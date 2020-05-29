В Азербайджане до 15 июня продлили режим карантина, остаётся закрытой граница

В Миннеаполисе (штат Миннесота) третью ночь подряд продолжались массовые беспорядки, причиной которых стала смерть задержанного полицией темнокожего жителя города.

Сообщается, что участники акции протеста ворвались на территорию полицейского участка и подожгли его. Полицейских на территории участка, расположенного неподалёку от места гибели 46-летнего Джорджа Флойда, по всей видимости в этот момент не было.

Как сообщают СМИ, в отличие от предыдущих двух ночей, в этот раз полиция реже вступала с протестующими в столкновения.

Сообщается о новых случаях вандализма и разграбления магазинов. Всего было подожжено 16 зданий. Акции протеста прошли также в городе Сент-Пол, который образует одну агломерацию с Миннеаполисом.

В Миннеаполисе была задержана съёмочная группа CNN. Телекомпания потребовала немедленно освободить её журналистов.

Президент США Дональд Трамп обвинил руководство города в том, что оно не может взять ситуацию под контроль, и предупредил, что может отправить в Миннеаполис Национальную гвардию и армию для наведения порядка. Он написал в твиттере, что погромщики не уважают память покойного Джорджа Флойда, и предупредил, что "когда начинается мародёрство - начинается стрельба". От имени соцсети под этой записью появился комментарий, что она нарушает правила твиттера, но не будет удалена, поскольку представляет общественный интерес. Речь идёт о новом эпизоде спора между корпорацией Twitter и президентом, который обвиняет её в цензуре.

В Миннеаполисе и других городах США проходят и мирные акции протеста, участники которых требуют наказания для четырёх полицейских, причастных к задержанию Флойда. Представители властей заверяют, что тщательно расследуют дело и сделают всё, чтобы справедливость восторжествовала.