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В результате землетрясения в Турции погибли не менее 25 человек
Не менее 25 человек погибли, более 800 пострадали в результате землетрясения в Измире на западе Турции.
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в пятницу, 30 октября. Эпицентр находился в Эгейском море. Обрушилось несколько десятков зданий. Из-под завалов спасено не менее 100 человек. Спасательные работы продолжаются.
Толчки ощутили и жители близлежащих греческих островов. В Греции при землетрясении погибли два человека, 20 пострадали.
Одно из крупнейших землетрясений в Измире произошло в 1999 году. Тогда погибли около 17 тысяч человек.
Другие новости дня
Наблюдатели ISFED сообщили о первых нарушениях на парламентских выборах в Грузии
Наблюдатели неправительственной организации «Международное общество за справедливые выборы и демократию» (ISFED) сообщили о первых нарушениях на парламентских выборах.
«Одна из важнейших проблем – нарушение тайны голосования. Избиратели вышли из кабин с открытыми бюллетенями для голосования, и присутствующие на избирательном участке люди могли видеть, каким был их выбор», - сказала исполнительный секретарь ISFED Элене Нижарадзе на брифинге.
По данным НПО, основной проблемой в процессе голосования остается мобилизация координаторов – лиц, которые по поручению конкретных партий регистрируют пришедших на выборы избирателей, передает агентство «Новости-Грузия». «ISFED рассматривает это, как давление на избирателей и контроль их воли», - сказала Нижарадзе.
Одновременно она отметила, что процедура голосования на большинстве участков началась вовремя и без существенных нарушений. При этом «выявлена негативная тенденция» отступления от процедур. В частности, на некоторые участки не допустили наблюдателей. Нарушения были зафиксированы и при проведении процедуры жеребьевки.
Представители ISFED наблюдает за выборами на 1 тысяче избирательных участках. Кроме того, они находятся в 73 окружных избирательных комиссиях. Еще 78 мобильных групп ISFED контролируют территорию, прилегающую к избирательным участкам.
«На данный момент наблюдатели ISFED подали десять жалоб в участковые избирательные комиссии, шесть жалоб — в окружные избирательные комиссии. 14 замечаний внесены в книгу записей», - сказала она.
- Сегодня, 31 октября, в Грузии проводятся парламентские выборы. Население страны изберет парламент 10-го созыва сроком на четыре года. В парламент, состоящий из 150 мест, 120 депутатов будут избраны по пропорциональной и 30 - на основе мажоритарной избирательной системы.
- По данным Центральной избирательной комиссии, на выборах зарегистрировано 3 526 023 избирателя. В том числе 14 170 избирателей за рубежом и 3 511 853 избирателя в Грузии.
- Гражданам Грузии предстоит сделать выбор между 50 избирательными субъектами - 48 партиями и 2 блоками. Также должен быть сделан выбор между мажоритарными кандидатами, выдвинутыми этими субъектами и инициативными группами.
- В Грузии открыты 3 657 избирательных участков, 11 избирательных участков, созданных в исключительных случаях, и 127 специальных избирательных участков, созданных для обеспечения участия избирателей, находящихся в стационарных лечебных учреждениях и изоляции (карантин, самоизоляция), а также 52 избирательных участка за рубежом (38 стран), в том числе 2 в Афганистане.
COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончался 41 человек
Согласно данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 2381, в общем составив 89 813. По состоянию на 11:00 31 октября число выздоровевших пациентов увеличилось на 1001 и сейчас составляет 55 317.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончался еще 41 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 1341.
Согласно информации Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 367 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (9 - за последние сутки).
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 32 788, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 402 588 (4992 - за сутки), сообщает Радио Азатутюн.
Георгий Вашадзе заявил, что проголосовал за будущее Грузии
«Сегодняшний день должен стать поворотным для развития Грузии, и оппозиция должна победить на этих выборах», - сказал лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе на избирательном участке, где он сделал свой выбор.
«Большое спасибо, прежде всего, гражданам. На избирательных участках очень много людей. Я пришел с семьей, женой и детьми. Я проголосовал за будущее Грузии, за строительство. Конечно, я проголосовал за то, что мы хотим больших изменений. Я проголосовал за то, чтобы мы победили все вместе. Сегодняшний день должен стать поворотным для развития Грузии, и оппозиция должна победить на этих выборах», - заявил Георгий Вашадзе.
Лидер Стратегии Агмашенебели» еще раз призвал граждан прийти на выборы.
«Мы просим всех, придите на выборы, примите участие в выборах, потому что в ваших руках ключ к будущему Грузии. Это не обычный день. Он определит будущее страны на следующие десятилетия, как страна будет развиваться, как мы будем двигаться вперед, и, самое главное, каждый гражданин должен с ответственностью отнестись к своим гражданским обязанностям и правам. Возрождение обязательно победит, победят все вместе. Проголосуйте за любую оппозиционную партию, только приходите на выборы и участвуйте в выборах», - сказал Георгий Вашадзе.
- Сегодня, 31 октября, в Грузии проходят парламентские выборы. В них принимают участие 48 партий и два блока. Всего избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной. Представительство в парламенте будет у всех партий, получивших более 1% голосов.
