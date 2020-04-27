День черкесского флага отметили по-новому

25 апреля отметили День черкесского флага. Традиционно в этот день проходят массовые мероприятия как в северокавказских республиках, где проживают черкесы, так и за рубежом, в диаспорах. Но в этом году в связи с пандемией коронавируса было решено переместить празднования с улиц в интернет. По мнению организаторов мероприятия, этот первый опыт оказался не только безопасным, но и многообещающим.

Журналист из Нальчика Ибрагим Гукемух говорит, что в субботу 25 апреля в связи с режимом самоизоляции общественность воздержалась от массовых мероприятий ко Дню черкесского флага, даже от таких безопасных, как автопробег:

«Общественники наши призвали отказаться от всех традиционных массовых мероприятий в День черкесского флага – от автопробега, зажжения свечей и т.п. Насколько я могу судить, их послушались – никаких инцидентов по поводу нарушения режима самоизоляции в республике не было, нигде народ не собирался. Руководитель Кабардинского конгресса Аслан Бешто призвал отметить этот день, вывесив флаги на балконах, окнах. Общественники также анонсировали различные мероприятия онлайн: все, что поможет общаться с диаспорой и между собой в период коронавируса».

Аслан Бешто вынес это предложение на обсуждение Координационного совета общественных организаций КБР еще до введения ограничительных мер в России, когда стало известно о первых случаях заболевания в Москве, но, в принципе, уже было понятно, что ни в России, ни в диаспорах эту опасность избежать не удастся. Координационный совет одобрил предложение и поручил Аслану Бешто составить обращение к соотечественникам с призывом воздержаться от массовых мероприятий в странах проживания, а заодно подготовить предложения по празднованию даты в условиях карантина. Полтора месяца назад обращение было распространено через сеть, говорит Аслан Бешто:

«В этом обращении мы предостерегли коллег, что недопустимо подвергать риску наших людей. Мы привели в пример пандемию чумы в самом начале русско-черкесской войны, когда со стороны Астрахани в Кабарду было загнано около ста возов с чумными татарами.

– Что значит, загнано?

– Больных людей загрузили на телеги и позади них зажгли степь... Осенью 1803 года они заехали в Кабарду, где их приютили, распределили по селам. В Малой Кабарде вспыхнула пандемия, которая продолжалась 5-6 лет. В результате Малая Кабарда обезлюдила, а Большая Кабарда потеряла три пятых населения. Эта пандемия в начале войны имела для Кабарды роковые последствия. Понятно, что коронавирус – не чума, но общественники не хотели брать на себя такую ответственность и подвергать риску, пусть даже небольшому, наших соотечественников. Поэтому мы предложили нашим людям проявить активность, оставаясь дома».

По словам Аслана Бешто, то, что пришло в голову бывшим советским гражданам, – это вывесить флаги на своих балконах и домовладениях. Молодежь пошла дальше – она перенесла мероприятия в интернет. Получился праздник, объединивший пользователей со всего мира. Хватило на нем места и детям, для них в сети организовали конкурс с небольшим призовым фондом на лучшее стихотворение о флаге на родном языке. Говорит Аслан Бешто:

«Во всяком случае, весь день 25 апреля черкесский сектор Facebook был зелено-золотистый от такого количества флагов и символики. По всему миру, начиная с Австралии и заканчивая Африкой, кажется, не осталось уголка на планете, где бы не отметили эту дату».

По словам Аслана Бешто, общественники уже давно хотели оказаться от массовых мероприятий, того же автопробега, ввиду того, что они себя уже изжили. Нужны новые формы самовыражения, новые коммуникации и смыслы. Вышло так, что пандемия поторопила общественников в этом направлении.