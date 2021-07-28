Дорожная разборка в Петербурге – задержан водитель автомобиля с грузинскими номерами

В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в избиении водителя в ходе дорожного конфликта, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Ранее в сети появилось видео, где водитель автомобиля Ford Mustang с грузинскими номерами подрезает водителя автомобиля Mazda, вынуждает остановиться, после чего разбивает боковое водительское стекло и наносит молодому человеку несколько ударов.

«Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний уроженец одного из закавказских государств. В настоящее время он доставлен в отдел полиции для проведения процессуальных действий в качестве подозреваемого», – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в полицию поступило заявление от 19-летнего водителя автомобиля Mazda. Молодой человек сообщил, что около 9 часов вечера он ехал по Таллиннскому шоссе в сторону посёлка Новое Горелово. На Лиговском путепроводе его подрезал водитель автомобиля Ford Mustang чёрного цвета, после чего произошел конфликт.

Как пишет РИА Новости, полиция Красносельского района возбудила уголовное дело по статье 213 УК РФ (Хулиганство). Автомобиль подозреваемого изъят и помещен на спецстоянку после обнаружения признаков подделки номеров агрегатов, – заявили в пресс-службе.