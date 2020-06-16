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В Азербайджане за последние сутки выявлены 338 новых случаев коронавируса
В Азербайджане за последние сутки выявлены 338 новых случаев инфицирования коронавирусом.
По данным оперативного штаба при кабмине Азербайджана, за минувшие сутки в стране от COVID-19 умерли еще 4 пациента, выздоровели же 209 человек.
По состоянию на 16 июня, всего в Азербайджане число заразившихся коронавирусом составляет 10 662. Из них до 6 000 выздоровели, 126 пациентов скончались. На данный момент лечение проходят 4 588 человек.
Другие новости дня
В Тбилиси коронавирус обнаружили у двух граждан Азербайджана
В госпитале Тбилисского моря заявляют, что из трех лиц, у которых сегодня, 16 июня, подтвердился коронавирус, двое являются гражданами Азербайджана, третий - гражданин Грузии. Состояние всех трех инфицированных оценивается как средней тяжести.
Госпиталь Тбилисского моря является так называемой «температурной клиникой», куда обращаются люди с симптомами коронавируса. Сегодня там было заявлено о выявлении трех новых случаев заражения, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Двое мужчин в возрасте до 60 лет, граждане Азербайджана, передвигались на автотранспортном средстве. Им провели быстрое тестирование на границе, где был получен положительный ответ, после чего их доставили в клинику. У нас им провели уже лабораторный ПЦР-тест, который подтвердил коронавирус. Еще один мужчина в возрасте 20 лет, гражданин Грузии, с подтвердившимся коронавирусом, переведен в медицинский центр Мцхета, где он продолжит лечение», - сообщила руководитель отделения критической медицины госпиталя Тбилисского моря Марех Бекая.
- Учитывая новые данные, число лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Грузии составляет 882, выздоровели 724 пациента. За минувшие сутки, впервые с 26 февраля, в Грузии не было зафиксировано ни одного нового случая коронавируса. При этом количество вылечившихся и выписавшихся из больниц пациентов составило 20.
- От последствий нового коронавируса в Грузии умерли 14 пациентов. В режиме карантина находятся 2 710 граждан, а в стационаре под наблюдением врачей - 267.
- По данным Национального центра контроля заболеваний, в мае-июне в Грузии ежедневно проводятся 1480-1500 лабораторный ПЦР-тестов на коронавирус.
За прошедшие сутки в Абхазии не было выявлено новых случаев COVID-19
За прошедшие сутки в Абхазии не было выявлено новых случаев инфицирования COVID-19.
По информации оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики от коронавируса, за прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию был взят у 26 граждан.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них десять граждан проходят лечение в Гудаутском госпитале, 27 человек выздоровели, и один пациент скончался.
В Ингушетии в перестрелке погибли 5 человек, в том числе силовики
В столице Ингушетии Назрани во вторник в перестрелке погибли пять человек, в том числе полицейский и сотрудник Росгвардии. Это капитан полиции Адам Медов и его двоюродный брат - водитель батальона полиции Управления вневедомственной охраны республиканской Росгвардии (его имя не называется). Остальные погибшие - гражданские лица.
Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источники. Есть раненые - по последним сообщениям, их двое. Один человек погиб на месте перестрелки, трое вскоре умерли в больнице, и ещё один скончался впоследствии.
По первым сообщениям, в стрельбу перерос спор о земельном участке между родственниками, каждый из которых привлёк свою "группу поддержки". Всего в конфликте участвовали около 15 человек, стреляли, по предварительным данным, двое. Большая часть погибших и раненых - родственники, принадлежащие к клану Медовых. Следственный комитет возбудил дело об убийстве двух и более лиц.
Парламент Армении дал согласие на арест Гагика Царукяна
Сегодня тайным голосованием депутаты парламента Армении дали согласие на арест лидера партии «Процветающая Армения» (ППА) и руководителя одноименной оппозиционной фракции Гагика Царукяна, – сообщает «Радио Азатутюн».
В голосовании, в котором не участвовали представители фракции «Процветающая Армения» и другой оппозиционной фракции, «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения»), приняли участие 87 депутатов. Все они проголосовали в пользу лишения Царукяна депутатской неприкосновенности.
Из членов провластной фракции «Мой шаг» в голосовании не участвовали Сасун Микаелян и недавно ставшая матерью Тагуи Товмасян. В голосовании также принял участие независимый депутат Арман Бабаджанян.
Ранее с тем же результатом голосования депутаты дали согласие на уголовное преследование Царукяна.
Напомним, что СНБ возбудила сразу три различных уголовных дела, связанных с Гагиком Царукяном. Одно из них касается случаев подкупа избирателей на парламентских выборах 2017 года. По данным СНБ, в него были вовлечены руководящий состав ППА и члены партии.
