Грузия допустит врачей из Польши к Михаилу Саакашвили – источник

«Европейская народная партия» – крупнейшая и ведущая партия Европарламента – опубликовала в своем Twitter заявление члена политического объединения Мириам Лексманн.

Как пишет СОВА, заявление было сделано во время слушаний в Страсбурге 14 марта, когда европарламентарии обсуждали сложившуюся в Грузии ситуацию. В частности, попытку властей принять аналог российского закона об «иноагентах».

«Мы обеспокоены попыткой партии «Грузинская мечта» посягнуть на демократические ценности страны.

Это противоречило европейским устремлениям народа!

Правящая партия оказалась единственной «радикальной силой» и «машиной лжи» в Грузии», — заявила Мириам Лексманн.

Как пишет грузинская служба Радио Свобода, многие депутаты Европарламента накануне заявили, что место Грузии – однозначно в Европе, и в этом их в очередной раз убедил протест против законопроекта об «иностранных агентах».

«Я приветствую мужество, проявленное демонстрантами в Грузии», — заявила латвийский депутат Сандра Калниете, представляющая «Европейскую народную партию».

Венгерский депутат Каталина Чеа сказала, что в Грузии под «российским влиянием» принимали «репрессивный» закон, «целью которого является дискредитация гражданского общества и подавление оппозиции».

Чеа вспомнила, как женщина в Тбилиси размахивала флагом ЕС перед водомётом.

«Это очень сильный символ, который показывает, насколько важен европейский проект для грузинского народа», – сказала она.

В Европарламенте накануне также прошла дискуссия на тему «Политзаключенные, обреченные на смерть: Кара-Мурза, Горинов и Саакашвили». В обсуждении приняли участие члены семьи бывшего президента Грузии – мать Гиули Аласания и сын Эдуард Саакашвили.

«В последнее время мы видели, что президент Макрон и друзья говорили о моем отце, провели пресс-конференции, призвали к его освобождению, президент Зеленский призывал освободить его, 27 стран-членов ЕС также выступили с этим призывом на высоком официальном уровне. Это сделали и Human Rights Watch и Amnesty International. Мы видели много резолюций, и это крайне важно, потому что чем больше международного консенсуса относительно того, что жизнь моего отца в опасности, и что решение, которое мы и все предлагаем, заключается в том, чтобы отправить его на лечение за границу, является однозначным выходом, тем более возрастают шансы, что это действительно произойдет. Когда моего отца освободят и ему дадут возможность лечиться, это будет благодаря людям, в этой комнате, а также благодаря тем другим, кто внес вклад в это дело. Поэтому я безгранично благодарен», – цитирует Эдуарда Саакашвили «Интерпрессньюс».

Автор «Акта Магнитского» Билл Браудер сказал, что фотографии Саакашвили напомнили ему о Сергее Магнитском и о том, как он умер от пыток в тюрьме.

По информации Общественного вещателя, европарламентарий Петрас Аустрявичус в Страсбурге заявил, что освобождение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили можно рассматривать как рекомендацию для предоставления Грузии статуса кандидата в члены ЕС.

«Они знают, что им нужно выполнить 12 рекомендаций, но я призываю их не игнорировать 13-ю рекомендацию, и я бы скорее назвал ее просьбой западного общества — освободить Михаила Саакашвили для лечения. Мы знаем, что на Западе есть несколько стран, готовых принять Саакашвили и обеспечить ему должный уход. Это должно произойти как можно скорее, потому что время истекает. Мы должны понимать, что с Михаилом может случиться всё что угодно», — заявил Аустрявичус.

Депутат Анна Фотыга заявила, что для транспортировки Михаила Саакашвили готов спецсамолет, «но пока с грузинской стороны тишина».