Особый режим или доходный бизнес – как работает «Синагур»?

Закрытие пунктов пропуска на границе с Грузией ухудшило и без того тяжелую гуманитарную ситуацию в Ленингорском районе. Пока политики и правозащитники говорят о необходимости изменить ситуацию, местные жители ищут собственные пути обхода запрета.

Напомню, в начале осени Грузия установила посты у селения Цнелис на югоосетинской территории и в непосредственной близости от границы у селения Синагур. В ответ Цхинвал объявил о готовящихся со стороны Тбилиси масштабных провокациях на границе и закрыл все пункты пропуска, как тогда сообщалось, «до нормализации обстановки на границе», т.е. пока грузины не уберут свои пост от селения Цнелис.

26 декабря президент Анатолий Бибилов подтвердил свое решение на встрече с жителями Ленингорского района. Ленингорцы выражали несогласие с закрытием границы, требовали открыть «Раздахан», но президент был тверд:

«Если вы мне скажите, что мне ответить тем людям, которые сегодня живут под грузинскими автоматами, тогда я хоть сегодня открою дорогу. Вы мне просто скажите, что мне им сказать: вы живите под дулами автоматов, а Ленингорский район пусть гуляет, как Махно в деревне? Но это же несправедливо к нашим соотечественникам, а я не позволю несправедливость к любому человеку, который проживает на территории Южной Осетии. Я еще раз обращаюсь к вам, давайте, как жители Ленингорского района, напишем в правительство Грузии, что из-за их необдуманных крайне негативных поступков у нас нет возможности нормально перемещаться (в Грузию – прим. «Эха Кавказа») и видеться с нашими детьми».

Судя по всему, президент был искренен. Тем более странными выглядели его слова, потому что граница к тому времени была отрыта в одном месте. Причем как раз в том самом, где, как говорил президент, нависла опасность над гражданами Южной Осетии – у селения Синагур.

На встрече присутствовала гражданская активистка Тамара Меаракишвили. Она попыталась спросить Анатолия Бибилова об этом, но он явно не понял, о чем идет речь.

Тамара Меаракишвили: «Вы можете ответить на вопрос: со стороны Грузии все дороги закрыты или нет? Я слышала, что «Синагур» открыт».

Анатолий Бибилов: «Со стороны Грузии все дороги на сегодняшний день закрыты».

Но дорога действительно открыта примерно со второй половины декабря, причем вроде бы неформально, но при этом вполне официально.

«Эхо Кавказа» узнало, как это работает. Желающий поехать в Тбилиси, назовем его «путешественник», обращается в местный офис пограничной службы. Там он сообщает, какого числа намеревается выехать и когда вернется обратно.

Его данные записывают. Или их данные, если «путешественников» несколько. В назначенный день отъезда «путешественник» вначале добирается до Цхинвала, а оттуда на такси в селение Синагур к одноименному пункту пропуска. Машина обойдется в 2500 рублей, если нанимать в одиночку, если вскладчину – дешевле. Ленингорцы передают друг другу телефоны таксистов, которые ездят по данному маршруту, поэтому нужную машину «путешественник» найдет без труда.

Почему выбирают именно этих таксистов, доподлинно выяснить не удалось. Возможно, потому что они знают, как это работает, а может, у них есть пропуски на въезд в приграничную зону и их не задерживают пограничники.

Таксисты подвозят людей прямо к «Синагуру». На посту уже предупреждены о «путешественнике». Источники «Эха Кавказа» переходили границу по пропуску, но у них сложилось впечатление, что можно было и без него – по югоосетинскому паспорту. Те, кто переходил до нового года, предупредили пограничников, что срок действия пропусков заканчивается первого января, те ответили, мол, ничего страшного, впустим по паспорту.

После поста до селения Переви метров двести пешком. А там уже, как правило, «путешественников» встречают родственники на авто, в противном случае придется искать транспорт самому.

По отзывам тех, кто ездил по этому маршруту, дорога от Переви в ужасном состоянии – скользкий серпантин, ездить по нему в зимнее время страшно, да и до Тбилиси оттуда далековато.

Когда Тамара Меаракишвили пыталась поговорить об этом с президентом, ее из зала начали одергивать люди, дескать, замолчи, а то и эту объездную дорогу закроют. Сегодня по ней едут и студенты на учебу, и больные на лечение. Но гражданская активистка убеждена, что это – не решение проблемы:

«Это плохой способ решения проблемы. Дорога через «Синагур» не может и не должна стать альтернативой «Раздахану», но если будем молчать, то, возможно, станет, и наш пункт пропуска больше не откроют.

– А ты не боишься, что после публикации этого материала и эту единственную дорогу закроют?

– Пусть закроют. Прямо скажу: пусть не только для ленингорцев, но и для синагурцев закроют. Президент говорит, что мы в опасности, что мы должны закрыть все дороги, чтобы грузины не ворвались. Тогда почему «Синагур» открыт? Когда «Синагур» открыт, республика вне опасности?»

Тема закрытой границы, прежде всего пункта «Раздахан», обсуждается на самых разных уровнях и площадках. Правозащитники, российские эксперты, грузинские политики, югоосетинские общественники – все в один голос упрекают Цхинвал и требуют отрыть границу из гуманитарных соображений.

По словам Тамары Меаракишвили, из-за этих требований симпатизанты действующей власти называют их «пятой колонной» и «враждебным элементом». А граница, оказывается, не так уж и на замке, и об этом знают, по меньшей мере, в Цхинвале, в Тбилиси (просто не могут не знать) и в Москве, коль уж на границе стоят российские пограничники.

Вот такой театр абсурда.

Но в этой истории, говорит Тамара Меаракишвили, кроме политического и гуманитарного аспекта есть еще и моральный:

«Это неправильно, нечестно, унизительно. Получается, мы, как воры, бегаем через заднюю калитку. Не важно, имеем мы гражданство или нет, но здесь наш дом, и мы не хотим жить в обмане. Эта дорога должна проходить через «Раздахан», это наше право, и мы должны ходить по ней открыто».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия