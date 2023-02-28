Путин призвал пресекать попытки «всей этой мрази» расколоть общество

Гражданское движение «Хма» (Голос) провело акцию протеста в головном офисе «Либерти Банка», которому принадлежит право выдачи пенсий, социальных пособий и кредитов под пенсионные гарантии, пишет агентство «Новости-Грузия».

Главное требование акции - списание пенсионных кредитов, начиная с 2019 года, и так называемых «пенсионных овердрафтов», выдаваемых пожилым людям под высокие проценты.

«Сотни тысяч пенсионеров взяли кредиты под свои мизерные пенсии и оказались в финансовой ловушке. Это происходит из-за недостоверной информации или недостаточного информирования пожилых людей, их вынуждают брать кредиты под высокие проценты полуобманным путем», - заявил один из участников акции Георгий Картвелишвили.

В мае 2022 года «Либерти Банк» в очередной раз выиграл объявленный государством тендер и получил право выдавать пенсии на ближайшие семь лет. За эту услугу банк получает от государства 15 миллионов лари в год.

В конце прошлого года банк сообщал, что кредиты под пенсии имеют 360 тысяч пенсионеров в Грузии из около 800 тысяч. Пенсионеры могут брать пенсию на несколько месяцев вперед, и сумма оформляется как кредит. Таким образом, в ноябре 2022 года общая сумма «пенсионных кредитов» составляла 334 миллиона лари. Cредний размер пенсионного кредита - 924 лари, это пенсия за 3-3,5 месяца.

Правительство Грузии в прошлом году объявило, что устанавливает максимальную ставку по кредиту для пенсионеров в 26%, снизив ее с 30,69%.

Участники акции покинули офис банка после вмешательства охраны и администрации.