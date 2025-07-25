Подтвержденные потери армии РФ убитыми превысили 120 тысяч человек

С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли как минимум 120 343 российских военных, говоритсяв сводке Би-Би-Си, составленной совместно с "Медиазоной" и группой волонтеров.

С 11 по 25 июля количество погибших российских военных, чьи имена подтверждены из открытых источников, выросло на 2 204 человека. Би-Би-Си отмечает, что 27% всех погибших — это добровольцы, подписавшие контракт после начала войны. В 2023 году они составляли только 14% от общего числа потерь.

"Более половины установленных потерь (53%) — это люди, которые не были связаны с российской армией и Росгвардией на момент начала войны. Кроме добровольцев к ним мы относим заключенных, завербованных на фронт из колоний, и мобилизованных", - говорится в опубликованной в пятницу сводке.

Лидером среди всех регионов России по количеству убитых на войне в Украине по-прежнему остается Башкортостан. Согласно подсчетам Би-Би-Си" и "Медиазоны", там погибло не менее 5 806 жителей республики. Восемь из десяти погибших из Башкортостана ушли на фронт из сельской местности или городов с населением менее 100 тысяч человек.