Другое дело касается принадлежащего Царукяну казино «Шангри-Ла». Согласно СНБ, казино работало без лицензии, в результате чего государству был нанесен ущерб в особо крупных размерах - около 60 млн долларов. Кроме того, не было вложено 40 млрд драмов (около 83 млн долларов) инвестиций. Еще одно дело касается должностных лиц села Ариндж, которые, по данным СНБ, узаконили незаконные строения на 7,5 гектарах сельскохозяйственной земли, незаконно предоставленной в аренду, а затем незаконно осуществили отчуждение земли в пользу принадлежащей Царукяну компании, нанеся государству большой ущерб.
В то время как Гагик Царукян и его сторонники считают данные уголовные дела политическим преследованием, представители власти заявляют, что вопрос находится исключительно в правовой плоскости. Они, в частности, утверждают, что Гагик Царукян начал призывать к смене правительства после того, как стало ясно, что в отношении него может быть начато уголовное преследование.
Сергей Иванов: полёты из России в Грузию «вряд ли возобновятся в ближайшее время»
Полёты из России в Грузию «вряд ли возобновятся в ближайшее время», – заявил спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, экс-министр обороны Сергей Иванов.
Россия прекратила авиасообщение с Грузией 8 июля прошлого года после инцидента с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова, с другими странами – 27 марта текущего года из-за коронавируса.
Говоря о последовательности восстановления полетов, Иванов отметил: «Тут возможна двусторонняя основа. Вы упомянули СНГ. Если все страны СНГ, с кем у нас есть полеты (с Грузией у нас, например, нет полетов по определению вообще и вряд ли они возобновятся в ближайшее время), если те страны, с которыми авиасообщение было до пандемии, согласятся возобновить, то естественно в СНГ мы полетим в первую очередь», – заявил Иванов в интервью ТАСС.
Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что для более быстрого восстановления экономического состояния российских авиаперевозчиков обсуждается возможность возобновления с осени рейсов в Грузию и Египет.
Посол США в НАТО обескуражена сообщением о подготовке убийства грузинского журналиста
Постоянный представитель США в НАТО, посол Кэй Хатчисон обескуражена сообщением о подготовке убийства грузинского журналиста Георгия Габуния.
«Все страны НАТО очень серьёзно отреагировали на случай с бывшим российским гражданином Скрипалём в Великобритании. Если подобное происходит в Грузии, мы все вместе будем противостоять такой криминальной активности со стороны России», - заявила она в интервью для проекта Пограничная ZONA.
По словам дипломата, США и страны НАТО активно противостоят российской дезинформации и агрессии Москвы в Грузии и Украине.
- В Тбилиси в ходе спецоперации задержан 38-летний гражданин России, уроженец Ингушетии Васамбек Боков, планировавший убийство журналиста оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Георгия Габуния. Об этом заявил гендиректор канала Ника Гварамия. По его словам, заказчиком убийства является глава Чечни Рамзан Кадыров, а причиной - скандальные высказывания журналиста в адрес российского президента, сделанные в эфире телеканала «Рустави-2» в июне 2019 года.
- Задержанный в Тбилиси гражданин России готовил заказное убийство, - признает Служба госбезопасности Грузии (СГБ). «Задержание обвиняемого В.Б. было осуществлено в рамках начавшегося расследования по факту подготовки заказного умышленного убийства, которое Контртеррористический центр осуществляет на основании соответствующей оперативной информации», - сказано в заявлении СГБ Грузии. Имя задержанного в официальном заявлении СГБ указывается только в качестве инициалов «В.Б.», но это совпадает с распространенной в СМИ версией.
- Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в марте 2018 года в английском Солсбери. Лондон заявил, что их отравили разработанным в Советском Союзе нервно-паралитическим веществом «Новичок». Атака стала первым известным случаем использования химического вещества боевого класса на территории Европы со Второй мировой войны. По версии следствия, покушение могли совершить сотрудники ГРУ.
Власти Крыма передумали отменять парад Победы в Симферополе
Парад Победы все же состоится в Симферополе 24 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы аннексированного Россией Крыма Сергея Аксенова. «Важное заявление! Я никогда не меняю своих решений, но это беспрецедентная ситуация, которая требует соответствующего особого подхода. После длительных консультаций, в том числе с Министерством обороны РФ, Роспотребнадзором, взвесив все риски и с учетом всех обстоятельств, принято решение о том, что парад Победы 24 июня в Симферополе состоится», – приводит слова Аксенова его пресс-служба.
Глава Крыма подчеркнул, что для соблюдения безопасности и защиты здоровья граждан будет принят комплекс беспрецедентных мер.
Ранее во вторник Аксенов сообщил об отмене запланированного на 24 июня в Симферополе парада Победы. Глава Крыма сказал, что это решение согласовано с федеральными органами власти и связано с особыми условиями на фоне распространения коронавируса, в которых нельзя «допустить выхода ситуации из-под контроля». По информации пресс-службы Южного военного округа, решение об отмене парада принимали местные власти.
