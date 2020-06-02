Генерал Хафтар согласился на переговоры по перемирию в Ливии

Противостоящий правительству в Триполи ливийский генерал Халифа Хафтар дал согласие на возобновление переговоров о прекращении огня.

Об этом сообщила вспомогательная миссия ООН в Ливии (UNSMIL), отметив, что на контакты согласно и поддерживаемое мировым сообществом Правительство национального согласия (ПНЛ). Речь идёт о переговорах в формате "пять плюс пять" - с участием пятерых высокопоставленных военных от каждой из враждующих сторон.

Ливийская национальная армия во главе с Хафтаром, базирующаяся на востоке страны, с апреля прошлого года ведёт наступление с целью захвата столицы Триполи, где располагается ПНЛ. За последние недели боевые действия заметно активизировались. Силы ПНЛ при поддержке Турции вытеснили отряды Хафтара из ряда районов на северо-западе страны. Но накануне Ливийская национальная армия (ЛНА), которая пользуется поддержкой Объединённых Арабских Эмиратов, Египта и России, объявила, что ей удалось отвоевать часть территорий, пишет Reuters.

Москва официально не поддерживает ни одну из сторон конфликта. Ранее турецкий лидер Реджеп Эрдоган не раз утверждал, что в Ливии действуют около двух тысяч наёмников из России. А Африканское командование Вооруженных сил США на прошлой неделе заявило, что Россия недавно перебросила в Ливию не менее 14 боевых самолётов, которые размещены на воздушной базе ЛНА в центральной части страны.