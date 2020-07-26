Михаил Дегтярев впервые вышел к митингующим в Хабаровске

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сегодня, 26 июля, впервые с момента своего назначения вышел к участникам акции протеста на центральной площади Хабаровска.

Как пишет Сибирь.Реалии, Дегтярев вышел к протестующим, когда акция уже завершалась и на площади стало меньше людей. Он рассказал, что будет создан народный совет при губернаторе, в который могут записаться активисты, чтобы вести диалог с Дегтяревым.

После того, как Дегтярев ушел, на площади завязалась драка, и полиция задержала одного из активистов.

Ранее сегодня врио главы региона пообщался со сторонниками бывшего губернатора Сергея Фургала на трассе от Ванино в Советскую Гавань на востоке Хабаровского края. Он сказал им, что не «бегает» от участников акций протеста, но не хочет общаться с многотысячной толпой.

В Хабаровске в воскресенье жители снова собрались на несогласованный митинг в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. В акции приняли участие порядка 400 человек, сообщил корреспонденту сайта Сибирь.Реалии очевидец. Ранее участники акции прошли по улицам с плакатами. Полицейские, как обычно, вели себя мирно.

В субботу, когда Дегтярёва не было в городе, в Хабаровске прошел многотысячный митинг, на котором звучали и лозунги против президента России Владимира Путина.