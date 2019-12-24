Югоосетинский МИД: В случае с Гаприндашвили мы имеем дело с новым видом провокаций

Министерство иностранных дел самопровозглашенной республики Южная Осетия отреагировало на призывы грузинских властей и западных политиков освободить из цхинвальской колонии грузинского врача Важу Гаприндашвили.

"Не могли не обратить внимание на развернувшуюся в грузинских и западных политических кругах истерию с требованием незамедлительного освобождения гражданина Грузии В. Гаприндашвили, который 9 ноября был задержан за умышленное нарушение государственной границы Республики Южная Осетия и впоследствии в ходе следственных мероприятий осужден на 1 год и 9 месяцев... В большинстве случаев нарушители режима государственной границы Южной Осетии с Грузией после применения административных мер воздействия передаются представителям правоохранительных органов Грузии в установленном порядке. Что касается Гаприндашвили, в его действиях содержатся признаки преступления, за которые он несет наказание, предусмотренное действующим на территории Республики Южная Осетия законодательством, и его профессиональная деятельность к этому не имеет никакого отношения. Гаприндашвили является обыкновенным правонарушителем, заложником внутриполитической борьбы различных сил, обыкновенным провокатором, а не героем, каким его упорно пытаются представить на родине", - пояснили во внешнеполитическом ведомстве.

Там добавили, что участившиеся в последнее время инциденты с нарушением де-факто границы указывают на связь с перманентно нестабильной внутригрузинской политической ситуацией.

"Нельзя не заметить, что подобные провокации происходят аккурат накануне различных выборных кампаний. В случае с Гаприндашвили мы имеем дело с новым видом провокаций. Югоосетинские власти располагают достоверными сведениями о том, что грузинские спецслужбы занимаются поиском и подстрекательством т.н. идейных добровольцев гуманитарных профессий на подобные преступления за приличное вознаграждение. Вызывает сожаление, что известный тбилисский врач, отчетливо представляя себе последствия данного проекта, сознательно пошел на эту провокацию, удовлетворяя политические потребности определенной партии для усиления давления на внутренних оппонентов. Итог известен – только самые ленивые политики Грузии не воспользовались этой ситуацией, чтобы поправить свой политический рейтинг", - говорится в заявлении.

В МИД добавили, что западным «друзьям Грузии», прежде чем делать грозные заявления, было бы полезнее сначала ознакомиться с реальным положением дел внутри самой Грузии, передает агентство «Рес».