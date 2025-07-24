TI сообщает о возможных фактах коррупции с участием делового партнера двоюродного брата Иванишвили

Международная организация Transparency International Georgia (TI), публикует статью-расследование под заголовком «Деловой партнер двоюродного брата Бидзины Иванишвили получил 56 миллионов лари из госбюджета». НПО утверждает, что в 2014–2024 годах компании Вахтанга Каричашвили – бизнес-партнера Учи Мамацашвили – двоюродного брата Бидзины Иванишвили, получили 56 миллионов лари от государственных сельскохозяйственных программ.

«Сельскохозяйственные субсидии получили 8 компаний Вахтанга Каричашвили. Из общей суммы в 56 миллионов лари 25 миллионов лари были получены только в 2024 году. Наибольшая сумма — 10,8 миллиона лари, досталась ООО «Болеро & Компани». Из них 4,3 млн лари были получены в 2024 году. Согласно финансовому отчету ООО «Болеро & Компани» за 2023 год, чистая прибыль компании в 2023 году составила 10,2 млн лари», - говорится в статье.

Как сообщает TI, в 2024 году на сельскохозяйственные программы было выделено 196 млн лари в виде субсидий, в рамках проекта льготного агрокредитования, компании Вахтанга Каричашвили получили 13% от этой суммы. Между тем, эти компании и их директора пожертвовали 783 тысячи лари «Грузинской мечте».

«Впервые он пожертвовал 120 000 лари «Грузинской мечте» в 2016 году, от имени «Болеро & Компани». В 2018 году другая его компания, Milada International, пожертвовала партии 100 000 лари. Пять директоров его компаний пожертвовали «Грузинской мечте» 563 000 лари в период с 2017 по 2025 год. Четверо из них: Ираклий Бекаури (60 тыс. лари), Давид Бочоришвили (40 тыс. лари), Кахабер Габешия (30 тыс. лари) и Георгий Болотаури (10 тыс. лари) – пожертвовали средства «Грузинской мечте» в 2025 году», - утверждает НПО.

Авторы статьи также напоминают, что в ноябре 2023 года украинский портал Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Украины – «Война & Санкции» внес в список международных спонсоров войны компанию «Болеро & Компани», бенефициарным владельцем которой является Каричашвили Вахтанг Тамазович.

У него двойное гражданство России и Грузии, он является учредителем по меньшей мере 14 грузинских компаний. Две его компании «Болеро & Компани» и GVMT Group, входят в десятку крупнейших экспортеров вина из Грузии в Россию, пишет TI.