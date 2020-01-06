ЕС выразил сожаление в связи c выходом Тегерана из ядерной сделки

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении сообщила, что задержала пользователя фейковой страницы в соцсети: он написал пост о премьер-министре Пашиняне и о том, что он направил поздравления президенту США Дональду Трампу в связи с убийством в ночь на 3 января генерал-майора Касема Сулеймани, командира "Кудс" – элитного военного подразделения иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Сулеймани был убит в результате направленного авиаудара США в районе международного аэропорта в Багдаде, куда прилетел из Ирана.

Видео задержания было выложено в Сети. Пользователь "опубликовал и распространил информацию, которая была расценена как ущерб государству, обществу и личности и было направлено на подстрекательство межнациональной, межрасовой и межрелигиозной розни", заявили в СНБ Армении.

Пост, о котором идет речь, был написан 3 января на странице пользователя Facebook с именем "Диана Арутюнян". В нем было сказано, что Пашинян якобы поздравил президента США с успешными действиями в отношении высокопоставленного военного Ирана".

"Эта ложная информация из поста получила распространение в азербайджанских и иранских СМИ", – заявили в СНБ Армении.

В США Корпус стражей Исламской революции назван террористической организацией, а США оправдывают убийство Сулеймани, заявляя, что он причастен к убийствам "тысяч" американцев. В то же время высшее руководство Ирана, России и Ливана резко раскритиковали убийство военного, а министр иностранных дел исламской республики Джавад Зариф назвал его актом международного терроризма". ​Ереван поддерживает тесные связи и с США, и с Ираном, поэтому сам Пашинян на своей официальной странице в соцсетях отрицал, что поздравлял Трампа с убийством Сулеймани, и призывал США и Иран к "сдержанности".

В СНБ сообщили, что спецслужбы выяснили, кто стоит за фейковой страницей "Диана Арутюнян", и задержали этого человека: на видео он признается, что аккаунт принадлежит именно ему:

"Страница с псевдонимом "Диана Арутюнян" была создана и поддерживается мной. С 2018 года на ней я публикую посты, имеющие политическую направленность, с различными комментариями. Я сделал это, чтобы дискредитировать армянские власти, поскольку придерживаюсь оппозиционных взглядов и считаю несправедливым содержание (экс-президента Армении) Роберта Кочаряна под стражей", – говорит задержанный в видео.

В отношении задержанного мужчины заведено уголовное дело, но СНБ не раскрывает, по какой статье. Если ему будет вынесен приговор по статье 135 "Клевета", то задержанному грозит штраф в размере до 200 минимальных окладов либо исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на два месяца. Если же речь идет о статье 226, то ему грозит лишение свободы сроком от 3 до 6 лет.