-Грузия».
До 4 октября не откроются детские сады – это касается как государственных, так и частных детских садов.
После 4 октября учебный процесс в очном формате – в классах и аудиториях – возобновится в тех городах и селах, где показатель инфицирования коронавирусом будет ниже 4%. Об этом сообщил министр образования и науки Михаил Чхенкели.
Грузия решила отказаться от части кредита ЕС – премьер
Правительство Грузии решило отказаться от кредита Евросоюза в размере 75 млн евро, сообщил журналистам премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
Ранее президент Европейского совета Шарль Мишель говорил, что предпосылкой для выделения макрофинансовой помощи Грузии со стороны ЕС является судебная реформа.
«В этом году, поскольку мы начали сокращать внешний долг, велика вероятность того, что больше не будет необходимости получать эту сумму. Конечно, мы очень благодарны ЕС за всю помощь, которую они оказали нам во время борьбы с пандемией коронавируса, и в целом за все, что они сделали и делают. Мы продолжим двигаться в этом направлении. С другой стороны, этот вопрос приобрел очень большую политическую нагрузку. Во избежание любых инсинуаций, […] мы решили воздержаться от заимствования второй части (кредита)», – заявил Ираклий Гарибашвили.
- 28 июня «Грузинская мечта» неожиданно объявила о выходе из политического соглашения, подписанного 19 апреля с частью оппозиции при посредничестве ЕС и США и под эгидой президента Евросовета Шарля Мишеля. Таким образом, власти Грузии отказались от назначения досрочных парламентских выборов в том случае, если этой осенью на местных выборах правящая партия не наберет 43%.
СМИ: из Казахстана в Грузию переехал организатор «языковых патрулей»
Организатор казахских «языковых патрулей» и националистических акций Til Maydani («Языковой фронт») Куат Ахметов отправился в Грузию, опасаясь ареста по статье о разжигании межнациональной розни. Об этом сообщает издание Readovka.
В Telegram-канале издания были опубликованы кадры, где Ахметов запечатлен на борту самолета.
«Логика выбора Грузии может быть понятна из того, что ранее в этой стране обосновались многие политэмигранты из России и Беларуси. Выдача именно из Грузии российским властям крайне маловероятна», – отмечает издание.
Ранее стало известно, что полиция Алматы расследует уголовное дело о разжигании национальной розни. Поводом для расследования стали видео, появившиеся на Youtube-канале «Til Maydani онлайн партиясы». В них казахстанцы требуют от русскоязычных сограждан отвечать им на казахском языке. Авторы видео объясняют свои действия тем, что все жители страны независимо от этнической принадлежности должны знать государственный язык.
19 августа Куат Ахметов был задержан силовиками и доставлен в полицию, ему было предъявлено обвинение. Позже Ахметов сообщил в Сети, что его выпустили из отделения, наложив штраф в размере 145 850 тенге (около 340 долларов).
Ролики о «языковых рейдах» вызвали возмущение у российского МИД, депутатов Госдумы и некоторых казахстанских чиновников, пишет «Медиазона-Центральная Азия». В российских СМИ и телеграм-каналах подобные видеоролики прозвали «языковыми патрулями», а их авторов — «фашиствующими казахами».
МВД России запретило Ахметову въезд в страну сроком на 50 лет. В министерстве объяснили, что вводят ограничения на въезд иностранцам, публично выражающим «пренебрежительное отношение к русскому языку», а их нахождение на территории России «может угрожать общественному порядку и безопасности».
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COVID-19 в Грузии: 4778 новых случаев, 79 пациентов скончались
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 79 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 7408.
За сутки в стране выявили 4778 новых случаев коронавируса. Накануне провели 43 741 тест: PCR-тестов – 12 136, экспресс–тестов на антиген – 31 605.
Выздоровели еще 4753 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 549 811, выздоровевших – 493 414.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 10,92%, за последние 14 дней составляет 10,26%, за неделю – 9,76%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 25 670 человек, всего в Грузии использовано 1 184 306 вакцин.
