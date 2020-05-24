Мусульмане отмечают один из главных праздников – Ураза-байрам

Мусульманский мир сегодня, 24 мая, отмечает Ураза-байрам – праздник разговения, знаменующий окончание поста во время священного месяца Рамадан. В некоторых мечетях Грузии сегодня впервые за долгое время провели намазы. Еще 19 марта Управление мусульман объявило о полном прекращении коллективных молитв из-за угрозы распространения коронавируса. До тех пор, пока на территории Грузии действовало чрезвычайное положение, богослужения они проводили только дистанционно, посредством онлайн-трансляций.

В батумской мечети Орта Джаме общая праздничная молитва началась с восходом солнца. С учетом рекомендаций эпидемиологов, большинство верующих находились на улице. Кроме того, все обязаны были надеть защитные маски и соблюдать социальную дистанцию.

Муфтий Грузии Адам Шантадзе после окончания богослужения отметил, что пока что пятничные молитвы в мечетях Грузии будут проходить в соответствии с правилами.

За исключением Аджарии, практически во всех других регионах Грузии коронавирус заставил мусульман отмечать один из двух главных праздников не в мечетях при большом скоплении людей, а дома. Так, например, в мечетях Марнеульского района намазы не проводились. С утра некоторые верующие пришли туда, только чтобы оставить подношения.