- Власти нескольких субъектов федерации объявили об отмене парадов в честь 75-летия Победы, назначенных на 24 июня. Речь идёт уже более чем о 10 регионах, во вторник парад отменили власти республики Коми.
В Перми идёт суд о «чучеле Путина». Задержаны активисты. Видео
В Перми полицейские задержали участников одиночных пикетов, которые вышли к зданию местного суда в поддержку обвиняемых по делу об акции с манекеном президента России Владимира Путина. Задержание объяснили запретом на проведение одиночных пикетов из-за режима самоизоляции, который действует в регионе. Об этом сообщает местный штаб оппозиционера Алексея Навального и незарегистрированная партия "Другая Россия".
Среди задержанных координатор пермского штаба Навального Сергей Ухов и глава местного отделения "Другой России" Кирилл Имашев.
На них были составлены административные протоколы о "невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения". Им грозит штраф до 30 тысяч рублей. Задержанных отпустили из полиции.
В ноябре 2018 года неизвестные прикрепили к столбу в центре Перми пластиковую фигуру. К ней была приклеена надпись "Военный преступник Пыня В. В.". Вместо головы у манекена находилась фотография Владимира Путина с надписью на лбу "Лжец".
21 ноября на ютьюб-канале "Гроза Перми" появился видеоролик, в котором люди в камуфляжной форме ведут человека с маской Путина на лице по центру Перми, а потом привязывают фигуру с фотографией президента к столбу около ЦУМа.
В январе 2019 года полиция предъявила обвинение троим предполагаемым фигурантам дела о "чучеле Путина" – Александру Шабарчину, Данилу Васильеву и Александру Котову. Их обвиняют по части второй статьи 213 УК РФ ("Грубое нарушение общественного порядка, совершенное группой лиц по предварительному сговору"). Это та самая статья, по которой были осуждены участницы группы Pussy Riot за панк-молебен в храме Христа Спасителя. Пермским активистам грозит до семи лет лишения свободы.
В Перми во вторик продолжился суд по делу о "чучеле Путина". Ранее судья Сергей Сыров сделал процесс открытым для СМИ, однако на сегодняшнее судебное заседание прессу не пустили, ссылаясь на закон об эпидемиологической обстановке в регионе.
На заседании суд допрашивал экспертов Пермского университета. Они провели комплексную психолого-лингвистическую и юридическую судебную экспертизу и ответили "да" на три ключевых вопроса следствия: было ли нарушение порядка? были ли мотивы политической ненависти? был ли преступный сговор? На основании экспертизы следователь сделал обвинительное заключение, которое прокуратура передала в суд.
В 10:45 около суда координатор регионального штаба Навального Сергей Ухов развернул самодельный плакат "Эксперты ПГНИУ учат врать!" К нему подошли двое полицейских и потребовали предъявить документы. После того как они ушли место Ухова занял руководитель пермского отделения "Другая Россия" Кирилл Имашев с плакатом "Дело куклы Путина — позор Перми".
Полицейские сказали, что он нарушает закон краевых властей, в котором говорится, что в регионе запрещены массовые мероприятия. Он ответил, что одиночный пикет – это не массовое мероприятие, а кроме того, он использует индивидуальные средства защиты (маска и перчатки) и соблюдает социальную дистанцию в полтора метра.
После этого активистов задержали и увезли в отделение полиции Ленинского района.
В Грузии выявили три новых случая заражения коронавирусом
В госпитале Тбилисского моря коронавирус выявили у трех пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе клиники.
Двое пациентов с подтверждённым диагнозом – водители-дальнобойщики, один – контакт ранее подтверждённого случая.
Ранее сообщалось, что новых случаев заражения в Грузии не выявили. С учётом трёх новых случаев, число подтверждённых случаев достигло 882.
Число выздоровевших пациентов за сутки выросло на 20 и сейчас составляет 724. 14 пациентов скончались от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией.
- В самопровозглашенной республике Абхазия число выявленных случаев коронавируса составляет 38. Из них 27 человек выздоровели, один пациент скончался.
- В самопровозглашенной республике Южная Осетия заболевших коронавирусом 78, из них выздоровел 41 пациент.
Более трети ПЦР-тестов на коронавирус в Грузии провели в лаборатории Лугара
По состоянию на 11 июня, число проведенных в Грузии ПЦР-тестов на коронавирус достигло 75 374. 66% тестов провели в лабораториях, которые находятся в подчинении Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC).
По данным центра, на тбилисскую лабораторию имени Лугара приходится 26 769 тестов (35.5%), на представительство в Батуми – 12 876 (17.1%), на представительство в Кутаиси – 9 954 (13.2%). ПЦР-тесты на коронавирус были проведены еще в 15 клиниках и лабораториях.
В Грузии также провели около семи тысяч экспресс-тестов на антитела и более трёх тысяч тестов на антигены.
Ранее премьер-министр Георгий Гахария заявил, что в Грузии можно проводить 4500 ПЦР-тестов в день. «Наша задача состоит в том, чтобы к концу года ежедневно мы могли делать 10 тысяч тестов», – отметил он.
- Со дня открытия тбилисской лаборатории имени Ричарда Лугара в 2011 году в российских СМИ активно муссируются слухи о создании в центре химического или биологического оружия, а также штаммов опасных вирусов. Такие же обвинения высказывают и российские официальные лица. В Москве подозревают, что в лаборатории проводятся исследования по применению насекомых в качестве разносчиков особо опасных биологических агентов и возбудителей инфекций.
- В МИД России недавно заявили, что Москва ожидает ответа от Тбилиси на запрос по посещению центра Лугара российскими специалистами, Москва обеспокоена отсутствием информации по деятельности лаборатории.
- Грузинские власти не раз приглашали в Тбилиси высокопоставленных чиновников и специалистов из России для ознакомления с работой исследовательского центра, - заявил директор Национального центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе. Он приглашает в Тбилиси и представителя МИД России Марию Захарову.
- США сожалеют, что Россия продолжает распространять дезинформацию по биолабораториям. Об этом заявил посол США в ОБСЕ Джеймс Стюарт Гилмор.
Двое руководителей «Голоса Америки» ушли в отставку
Директор «Голоса Америки» Аманда Беннетт и её заместитель Сандра Сугавара в понедельник объявили об отставке. Они около четырёх лет руководили крупнейшей финансируемой Конгрессом США новостной организацией, осуществляющей международное вещание.
Как сообщает «Голос Америки», за это время его общая аудитория выросла более чем вдвое - с 109 до 280 миллионов человек в неделю.
Беннетт объявила об отставке руководителей «Голоса Америки» вскоре после того, как Сенат утвердил в должности предложенного президентом нового главу Агентства США по международному вещанию - Майкла Пэка.
В письме к сотрудникам «Голоса Америки» Беннетт отметила, что Пэк «был приведен к присяге Конгрессом, и пообещал уважать систему, которая гарантирует независимость «Голоса Америки», которая, в свою очередь, играет самую важную роль в доверии, которое оказывает нам наша аудитория во всем мире».
Президент США Дональд Трамп недавно критиковал «Голос Америки», в частности, за освещение ситуации в Китае во время кризиса, вызванного коронавирусом. Он приветствовал назначение нового главы Агентства по международному вещанию.
Доходы от туристического сектора в Грузии сократились на 97%
По данным Национального банка Грузии, в мае текущего года доход страны от туризма составил 9.1 млн долларов США. В мае 2019 года этот показатель составлял 270.4 млн долларов. Соответственно, доходы от туризма сократились на почти 97%.
Ранее сообщалось, что число международных визитёров в Грузии за 4 месяца сократилось на 40%, в апреле – на 95%.
Доход от туристического сектора в январе текущего года составлял 193.4 млн долларов, в феврале – 160.5 млн долларов, в марте – 73.8 млн долларов, в апреле – 8.5 млн долларов.
Грузия планирует открыть границы для международных туристов с 1 июля. Но попасть в страну смогут не все – ведутся переговоры о создании безопасных туристических коридоров с балтийскими странами, Польшей, Чехией, Австрией. Запуск туризма между Грузией и Израилем пока откладывается. Казахстан и Украина планируют восстановить авиасообщение с Грузией в первую очередь.
За сутки в Армении выявлено 425 новых случаев коронавируса, скончались 8 человек, выздоровели 295
Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 425, в общем составив 17489.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 16 июня число выздоровевших пациентов увеличилось на 295 и сейчас составляет 6571.
За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 8 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 293.
Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 96 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (двое - за последние сутки).
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 10529, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 85556 (1956 - за последние сутки).
Россиян оштрафовали за нарушения самоизоляции на миллиард рублей
С начала апреля в суды было направлено 400 тысяч дел
Россиянам выписали штрафов почти на один миллиард рублей за нарушение так называемого режима самоизоляции во время эпидемии коронавирусной инфекции. С начала апреля в суды поступило около 400 тысяч административных дел по статье о невыполнении правил поведения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации. Такие данные публикуются в докладе правозащитной организации "Апология протеста".
В суды также поступило 15 тысяч дел по статье о нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства, а также было выписано 54 тысячи штрафов в Москве с помощью приложения "социальный мониторинг".
Полиция ряда субъектов была сориентирована на массовое привлечение граждан к административной ответственности за формальные и незначительные нарушения региональных запретов.
