Обзор югоосетинской прессы

Газета «Южная Осетия» публикует заявление КГБ республики о задержании контрабанды из Грузии. Ведомство сообщает о «ряде попыток незаконного перемещения контрабандного товара в Ленингорском районе республики». «По имеющимся данным, за организацией канала стоят грузинские спецслужбы, которые вовлекают граждан РЮО, проживающих на приграничной территории, в противозаконную деятельность с целью размывания режима государственной границы и создания предпосылок для проникновения коронавируса COVID-19 на территорию Южной Осетии». При этом товары пытались провести из Южной Осетии в Грузию. Это продукты первой необходимости, а также партии стиков для электронной системы нагревания табака типа iQOS (электронные сигареты) и большое количество медицинских масок и перчаток. Авторы заявления считают, что все перечисленное предназначалось для реализации в магазинах Горийского муниципалитета.

«Пасынком официальной сферы страны» называет газета «Республика» осетинский язык. Статья посвящена важной дате – 4 апреля 2012 года парламент Южной Осетии принял конституционный закон «О государственных языках РЮО», обязывающий госучреждения с момента вступления закона в полную силу вести делопроизводство на двух языках – русском и осетинском. Тем не менее закон так и остался на бумаге. Автор статьи находит нарушения почти каждого пункта. Это касается официальной переписки, СМИ, сферы культуры и географических названий. «Надо признать, у нас в официальной сфере преобладание русского языка абсолютно. А это уже нарушение баланса применения государственных языков», – считает автор. «Статус русского языка как государственного был определен на референдуме 2011 года. В преддверии голосования в обществе были сомнения в целесообразности предания русскому нового статуса. И не потому, что кто-то был против языка Пушкина. Русский язык и так был государственным де-факто. Высказывались опасения, что теперь для чиновников будет законное основание не вводить в официальное обращение осетинский язык. Мол, мы говорим и пишем на русском, и это не является нарушением канонов. Опасения эти оправдались. Теперь, когда есть возможность выбора между русским и осетинским языком во время официальных мероприятий, выбирается русский. Так, постепенно осетинский станет исключительно языком городской кухни и деревенской околицы», – приходит к неутешительным выводам автор.

ИА «Рес» публикует опрос жителей республики об отношении к карантинным мерам. Их мнения разнятся. Некоторые относятся к самоизоляции серьезно, другие считают происходящее заговором и уверяют, что правда станет известна позже. Приводится и мнение эксперта Юрия Вазагова. По его словам, скептическое отношение определенной части общества к введенным ограничениям объясняется тем, что ограничительные меры являются беспрецедентными. «Никогда прежде, как минимум за последние 100 лет, таких ограничений не вводилось. Соответственно, это вызывает достаточно понятную реакцию у людей, которые впервые за последние десятилетия столкнулись с подобным явлением», – считает Вазагов. По его мнению, если бы сейчас существовала советская система медицины, то с возникшей угрозой можно было бы справиться гораздо быстрее. «В целом я надеюсь, что власти многих стран извлекут необходимый опыт из нынешней ситуации, а он заключается в том, что нужно возвращаться к советским подходам в области массовой медицины и отказаться от каких-либо попыток оптимизировать медучреждения. Мы должны учесть, что подобные эпидемии вполне возможны и в будущем, учитывая ухудшающееся состояние экологии и существующие тенденции», – цитирует Вазагова ИА «Рес».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия