За сутки в Грузии выявлено пять новых случаев COVID-19, выздоровели 13 пациентов

В Грузии за сутки выявили пять новых случаев инфицирования коронавирусом – общее число установленных по стране фактов увеличилось до 728. Информация обновлена на правительственном сайте StopCov.

Число выздоровевших пациентов с пятницы увеличилось на 13 и сейчас составляет 508 – это почти 70% от всех случаев COVID-19, зафиксированных по стране с 26 февраля.

Активными остаются 208 случаев. 12 человек в возрасте от 45 до 86 лет скончались. В карантине находятся 3 259 человек, а под наблюдением медиков в стационарах – 323.

По данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, по состоянию на 22 мая в стране проведено более 45,7 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус. В Грузии госпитализируют абсолютно всех людей с подтвержденным COVID-19. Согласно официальной статистике, у 83% пациентов заболевание протекает в легкой форме, у 13% — в тяжелой, в 4% случаях речь идет о критическом состоянии.

С учетом благоприятной эпидемиологической ситуации правительство Грузии решило отменить чрезвычайное положение, действовавшее два месяца, и комендантский час с 23 мая. Тем не менее, в стране все еще продолжает действовать множество ограничений.