Телеграм-канал «Омбудсмен полиции» опубликовал сообщения, в которых сотрудница Новосибирского главка требует от подчиненных выполнять план по протоколам на нарушителей карантина. «Мы работаем до тех пор, пока с каждого района не будет около десяти протоколов. Если в 17:00 у нас не будет результата, значит, работаем дальше», — говорится на аудиозаписи.
В докладе приводятся примеры того, как в ряде регионов полиция "была сориентирована на массовое привлечение граждан к административной ответственности за формальные и незначительные нарушения региональных запретов". В Новосибирске сотрудница главного управления МВД даже требовала от подчинённых выполнять "план" по протоколам за нарушение карантина. В некоторых регионах, как говорится в докладе, устраивались настоящие облавы — к примеру, нарушителей в Краснодарском крае задерживали мобильные группы, состоящие из сотрудников полиции, Росгвардии, казаков и дружинников. Суды иногда рассматривали по несколько сот протоколов в день.
В докладе говорится и о том, что со ссылкой на режим самоизоляции власти фактически ограничили установленное законом право на одиночный пикет без согласования - в Москве и Петербурге были задержаны более 100 участников таких пикетов.
Лидерами среди регионов с наибольшим количеством административных протоколов за нарушение изоляции стали Татарстан (более 55 тысяч), Краснодарский край (23 тысячи), Дагестан (21 тысяча), Брянская область (19 тысяч), Башкортостан (16 тысяч) и Ростовская область (14 тысяч). В Москве и Санкт-Петербурге было заведено 2898 и 2009 дел соответственно. В Ненецком автономном округе - всего 1.
Также было заведено 22 уголовных дела по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По данным "Апологии протеста", только в 9 случаях другие люди реально заразились от обвиняемых.
Так называемый режим самоизоляции в большинстве регионов России был введён в конце марта - начале апреля. В мае его начали постепенно отменять (в Москве официально отменён с 9 июня). Речь идёт по сути о карантинных мерах - людям предписывалось не выходить из дома без уважительных причин.
В Тбилиси вынесли приговор фигурантам «дела о детской порнографии», в том числе гражданину Австралии
Тбилисский городской суд завершил рассмотрение «дела о детской порнографии». Суд полностью разделил позицию обвинения и приговорил гражданина Австралии к 20 годам лишения свободы, а двух граждан Грузии — к 19 годам лишения свободы каждого.
Суд признал их виновными по всем эпизодам обвинения: «изготовление или сбыт порнографических произведений, содержащих изображение заведомо несовершеннолетнего» и «торговля людьми, осуществленная группой лиц в отношении двух и более несовершеннолетних».
Дело о детской порнографии МВД Грузии объявило раскрытым 19 сентября 2019 года. По данным следствия, иностранцы открыли на съемных квартирах в Тбилиси нелегальные фотосалоны, где снимали порнографические фотографии для последующей реализации. По делу проходят 24 человека, в том числе двое иностранцев – граждане США и Австралии, а также родители и учителя детей. Пострадавшими признаны 23 несовершеннолетних в возрасте от 8 до 14 лет, - сообщает «Новости-Грузия».
Тбилисских городской суд рассматривает еще 11 исков против родителей несовершеннолетних и одного учителя. Они также обвиняются в создании порнографических видео с участием пяти несовершеннолетних.
Умер отец экс-президента Украины Петра Порошенко
Сегодня умер отец пятого президента Украины Петра Порошенко Алексей Порошенко. Об этом сообщила на своем сайте партия «Европейская солидарность» и выразила соболезнование семье пятого президента.
«Сегодня перестало биться сердце великого человека труда, хлебороба, общественного и политического деятеля, Героя Украины, отца пятого президента Украины Алексея Ивановича Порошенко. Всю свою жизнь он посвятил служению Украине, развитию ее экономики, заботился о людях. Выражаем искренние соболезнования Петру Алексеевичу и Марине Анатольевне, всем родным и близким по поводу тяжелой потери – смерти отца и друга, наставника и советчика. Трудно найти такие слова, которые бы смогли уменьшить душевную боль от потери родного человека», - говорится в сообщении.
Накануне вечером СМИ сообщили, что у Алексея Порошенко случился инсульт.
Алексею Ивановичу Порошенко лишь неделю назад, 11 июня, исполнилось 84 года. Отец пятого президента вел хозяйственную и политическую деятельность: с 2006 по 2010 год был депутатом Винницкого облсовета от партии «Наша Украина». В 2010 году прошел в Винницкий облсовет по списку Украинской партии «Единство».
В 2012 году баллотировался в народные депутаты Верховной Рады от округа № 16, но в сентябре по решению семьи прекратил участие в предвыборной гонке.
В 2009 году получил звание Героя Украины за заслуги в развитии аграрно-промышленного комплекса, внедрение современных технологий выращивания сельскохозяйственных культур, - сообщает 112.ua.