В России выявлено рекордное число случаев коррупции за 8 лет
Генеральная прокуратура России зафиксировала за первые шесть месяцев 2021 года 24 с половиной тысячи случаев коррупции. Это максимум за последние восемь лет, говорится в опубликованном в понедельник сборнике ведомства "О состоянии преступности в России".
Около половины случаев коррупции составляют взятки, размер которых в трети случаев не превышает 10 тысяч рублей. Чаще всего брали и давали взятки в Пермском и Ставропольском краях, а также в Санкт-Петербурге.
Согласно данным Генпрокуратуры, по сравнению с прошлым годом уровень коррупции в России вырос на 16 с половиной процентов. Вырос и ущерб, причиненный коррупционными преступлениями. В 2021 году он достиг почти 40 миллиардов рублей, что на 7 миллиардов рублей больше, чем в прошлом. Стоимость арестованных по таким уголовным делам активов увеличилась практически втрое - до 45 миллиардов рублей.
Весной Генпрокуратура России представила данные, согласно которым сотрудники правоохранительных органов чаще других чиновников совершают преступления, связанные с коррупцией. Следом за ними идут чиновники из Минобороны России.
В марте этого года Госдума одобрила в первом чтении законопроект о "нечаянной коррупции". Документ предлагает освобождать чиновников и сотрудников правоохранительных органов от ответственности за коррупцию при "независящих" от них обстоятельствах. В числе таковых в законопроекте указаны стихийные бедствия, военные действия, пожары, эпидемии, террористические акты, а также другие происшествия, "находящиеся вне контроля физического лица".
США сообщили о завершении вывода американских военных из Афганистана
Американская армия завершила вывод своих сил с территории Афганистана, сообщил в понедельник глава Центрального командования, генерал морской пехоты Кеннет Маккензи.
31-ое августа - последний день согласованного с талибами срока вывода из Афганистана военнослужащих США и других сил НАТО после почти 20 лет боевой операции западных союзников на афганской территории.
Ранее в понедельник Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию с призывом к вернувшемуся к власти в Афганистане движению "Талибан" (признано террористическим и запрещено в России) выполнить высказанные обещания и позволить части афганцев и иностранцам безопасно покинуть страну.
За документ проголосовали 13 из 15-ти членов Совбеза, двое – воздержались. Это Китай и Россия, отмечает France-Presse.
В резолюции ничего не говорится о создании "безопасной зоны", которую упоминал президент Франции Эммануэль Макрон. Ранее в комментарии, опубликованном в Journal du Dimanche, Макрон отметил, что Париж и Лондон представят проект резолюции с целью наметить, под контролем ООН, безопасную зону в Кабуле для продолжения гуманитарных операций.
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, в понедельник принявший участии в организованной Госдепартаментом США министерской встрече по Афганистану, подчеркнул, что руководство талибов надо оценивать по его действиям, по тому, позволяет ли оно людям беспрепятственно покидать страну. Рааб призвал все государства, участвующие в эвакуации из Кабула воздушным путём, совместно добиваться безопасных условий.
На организованной Госдепартаментом виртуальной встрече министров ряда стран, в том числе Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Катара, обсуждались дальнейшие шаги по Афганистану - в связи с завершением процесса вывода иностранных военных и эвакуации зарубежных дипломатов, сотрудников НАТО, афганских граждан.
Представители Пентагона сообщили 30 августа, что с конца июля самолётами из Кабула были вывезены 122 тысячи человек. Большая часть из них покинула Афганистан с середины августа, когда талибы захватили Кабул и до этого практически все региональные столицы.
Пресс-секретарь Белого дома отмечала, что из Афганистана вывезены порядка шести тысяч американцев, и администрация президента Джо Байдена до сих пор пытается определить, сколько ещё американцев хотят выехать из страны.
