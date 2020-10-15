В Цхинвали сообщили, что демаркация де-факто границы с Россией «практически завершена»

Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов заявил, что демаркация де-факто границы с Россией «практически завершена». Как сообщили в пресс-службе Бибилова, он принял участие в «заседании совместной югоосетино-российской демаркационной комиссии».

«Я хочу выразить благодарность за плодотворную работу, которая нам очень важна и необходима. Фактически мы уже подошли к её завершению, но эти процессы нельзя воспринимать как межевание отношений между Южной Осетией и Российской Федерацией. Мы не видим Южную Осетию вне России и не видим Осетию разделенной на Северную и Южную. Осетия в любом случае всегда будет единой», – сказал Анатолий Бибилов.

С российской стороны в заседании комиссии приняли участие представители МИД, управления геодезии и картографии Росреестра и управления кадастровых работ и землеустройства Росреестра.

Руководитель российской части комиссии Вадим Постнов заявил, что работа комиссии всегда проходит на волне взаимопонимания.

«Мы выполняем работу, которая была заложена в межгосударственном договоре, где имеются специальные поручения обеим сторонам. Наше пребывание здесь всегда отмечается большим чувством дружбы, и все наши встречи завершаются с большим удовлетворением», – сказал он.