В парламенте Армении рассматривают вопрос лишения Царукяна депутатской неприкосновенности
Сегодня в Национальном собрании Армении депутаты рассматривают ходатайства генерального прокурора о согласии на уголовное преследование лидера фракции «Процветающая Армения» Гагика Царукяна и лишении его свободы.
Ходатайста с трибуны парламента представил лично генеральный прокурор Армении Артур Давтян. Затем последовали вопросы и выступления депутатов, - передаёт «Радио Азатутюн».
Напомним, что Служба национальной безопасности (СНБ) возбудила сразу три различных уголовных дела, связанных с Гагиком Царукяном. Одно из них касается случаев подкупа избирателей на парламентских выборах 2017 года. По данным СНБ, в него были вовлечены руководящий состав ППА и члены партии.
Другое дело касается принадлежащего Царукяну казино «Шангри-Ла». Согласно СНБ, казино работало без лицензии, в результате чего государству был нанесен ущерб в особо крупных размерах - около 60 млн долларов. Кроме того, не было вложено 40 млрд драмов (около 83 млн долларов) инвестиций. Еще одно дело касается должностных лиц села Ариндж, которые, по данным СНБ, узаконили незаконные строения на 7,5 гектарах сельскохозяйственной земли, незаконно предоставленной в аренду, а затем незаконно осуществили отчуждение земли в пользу принадлежащей Царукяну компании, нанеся государству большой ущерб.
Гагик Царукян считает касающиеся его и его политической силы уголовные дела сфабрикованными, утверждая, что против него осуществляется политическое преследование. Он, в частности, связывает это с его заявлениями о необходимости смены правительства.
Представители власти, между тем, считают, что вопрос находится исключительно в правовой плоскости. Они заявляют, что Царукян начал призывать к смене правительства после того, как стало ясно, что в отношении него может быть начато уголовное преследование.
Полицейские начали задерживать у здания парламента сторонников Царукяна. Сторонники «Процветающей Армении» с утра начали перекрывать въезды в Ереван, в том числе используя грузовики и автобусы, а также улицы в самом городе, - сообщает корреспондент «Интерфакса». После задержания нескольких человек у здания парламента, сторонники оппозиции перешли в Сквер влюбленных неподалеку.
В России за сутки выявили 8248 инфицированных коронавирусом
В России за сутки выявлено 8248 инфицированных коронавирусом - на два больше, сколько вчера.
Умерли от COVID-19 за сутки, по данным Оперативного штаба, 193 человека. Выздоровели более 9700. Число выздоровевших за день впервые за несколько суток превысило число новых инфицированных.
Число новых выявленных случаев заражения в России за сутки уже месяц остаётся стабильным - от 8 до 9 тысяч.
РБК обратило внимание на то, что число людей, выздоровевших от коронавирусной инфекции, в России в будни резко возрастает по сравнению с выходными. По всей видимости, это связано с тем, что в выходные из больниц реже, чем в рабочие дни, выписывают пациентов. В последние субботу и воскресенье новых инфицированных было почти в два раза больше, чем выздоровевших.
Всего в России за всё время эпидемии выявлено около 545 тысяч инфицированных, из них более 7 тысяч умерли, а около 245 тысяч продолжают лечение.
В то время как доля Москвы в числе заражённых постепенно снижается, в ряде регионов ситуация остаётся напряжённой. Власти нескольких субъектов федерации объявили об отмене парадов в честь 75-летия Победы, назначенных на 24 июня. Речь идёт уже более чем о 10 регионах, во вторник парад отменили власти республики Коми.
- В статистику о смертях, которые приводит Оперативный штаб, включаются данные не обо всех умерших, которые были инфицированы коронавирусом, а только о тех, у кого COVID-19 была признана главной причиной смерти.
Южная Корея сообщила о взорванном в КНДР офисе для переговоров двух стран
Власти КНДР взорвали офис связи c Южной Кореей расположенный в приграничном городе Кэсон, — сообщает южнокорейское агентство "Рёнхап" со ссылкой на министерство объединения страны и источники в армии Южной Кореи.
Межкорейский офис связи был открыт в сентябре 2018 года. Предполагалось, что дважды в день представители Северной и Южной Кореи будут проводить в нём встречи и развивать межкорейские обмены. После начала пандемии коронавирусной инфекции личные встречи были заменены на телефонные переговоры.
8 июня представители КНДР впервые не ответили на звонок с Юга, а позднее проигнорировали и срочную военную связь. За несколько дней до этого власти страны заявили, что рассматривают возможность закрыть офис.
Такую реакцию вызвала отправка двумя организациями северокорейских перебежчиков пропагандистских листовок в КНДР. Накануне официальное Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что армия КНДР рассматривает возможность ввести войска в демилитаризованную зону на границе двух стран.