ЕС рекомендовал ограничить поездки из США в связи с ростом COVID-19
Руководство Евросоюза рекомендовало приостановить необязательные поездки из США в связи с ростом там заболеваемости COVID-19.
Как отмечает «Би-би-си», впервые с минувшей зимы среднесуточное число находящихся в больницах пациентов с коронавирусной инфекцией превышает сейчас сто тысяч. Новая волна заболеваемости, которую связывают со штаммом «дельта», особенно заметна на юге США, но рост заражений отмечен по всей стране. Растет и показатель смертности – среднее число летальных исходов за сутки составляет более тысячи.
Рекомендация ЕС ни к чему конкретно не обязывает, что означает что каждая страна блока вправе самостоятельно решать, принимать ли приезжающих из Соединенных Штатов, если у них есть подтверждение о полной вакцинации, негативные тесты на коронавирусную инфекцию или при условии соблюдения карантина.
Новые рекомендации – пересмотр решения в отношении США, принятого в июне. Тогда, в преддверии высокого туристического сезона, Евросоюз снял ограничения на поездки для американцев. При этом сами Соединенные Штаты до сих пор сохраняют действующий с марта прошлого года запрет на необязательные поездки из Европы.
Также сообщается, что из списка ЕС по безопасным для посещения странам Брюссель исключил Израиль, частично признанную республику Косову, Ливан, Черногорию и Северную Македонию.
Георгий Вашадзе представил новую политическую платформу «Третья сила»
В тбилисской гостинице «Билтмор» состоялась презентация политического объединения «Третья сила», в ходе которой лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе представил членов этого объединения, сообщает Общественный вещатель Грузтт.
По словам Вашадзе, они начали формирование «Третьей силы» и членами команды являются: Григол Вашадзе (бывший председатель «Национального движения»), Хатуна Самнидзе (Республиканская партия), Тамар Кекенадзе (председатель «Свободных демократов»), Резо Кемулария, Вахтанг Иашвили, Отар Багатурия, Паата Чиковани, члены «Стратегии Агмашенебели»: Серго Чихладзе, Теона Акубардия, Паата Манджгаладзе, Давид Секвава, Теона Чихладзе, Нана Тохвадзе.
«Это только часть команды, которую мы смогли представить исходя из действующих ограничений. Пришло время покончить с двухполюсностью, сделать новый выбор, обведите в бюллетене №1, выберите «Третью силу» и принести победу всей Грузии», - заявил Георгий Вашадзе.
Минюст Грузии с 1 сентября будет выдавать удостоверения личности бесплатно
Для обеспечения участия в процессе голосования Министерство юстиции Грузии объявляет акцию – с 1 сентября в течение одного месяца, то есть до 1 октября включительно, удостоверения личности (ID-карта) будут выдаваться бесплатно, сообщает «Новости-Грузия».
2 октября в Грузии планируется проведение местных выборов – граждане будут избирать мэров и депутатов в местные собрания - сакребуло. Для участия в голосовании необходимо удостоверение личности.
В рамках акции от уплаты сбора за ID-карту будут освобождены:
- совершеннолетние граждане Грузии, на имя которых до сих пор не выдан грузинский документ, удостоверяющий личность; а также несовершеннолетние, которым исполнится 18 лет до 1 октября;
- граждане, чьи идентификационные фотографии непригодны для использования (плохого качества) или не хранятся в электронной базе данных Агентства развития государственных услуг.
Кроме того, удостоверения личности будут бесплатно выданы:
- лицам, снятым с регистрации, если они зарегистрируются по правильному адресу;
- гражданам, зарегистрированным без адреса, если они зарегистрируются по корректному адресу;
- гражданам, у которых нет ни одного документа, имеющего юридическую силу;
- лицам, которые зарегистрированы на территории самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия и не имеют статуса вынужденного переселенца, при этом у них отозвали удостоверения личности.
В рамках акции граждане будут освобождены как от платы за оформление удостоверения личности, так и за фотографии для этого документа.
