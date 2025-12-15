Ричард Кокерилл покинул сборную Грузии по регби

54-летний английский специалист Ричард Кокерилл после двух лет работы покидает пост главного тренера сборной Грузии по регби и клуба «Шави ломи» («Чёрный лев»).

Кокерилл поблагодарил Союз регби Грузии, отметив, что у президента организации Давида Качарава «иное видение развития национальной команды».

«Я горжусь периодом, проведённым на посту главного тренера сборной Грузии. Считаю, что создал прочный фундамент для будущего команды и оставляю её в лучшем состоянии, чем она была ранее», – заявил Кокерилл.

Под руководством английского специалиста сборная Грузии за два года провела 22 матча и одержала 14 побед. Команда дважды выиграла чемпионат Европы по регби – в 2024 и 2025 годах – и завоевала путёвку на чемпионат мира 2027 года в Австралии. В 2024 году «Борджгалоснеби» одержали третью в своей истории победу над сборной уровня Tier 1.

По информации французского издания L’Équipe, одним из кандидатов на пост главного тренера сборной Грузии является 54-летний французский специалист Франк Азема, ранее работавший в клубе «Перпиньян». Также сообщается, что на эту должность может быть назначен главный тренер «Брива» Пьер-Анри Бронкан.

Ранее в Австралии состоялась жеребьёвка группового этапа чемпионата мира по регби 2027 года, по итогам которой определились соперники сборной Грузии. «Лелос» попали в группу B вместе со сборными ЮАР, Италии и Румынии. Южно-Африканская Республика занимает первое место в мировом рейтинге, Италия – 10-е, Грузия – 13-е, Румыния – 22-е.

Предыдущий чемпионат мира, состоявшийся в 2023 году, сложился для грузинской сборной неудачно. Команда завершила турнир, не одержав ни одной победы на групповом этапе. Тогда главным тренером сборной был Леван Маисашвили.