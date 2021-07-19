Мишель обсудил с Гарибашвили предстоящие выборы и соглашение от 19 апреля

Президент Европейского совета Шарль Мишель обсудил с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили выполнение политического соглашения от 19 апреля и предстоящие выборы в органы местного самоуправления. Об этом Гарибашвили сообщил журналистам после встречи.

«У меня была очень плодотворная беседа с президентом Мишелем. В первую очередь я предоставил ему информацию о выполнении с нашей стороны взятых обязательств. Я сказал, что мы мотивированы и следуем этому процессу и с нашей стороны выполнены и выполняются все обязательства, предусмотренные соглашением. Здесь же я сказал ему, что, к сожалению, до сегодняшнего дня большая часть оппозиции не подписала указанное соглашение, что безусловно является препятствующим фактором для стабилизации политической ситуации», – заявил Гарибашвили.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», премьер также сообщил президенту Евросовета, что власти Грузии «абсолютно мобилизованы» для проведения выборов осенью 2021 года «абсолютно прозрачно» и «в максимально мирной среде».

«Я обратился к президенту Мишелю с просьбой прислать в Грузию к предстоящим выборам как можно наблюдателей под эгидой и миссией Евросоюза, чтобы ни у кого не было возможности спекулировать по любой причине», – отметил премьер.

На встрече Гарибашвили с президентом Мишелей речь также шла об избирательной и судебной реформе.

«Я ему сказал, что мы разработали почти совершенную избирательную реформу и также была включенность оппозиции. Я также сказал ему, что мы хотим и абсолютно мотивированы продолжить и уже проводим реформу правосудия, которая является очень важной для нашей страны. Я сказал ему, что за годы мы уже достигли значительного результата в суде, однако этого недостаточно, мы делаем еще больше и доведем этот процесс до конца», – сказал Гарибашвили.