«Воспользоваться услугой можно только один раз. Желающие должны обратиться в Дома юстиции, территориальные отделения Агентства развития госуслуг или общественные центры. Дополнительную информацию можно получить на горячей линии Агентства развития госуслуг: 032 2 40 10 10», - сказано в сообщении Минюста.
Кобахидзе: Внеочередных парламентских выборов в Грузии не будет
Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что внеочередные парламентские выборы в Грузии не будут назначены на основании итогов выборов в органы местного самоуправления.
«Даже если «Грузинская мечта» получит 1%, никаких парламентских выборов не будет на основании результатов выборов местного самоуправления. Этот сценарий нами не рассматривается т.к. мы не можем судить на основании абстракций. А данность такова, что мы обладаем большой поддержкой общественности, мы способны повторить и улучшить успех 2020-го», – сказал Кобахидзе Palitranews и добавил, что парламентские выборы пройдут в Грузии лишь в 2024-м году.
Оппоненты власти называют предстоящее 2 октября голосование референдумом. Согласно тексту компромиссного документа Шарля Мишеля, который «Мечта» аннулировала в конце июля, в том случае, если власти набирали на октябрьских выборах меньше 43%, в 2022 в Грузии назначались внеочередные парламентские выборы, передает SOVA.
Минздрав Грузии: Нет оснований для смягчения ковид-ограничений
Ситуация довольно сложная и оснований для смягчения ковид-ограничений нет, заявила сегодня, 30 августа, на брифинге заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния. Чиновница напомнила, что клиники, где лечат инфицированных ковидом пациентов, переполнены.
Журналисты интересовались, возобновится ли своевременно, 4 сентября, работа общественного транспорта, которая была приостановлена с 14 августа в крупных городах Грузии: Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави и Зугдиди, сообщает «Новости-Грузия».
«Нет никакого основания для смягчения ограничений. На сегодняшний день ситуация довольно сложная, клиники переполнены. Все те регуляции, которые в силе, должны быть исполнены с максимальной строгостью. Совет обсудит вопрос в связи с общественным транспортом, но имеющиеся на сегодня ограничения продолжатся, как есть и как было анонсировано», - сказала Габуния.
Грузия переживает четвертую волну распространения коронавируса, которая стала самой тяжелой – в стране весь август фиксируется рекордное количество показаний по заражению и смертности. За 30 дней августа в Грузии от последствий коронавируса умерли уже 1509 пациентов.
Шестилетний ребенок умер от последствий COVID-19 в Тбилиси
В Грузии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался 6-летний ребенок. Информацию подтвердили в тбилисской клинике Цицишвили.
Грузинские СМИ пишут, что у ребенка были тяжелые сопутствующие заболевания – детский церебральный паралич, эпилепсия. Причиной смерти стал септический шок, который развился на фоне заболевания коронавирусом.
Отметим, что жертвами штамма «Дельта», циркулирующего в настоящее время в Грузии, все чаще становятся молодые пациенты, беременные женщины и даже младенцы.
Абхазию посещают члены правительства Чеченской республики
В самопровозглашенную республику Абхазия прибыла делегация из Чеченской Республики во главе с министром здравоохранения Эльханом Сулеймановым и министром по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым. Как пишет «Апсныпресс», гостей принял абхазский лидер Аслан Бжания. Во встрече участвовал глава абхазского Минздрава Эдуард Бутба.
Аслан Бжания поприветствовал гостей и поблагодарил руководство и народ Чеченской Республики за «многолетнюю поддержку Абхазии», в том числе и в борьбе с пандемией.
«Есть беда, а в беде мы всегда друг друга поддерживаем. Мы, конечно, эту пандемию преодолеем, и я уверен, что впереди будут светлые, добрые события», – сказал Бжания, добавив, что ждет в гости главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Ахмед Дудаев, в свою очередь, от имени Рамзана Кадырова передал слова приветствия и поздравления абхазскому народу в связи с днем признания Россией независимости Абхазии (26 августа в Абхазии отмечают День международного признания).
