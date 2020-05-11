При пожаре в частном хосписе в Красногорске погибли 10 человек

Сегодня, 9 мая, состоялась пресс-конференция представителей Минздрава самопровозглашенной республики Абхазия и Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, в ходе которой министр здравоохранения Тамаз Цахнакия сообщил, что все четыре студента, заболевшие Covid-19, помещены в Гудаутскую центральную больницу и проходят там необходимое лечение. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

«У нас четыре новых подтвержденных случая коронавирусной инфекции. Это из числа наших граждан, студентов, которые прибыли из Москвы и находились в изоляции в условиях обсервационного учреждения. Мы говорили и раньше, что случаи у нас будут, и будут они именно завозными. Важно сохранить, а, возможно, даже усилить строгий режим на госграницах и постараться максимально минимизировать доступ потенциально инфицированных людей. Мы понимаем, что не впускать на территорию страны наших граждан мы не можем, но велика ответственность каждого гражданина, который едет в Абхазию – надо быть на строгой самоизоляции, не повергая риску окружающих», – подчеркнул Цахнакия.

Он добавил, что каждый заезжающий находится на контроле республиканской санитарно-эпидемиологической службы: «Меры контроля будут ужесточаться, так как мы видим, что в России пока не отмечается спад количества инфицированных. Весь комплекс мероприятий у нас действует до 15 мая. Координационный штаб на совещании будет принимать дальнейшие решения. Очевидно одно – граница остается закрытой».

Министр еще раз обратился к населению республики с просьбой не посещать места скопления людей, максимально оставаться дома, использовать средства индивидуальной защиты – маски и антисептики, возвращающимся в республику идти на 14-дневный карантин.

Как подчеркнул замминистра здравоохранения Алхас Конджария, в Гудаутском центральном госпитале есть все необходимое: «Все необходимые медикаменты есть, инфекционный блок полностью подготовлен. Помимо этого, мы ожидаем КТ-аппарат, необходимый для диагностики и выявления ковидных больных». Он попросил жителей республики не поддаваться панике и напомнил, что единственным достоверным источником информации по вопросам коронавируса является Оперативный штаб.

Как сообщает «Нужная газета», за все время в Абхазии зарегистрировано 7 случаев заболевания Covid-19. Два пациента вылечились и уже находятся дома. Пациентка 1925 года рождения умерла от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.