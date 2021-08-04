В Сухуми критикуют США за рекомендацию «не посещать оккупированную Абхазию»

Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Даур Кове прокомментировал на своей странице в Facebook рекомендации Государственного департамента США не путешествовать в «оккупированную Абхазию из-за риска совершения преступлений и гражданских беспорядков».

«Госдеп США вывесил на своей странице настоятельные рекомендации не путешествовать в «оккупированную» Абхазию «из-за риска совершения преступлений, гражданских беспорядков и мин».

Британо-американская организация THE HALO TRUST аж в 2011 году объявляла, что мин у нас нет. Интересно, на какие источники в этом вопросе ориентируется внешнеполитическое ведомство США? И ориентируется ли вообще? Если исходить из информации на сайте, то не особо.

Например, там же указано, что государственным служащим США запрещено посещать Абхазию. За последние 10 лет, нас посетило немало американских государственных служащих. Они остались вполне довольны и страной, и самим диалогом, к которому мы и сегодня вполне открыты в надежде на то, что в будущем картина о нашей стране будет складываться из существующих реалий, а не просто из политических соображений», – пишет Кове.

Ранее абхазский МИД выразил серьезную обеспокоенность «продолжающейся военной активностью Грузии и её западных партнеров».