Войска Южной Кореи во вторник приведены в повышенную готовность. Официального комментария северокорейских СМИ относительно возможного взрыва пока не поступало.
Оперная певица Хибла Герзмава переболела коронавирусом
Российская оперная певица абхазского происхождения Хибла Герзмава переболела коронавирусом. Об этом она написала в социальной сети Facebook.
Страшно подумать, если у меня была лёгкая форма, то как мучаются люди при тяжёлой и средней тяжести???!!! Вирус существует, и я, не пожелаю врагу пережить весь этот кошмар!
«Пришло время рассказать свою историю этих месяцев. Я переболела COVID-19 и что самое обидное, я безвылазно сидела дома с 13 марта, соблюдала ВСЕ меры предосторожности, но вирус проник в мой дом !
В середине мая я почувствовала слабость, недомогание, поднялась температура, но мыслей о вирусе не было, пока на второй день полностью не исчезло обоняние ! Это очень странные ощущения, когда ты не чувствуешь аромат своего парфюма или свежесваренного кофе.
Но самое страшное было впереди ! Мучительные и самые трудные 10 дней борьбы, когда разрывает от боли в клочья твоё тело, жилы , голову, болела даже кожа, была высокая температура! Горели глаза, полностью отсутствовали вкус и запах.
Самый большой страх был за лёгкие, КТ показало двустороннюю пневмонию, но к счастью с минимальным поражением лёгких. Врачи диагностировали лёгкую форму, без надобности в госпитализации, с лечением на дому. Страшно подумать, если у меня была лёгкая форма, то как мучаются люди при тяжёлой и средней тяжести???!!!
Вирус существует, и я, не пожелаю врагу пережить весь этот кошмар ! Меня злят люди, которые легкомысленно и пренебрежительно относятся ко всему происходящему, не верят и думают, что всё это выдумка !
Я от всего сердца хочу поблагодарить моих врачей- Марину Николаевну Нефёдову ,Елену Борисовну Кубареву , весь медперсонал Поликлиники №4 Управления делами Президента РФ , за чуткость , профессионализм и поддержку !
Хочу сказать огромное СПАСИБО всем врачам и медработникам, которые отважно сражаются и по сей день на «поле боя» по всему миру !
Сейчас чувствую себя хорошо, тесты отрицательные ! Слава Богу !
Прошу Вас, мои дорогие друзья, коллеги и подписчики, берегите себя и своих близких !», - пишет Герзмава.
Габуния заявил, что чувствовал угрозу после реакции Путина и Кадырова на его монолог
Журналист Георгий Габуния заявил, что чувствовал угрозу после реакции Владимира Путина и Рамзана Кадырова на его оскорбительный монолог в адрес российского президента.
«Когда я только выступил с монологом, я не ожидал такого продолжения – что отреагирует Путин, потом это обсудят в Госдуме, выступит Кадыров. Но когда они всё это сказали – я знал, что это не было случайностью. У нас есть конкретные примеры, когда людей убивают из-за того, что они не нравятся Путину. Я знал, что должен быть осторожен. Моя охрана была усилена. Охрана заметила, что за мной следили. Пока я не знаю, как продолжится это дело. Из официальных структур со мной пока не связывались», – отметил Габуния.
Журналист считает, что последние события подтверждают бесперспективность диалога с Москвой.
«Может быть, я совершил ошибку, сделал что-либо ужасное. Но соседнее государство отправляет убийцу с целью моей ликвидации. Как после такого можно вообще говорить с Россией? Государство действует средневековыми методами», – заявил Габуния в эфире «Мтавари Архи».
- В Тбилиси в ходе спецоперации задержан 38-летний гражданин России, уроженец Ингушетии Васамбек Боков, планировавший убийство журналиста оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Георгия Габуния. Об этом заявил гендиректор канала Ника Гварамия. По его словам, заказчиком убийства является глава Чечни Рамзан Кадыров, а причиной - скандальные высказывания журналиста в адрес российского президента, сделанные в эфире телеканала «Рустави-2» в июне 2019 года.
- Задержанный в Тбилиси гражданин России готовил заказное убийство, - признает Служба госбезопасности Грузии (СГБ). «Задержание обвиняемого В.Б. было осуществлено в рамках начавшегося расследования по факту подготовки заказного умышленного убийства, которое Контртеррористический центр осуществляет на основании соответствующей оперативной информации», - сказано в заявлении СГБ Грузии. Имя задержанного в официальном заявлении СГБ указывается только в качестве инициалов «В.Б.», но это совпадает с распространенной в СМИ версией.
В Дагестане произошли стычки граждан Азербайджана с полицией. Есть раненые
Стихийный митинг со стрельбой произошел 15 июня возле села Куллар Дербентского района Дагестана. Там расположен временный пункт размещения для граждан Азербайджана, которые не смогли вернуться на родину по причине закрытых из-за пандемии границ.
