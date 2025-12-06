СГБ Грузии назвала вещества, которые, как утверждается, применялись при разгоне протестов

В Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии назвали вещества, которые, по их информации, использовались при разгоне антиправительственных акций в Тбилиси в 2024 году. По заявлению СГБ, они не являются запрещёнными.

«В ночь на 4–5 декабря 2024 года для управления толпой было использовано вещество «хлорбензилиденмалонитрил», растворителем которого служил раствор «пропиленгликоля». Ни одно из указанных веществ не относится к категории запрещённых», – заявил первый заместитель главы СГБ Лаша Маградзе.

Хлорбензилиденмалонитрил (CS-gas) – химическое раздражающее вещество, широко известное как CS-газ. Используется для временного контроля толпы и разгона массовых мероприятий. Вызывает раздражение глаз, кожи и дыхательных путей. Не относится к запрещённым химическим оружиям по международным конвенциям, но применение регулируется национальными законами и стандартами по правам человека.

Что касается бромбензилцианида, т. н. камита, в СГБ повторили утверждение, ранее озвученное грузинским премьером Ираклием Кобахидзе и главой МВД Гелой Геладзе, что это вещество никогда не закупалось Грузией и не использовалось.

По информации СГБ, по ранее заведенному делу было проведено более 160 следственных действий и допрошены 93 свидетеля – среди них действующие и бывшие сотрудники Министерства внутренних дел, врачи, эксперты, респонденты сюжета британской телерадиокорпорации, представители неправительственных организаций и другие лица. Также из Министерства внутренних дел и таможенного департамента Службы доходов была изъята различная документация.

В СГБ заявили, что вещество «хлорбензилиденмалонитрил» было приобретено Министерством внутренних дел у израильской компании 18 декабря 2007 года и 27 марта 2009 года вместе с растворителем «трихлорэтилен».

Что касается респондента Би-би-си Лаши Шергелашвили, находящегося в Украине, в СГБ сообщили, что не смогли его допросить. Там указали, что он является фигурантом другого уголовного дела, о котором СГБ ранее заявляла в связи с акцией 4 октября. Спецслужба утверждает, что «Лаша Шергелашвили, трудоустроенный по контракту в украинских спецслужбах, за несколько дней до 4 октября заказал Беке Чулухадзе приобретение и сокрытие боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств в Тбилиси». Их применение, как ранее заявляли в СГБ, планировалось для «диверсионных актов».

Напомним, что в материале Би-би-си были представлены данные о том, что во время разгона демонстраций в ноябре–декабре 2024 года водомёты, предположительно, распыляли воду, смешанную с бромбензилцианидом (камитом) – токсичным веществом времён Первой мировой войны, способным вызывать ожоги, рвоту, одышку и другие тяжёлые травмы.

СГБ после публикации журналистского расследования начала проверку, чтобы – «детально установить, на какой информации основывались интервью людей, использованных Би-би-си как источник распространённых сведений, какие данные они озвучили и насколько релевантной может быть эта информация». Производство было начато по двум статьям УК: превышение служебных полномочий, а также содействие иностранной организации во враждебной деятельности. Сегодня в СГБ заявили, что расследование будет продолжаться по линии содействия иностранной организации во враждебной деятельности.

Amnesty International 5 декабря заявила, что реакция грузинских властей на обвинения в использовании запрещённых токсичных химикатов против участников протестов в 2024 году требует «независимого международного расследования» и введения полного эмбарго на поставки полицейского оборудования в Грузию.