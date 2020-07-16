Мэр Батуми Лаша Комахидзе подал в отставку. Об этом он сообщил журналистам.

Ранее СМИ писали, что Комахидзе может покинуть пост из-за противостояния с главой правительства Аджарии Торнике Рижвадзе. 13 июля Комахидзе ушел в отпуск, сегодня же подтвердил информацию об отставке.

«Я учёл позицию команды по этому вопросу. Другое решение нанесло бы ущерб городу, гражданам, важным проектам, которые осуществляются в Батуми», – заявил Комахидзе.

По информации СМИ, Комахидзе может оказаться в предвыборном списке правящей партии «Грузинская мечта».

«По этому вопросу консультации не завершены», – сказал Комахидзе и добавил, что у него есть «достойные предложения от государства» о продолжении деятельности.

Лаша Комахидзе был избран мэром Батуми в 2017 году.