Мигранты, ожидающие открытия очередного "коридора" между Россией и Азербайджаном, выразили недовольство тем, как составляются списки отбывающих на родину. 16 июня очередная группа людей должна была отправиться домой, в Азербайджан.
"Там есть люди, которые находятся в лагере с 16 апреля. Они в списки не попали. Домой едут те, кто прибыл на границу пять дней назад", - пояснил "Кавказ.Реалии" причину недовольства мигрантов Гани Панаев, представитель азербайджанской диаспоры в Дагестане. Он несколько месяцев курировал этот вопрос.
Панаев отметил, что списки отбывающих составляет МЧС Дагестана, администрация Дербентского района и кабинет министров Азербайджана.
В лагере начались беспорядки. Прибывшие полицейские открыли стрельбу в воздух.
По информации Панаева, есть раненые с обеих сторон. Азербайджан закрыл свою границу 5 апреля в рамках борьбы с распространением коронавируса.
В Дербентском районе скопились сотни граждан Азербайджана. Сейчас там находится порядка 600-650 человек.
Ранее "Кавказ.Реалии" писал о возвращении домой первой группы граждан соседнего государства, 19 мая они перешли границу. Еще 122 человека были перевезены 3 июня.
В Грузии за сутки не выявили новых случаев коронавируса, 20 пациентов выздоровели
Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии не изменилось и составляет 879. За сутки в стране не выявили новых случаев заражения.
За последние дни число подтверждённых случаев коронавируса в стране росло. Это совпало со снятием в стране ограничений, введённых из-за пандемии. К примеру, 13 июня сообщалось о 14 новых случаях, 14 июня было выявлено 13 случаев, 15 июня – 15.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, число выздоровевших пациентов за сутки выросло на 20 и сейчас составляет 724. Более 80% пациентов с коронавирусом уже выздоровели.
В карантине находятся 2710 человек, под наблюдением медиков в стационарах – 267. 14 пациентов скончались от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией.
- Вспышка коронавируса нового типа произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года, после чего вирус стал распространяться в других странах.
- 26 февраля 2020 года первый случай был зафиксирован в Грузии у мужчины, вернувшегося из Ирана.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила, что распространение нового коронавируса достигло стадии пандемии.
- 4 апреля в Грузии умер первый пациент с коронавирусом - 79-летняя женщина с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями.
- С 21 марта в Грузии был объявлен режим чрезвычайного положения и комендантский час. Ограничения отменили с 23 мая. Общественный транспорт в стране запустили с 29 мая.
- С 1 июня открылись торговые центры, магазины одежды и обуви, рестораны и кафе открытого типа.
- С 15 июня в стране запустили внутренний туризм, с 1 июля Грузия планирует открыть границы для туристов из безопасных стран.
В США резко критикуют Россию за приговор Полу Уилану
США выразили возмущение приговором, который был вынесен российским судом американскому гражданину Полу Уилану 15 июня. "Соединенные Штаты возмущены решением российского суда осудить гражданина США Пола Уилана в результате тайного процесса. Улики держались в тайне, свидетелям защиты не были предоставлены надлежащие возможности", – говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео.
Глава Госдепартамента подчеркнул, что обращение российских властей с Полом Уиланом возмутительно. Россия не предоставила господину Уилану возможности быть выслушанным в ходе непредвзятого расследования. Во время содержания его под стражей, его жизнь подвергалась опасности, а состояние здоровья игнорировалось в течение длительного времени. Российская сторона, по словам Помпео, бесчестно держала его в изоляции от родных и близких.
Госдепартамент потребовал немедленного освобождения Пола Уилана.
Этот приговор - насмешка над правосудием, оскорбление свободы, демократии и правопорядка в мире
"Этот приговор представляет собой надругательство над правами Пола, насмешку над правосудием, оскорбление свободы, демократии и правопорядка по всему миру, – заявил глава Комитета по международным делам Палаты представителей Элиот Энгел. – Жизнь Пола – не разменная монета, а то, как с ним обращаются, возмутительно даже для такого диктатора, как Путин".
Энгел призвал президента Дональда Трампа активизировать усилия по возвращению Уилана на родину.
Решение приговорить Пола Уилана к 16 годам лишения свободы является кульминацией судебного фарса
Лидер республиканцев в Комитете по международным отношениям Майкл Маккол также осудил вынесенный Уилану приговор: "Решение приговорить Пола Уилана к 16 годам лишения свободы является кульминацией судебного фарса, в рамках которого Пола лишили возможности выбрать адвоката, надлежащей медицинской помощи, контакта с семьей и свободы". Маккол назвал нелепым приговор, вынесенный в Москве, а российскую судебную систему - придатком Кремля. Сопредседатель комитета по международным дела призвал Путина немедленно освободить Пола Уилана и позволить ему вернуться к семье в США.
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