«Мы в Чеченской Республике любим и уважаем абхазский народ с его богатой древней историей и культурой. Мы дорожим нашими братскими отношениями. Знаем, с какими проблемами на разных этапах истории пришлось столкнуться абхазскому народу на пути к своей независимости», – сказал Дудаев.
Он также выразил надежду на дальнейшие еще более тесные, конструктивные и дружеские отношения между Чечней и Абхазией.
Как сообщалось ранее, в результате переговоров Аслана Бжания с депутатом Государственной Думы РФ Адамом Делимхановым, Абхазия получит в дар еще две машины скорой помощи. По информации министра здравоохранения Чечни, машины уже находятся на границе, и максимум через пару дней уже будут на месте.
Аслан Бжания также предложил обсудить возможности организации приезда молодых жителей Чечни на летний отдых в Абхазию, что будет способствовать «знакомству и дружбе между молодыми поколениями Абхазии и Чечни».
«Надо нам продумать, как уже на следующий год это организовать. Пусть наши дети общаются и дружат, потому что в единстве и братстве наша сила», – сказал Бжания.
В Южной Осетии за сутки от коронавируса скончался один пациент
В «красной зоне» медцентра Южной Осетии за минувшие сутки от последствий коронавирусной инфекции скончался 66-летний мужчина. Об этом агентству «Рес» сообщила главный инфекционист самопровозглашенной республики Элеонора Джиоева.
По её словам, в инфекционном корпусе медцентра проходят лечение 58 пациентов с коронавирусной инфекцией, в палате интенсивной терапии находится один человек.
«За прошедшие сутки в медцентр республики госпитализированы два пациента с коронавирусной инфекцией», – сказала Джиоева.
Отметим, что югоосетинские власти не публикуют статистику о количестве лиц, скончавшихся от коронавируса.
Лавров: нападки на Сталина - это атака на итоги Второй мировой войны
Министр иностранных дел России и второй номер в списке кандидатов от партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму Сергей Лавров заявил, что "нападки" на советского диктатора Иосифа Сталина являются частью "атаки на итоги Второй мировой войны" и на прошлое России.
Цитату из выступления Лаврова перед ветеранами Второй мировой войны в Волгограде (до 1961 года этот город носил название Сталинград) приводит агентство ТАСС.
Лавров, как следует из сообщения, выступил против того, чтобы выставлять Сталина "главным злодеем" и "сваливать в одну кучу всё, что он сделал в довоенное время, во время, после войны". По его словам, попытки "переписать историю" одновременно являются попытками политически ослабить Россию. Такие попытки, как следует из слов Лаврова, осуществляются "извне", но кто конкретно их осуществляет - он не сказал. Министр прямо не упомянул сталинские репрессии и не выступил ни в их оправдание, ни с осуждением.
Сталин в годы Второй мировой войны возглавлял СССР, был Верховным главнокомандующим.
Лавров не в первый раз положительно отзывается о деятельности Сталина - в частности, он называл "прозорливым" его предложение разместить штаб-квартиру ООН в Сочи. При этом представитель МИД России Мария Захарова ранее писала, комментируя сталинские репрессии, что "руководители, которые уничтожали свой народ, горят в аду в два раза ярче тех, которые уничтожали чужой". Позднее Захарова пояснила, что этот комментарий не означает, что она считает, что "Сталин хуже Гитлера".
- Российский МИД и другие официальные лица, включая президента Владимира Путина, в последние годы неоднократно выступают с заявлениями о недопустимости сравнивать режим, существовавший в СССР при Сталине, с гитлеровской Германией. Они называют это "пересмотром итогов Второй мировой войны". Особенную критику Москвы вызвала резолюция Европарламента к 70-летию так называемого пакта Молотова-Риббентроппа, в которой говорилось о том, что СССР, наряду с нацисткой Германией, несёт ответственность за развязывание Второй мировой войны.
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