В телеграм-канале главы Чечни Рамзана Кадырова поздним вечером 5 декабря опубликовали его видеообращение по поводу утренней атаки беспилотников на «Грозный-Сити». На записи, которая длится около двух минут, видно множество монтажных склеек; у руководителя республики синяки под глазами — по неподтвержденной информации, он неизлечимо болен.

Кадыров утверждает, что в высотном здании, которое подверглось удару, лишь разбиты стекла и что в нем работают мирные жители — арендуют офисы. При этом, согласно открытым источникам, в комплексе «Грозный-Сити» располагаются в том числе офисы государственных структур, передает сайт Кавказ.Реалии.

Глава Чечни пообещал «жестоко мстить» за атаку — «до завтрашнего утра и до конца недели» (в подписи к видео эти слова изменены на «с завтрашнего дня и в течение недели»). После этого глава Кадыров обратился к «народу Украины» со словами «вы куда смотрите?», заявил о «жалобах» военнопленных и призвал граждан страны выйти и сказать, что Владимир Зеленский «уже не президент» — при этом глава Чечни использовал оскорбительные выражения в его адрес.

Служба безопасности Украины ранее предъявила заочные подозрения Кадырову в военных преступлениях из-за его слов о пленных – в октябре 2024 года руководитель республики призывал не брать в плен украинских солдат, а сразу убивать их; спустя три дня он «отменил» этот приказ.

В подписи к обращению Кадырова также утверждается, что жертв в результате произошедшей 5 декабря атаки БПЛА нет, что «удар по высоткам в центре Грозного абсолютно не имеет никакого тактического смысла», и что этим Украина якобы «еще больше настроила против себя гражданское население».

На кадрах, опубликованных после атаки 5 декабря, видно, что у одной из башен «Грозный-Сити» серьезно повреждены как минимум пять этажей, в здании произошел пожар. СМИ и чеченские активисты указывали, что в комплексе, помимо жилых квартир, гостиниц, ресторанов и торговых площадей, располагаются в том числе офисы Совета безопасности Чечни, уполномоченного по правам человека, Счетной палаты, избирательной комиссии, Минфина, Минтуризма и отделение партии «Единая Россия».

За три часа до публикации личного обращения Кадырова комментарий от его имени по поводу атаки БПЛА разместили в его телеграм-канале – в третьем абзаце сообщения о подготовке новогодних мероприятий в республике. В том посте тоже сообщалось, что при ударе по «Грозный-Сити» никто не пострадал, что атака — «не более чем попытка запугать мирное население и создать иллюзию давления», а еще — «показатель бессилия». «От себя же обещаю, что ответ с нашей стороны не заставит себя долго ждать. Мой личный для него «подарок» противник скоро получит», — заявили от имени Кадырова.

Глава Чечни впервые появился на публике с 25 ноября, когда в Грозный из США на празднование совершеннолетия его сына Адама, секретаря Совета безопасности республики, приезжал боец UFC Джон Джонс.

По информации источника редакции Кавказ.Реалии, утром 5 декабря после атаки на «Грозный-Сити» в столице республики произошло еще как минимум четыре взрыва. Эти сведения подтверждают в оппозиционном движении NIYSO. Там утверждают, что один из дронов взорвался в районе автодрома «Крепость Грозная». Сообщения об этом совпали по времени с повторной остановкой работы аэропорта чеченской столицы, спустя полчаса ограничения сняли. В местных школах на день отменили занятия.

Активисты NIYSO также опубликовали анонимное сообщение, как утверждается, от жителя Грозного: «Наши родители, которые с трудом пытаются забыть звуки взрывов и войны, снова начали их слышать. Моя мама с утра услышала этот звук и не может заснуть, потому что он напомнил ей времена 1990-х. Рамзан, который обещал нам мир над головой, полез в эту идиотскую войну [в Украине], никому, кроме него и Путина, не нужную. Убили столько чеченских парней просто ни за что, — и теперь заставляют жителей республики снова чувствовать ужас, который они пытались забыть».

Атака 5 декабря стала уже третьей для Чечни за последнее время. 27 ноября под удар попали военный объект в Грозном и, вероятно, воинская часть в селе Борзой. В ночь на 2 декабря были атакованы здание МВД в Гудермесе и здание ФСБ в Ачхой-Мартане, где, согласно неофициальной информации, пострадали как минимум два сотрудника спецслужбы; по другим сведениям, не обошлось без погибших. Эти удары Кадыров не комментировал.

Предыдущая серия атак БПЛА произошла в Чечне в конце 2024 года. Тогда целью стали казармы спецполка МВД в Грозном и здание «Российского университета спецназа» в Гудермесе – базы по подготовке наемников для отправки на войну в Украину. Глава республики в ответ угрожал военнопленным украинцам, чем подтвердил, что некоторых из них держат в Чечне. Одному из пленных он «предложил» застрелиться, остальным заявил, что будет использовать их в качестве «живого щита».

Ранее в декабре Кадыров поддержал угрозы президента Владимира Путина о готовности к войне с Европой «прямо сейчас». Он заявил, что в Грозном «ждут приказа». Сам глава Чечни в последние месяцы почти не появляется на публике – по информации СМИ, из-за состояния здоровья. Чеченские подразделения армии России после начала полномасштабного вторжения в Украину получили прозвище «тикток-войска».