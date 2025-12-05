Еврокомиссия оштрафовала X. Рубио назвал это атакой на американцев

Еврокомиссия в пятницу оштрафовала социальную сеть X, принадлежащую американскому миллиардеру Илону Маску, на 120 миллионов евро, обвинив её в нарушении положений действующего в ЕС законодательства о безопасности в цифровой сфере. Это первый случай использования недавно вступившего в силу законодательства против одной из крупнейших онлайн-платформ.

Как сообщил представитель комиссии, претензии к X (ранее известной как твиттер) заключаются прежде всего в отсутствии прозрачности, в частности в сфере рекламы, предоставления необходимых данных, а также в «вводящем в заблуждение» дизайне верификации аккаунта — так называемой синей галочки. В X для её получения как правило необходимо оформление платной подписки, а не прохождение процедуры верификации.





Официально решение не связано с проблемами с модерацией контента. Его критики, однако, обвиняют Еврокомиссию в стремлении повлиять на политику X и ограничить свободу слова для его пользователей.

Илон Маск не прокомментировал решение, однако ретвитнул несколько комментариев, в которых Еврокомиссию обвиняют в атаке на свободу слова. За X вступились также вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио. Вэнс накануне написал, что ЕС следовало бы защищать свободу слова, а не штрафовать американские компании из-за «чуши». Рубио назвал решение «атакой на все американские IT-платформы и на американский народ со стороны иностранных правительств». Он подчеркнул, что США не потерпят цензуры американских граждан в Сети.





Решение Еврокомиссии раскритиковал также российский переговорщик Кирилл Дмитриев, поддержав позицию США.

Представители администрации США ранее критиковали ЕС по вопросу о свободе слова, утверждая, что принятый в ЕС закон о цифровой безопасности может использоваться как инструмент против американских компаний - владельцев крупнейших соцсетей.