Дмитрий Шашкин подтверждает, что сегодня в селе Талавери Болнисского района передвигался вооруженным
Сегодня, 31 октября, в соцсети распространилось фото, на котором видно, что член «Национального движения» Дмитрий Шашкин передвигается со своими сторонниками, имея при себе оружие. Согласно распространенной информации, фото сделано в селе Талавери Болнисского района, около избирательного участка.
Дмитрий Шашкин подтвердил, что находился сегодня в селе Талавери Болнисского района и был вооружен. Однако Шашкин категорически опроверг сообщения о том, что он находился на избирательном участке.
«У меня есть право на ношение личного огнестрельного оружия, предоставленное Министерством внутренних дел. Я не вхожу на избирательные участки, потому что я даже не имею на это права как кандидат, у меня нет и бейджа. Там, где я нахожусь, я имею право на ношение оружия, предоставленное МВД», - сказал Шашкин журналисту Общественного вещателя.
На вопрос, всегда ли он носит с собой пистолет, если он ходит с огнестрельным оружием в день выборов, Шашкин ответил, что всегда носит с собой пистолет.
Вахтанг Кикабидзе проголосовал «за нормальную жизнь» со второй попытки
Известный грузинский актер и певец, первый номер партийного списка оппозиционного блока «Единое национальное движение – Сила в единстве» Вахтанг (Буба) Кикабидзе проголосовал на парламентских выборах.
Вначале вместе с представителями СМИ Кикабидзе пришел на участок, в избирательном списке которого его имени не оказалось. После этого он прошел к соседнему избирательному участку, где часть граждан отказалась пропускать его без очереди.
Исполнив гражданский долг со второй попытки, он сказал, что проголосовал за «хорошую, нормальную жизнь». «Мы должны выиграть», – отметил Кикабидзе.
29 октября Кикабидзе открыл митинг оппозиционной коалиции «Единое национальное движение – Сила в единстве». Он исполнил песню «Тбилисо» с куплетом на русском языке, что вызвало возмущение среди пользователей соцсетей. Кикабидзе свое выступление объяснил технической ошибкой.
ЦИК Грузии: Явка на парламентских выборах к 10:00 составила 8,33%
Явка на парламентских выборах в Грузии к 10:00 составила 8,33%. Об этом сообщила на брифинге пресс-спикер Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Анна Микеладзе. «На 10 часов активность избирателей составила 8,33%. В численном показателе это 292 587», - сказала Микеладзе.
Самая высокая активность в одномандатном округе №19 в регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети. За два часа после открытия избирательных участков там проголосовали 11,8% избирателей. Самая низкая активность в округах на №28, №29, №30 в регионе Аджарии. К 10:00 явка там составила 7,3%.
Если сравнить данные с парламентскими выборами 2016 года, то тогда к 10:00 активность составила 8,34%. В численном показателе это 292 957 избирателей. Право голоса имеют более 3,5 миллиона граждан Грузии в возрасте старше 18 лет.
По данным Центральной избирательной комиссии, на выборах зарегистрировано 3 526 023 избирателя. В том числе 14 170 избирателей за рубежом и 3 511 853 избирателя в Грузии.
- Сегодня, 31 октября, в Грузии проводятся парламентские выборы. Население страны изберет парламент 10-го созыва сроком на четыре года. В парламент, состоящий из 150 мест, 120 депутатов будут избраны по пропорциональной и 30 - на основе мажоритарной избирательной системы.
- Гражданам Грузии предстоит сделать выбор между 50 избирательными субъектами - 48 партиями и 2 блоками. Также должен быть сделан выбор между мажоритарными кандидатами, выдвинутыми этими субъектами и инициативными группами.
- В Грузии открыто 3 657 избирательных участков, 11 избирательных участков, созданных в исключительных случаях, и 127 специальных избирательных участков, созданных для обеспечения участия избирателей, находящихся в стационарных лечебных учреждениях и изоляции (карантин, самоизоляция), а также 52 избирательных участка за рубежом (38 стран), в том числе 2 в Афганистане.
В Грузии седьмой день снижается число новых случаев коронавируса
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 307. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 22 пациента.
По данным правительственного портала StopCov.ge, за сутки выявлено 1673 новых случая коронавируса. Число подтверждённых случаев в стране достигло 38 936. Число новых случаев снижается седьмой день подряд.
Динамика за октябрь:
- 1 октября – 448;
- 2 октября – 453;
- 3 октября – 471;
- 4 октября – 554;
- 5 октября – 578;
- 6 октября – 549;
- 7 октября – 508;
- 8 октября – 472;
- 9 октября – 527;
- 10 октября – 519;
- 11 октября – 523;
- 12 октября – 478;
- 13 октября – 569;
- 14 октября – 680;
- 15 октября – 919;
- 16 октября – 887;
- 17 октября – 985;
- 18 октября – 1192;
- 19 октября – 1186;
- 20 октября – 1194;
- 21 октября – 1351;
- 22 октября – 1595;
- 23 октября – 1759;
- 24 октября – 1941;
- 25 октября – 1928;
- 26 октября – 1872;
- 27 октября – 1824;
- 28 октября – 1731;
- 29 октября – 1709;
- 30 октября – 1696;
- 31 октября – 1673.
За сутки от коронавируса выздоровел 2881 пациент. Всего выздоровевших – 22 691. В режиме карантина находится 3001 человек, в ковид-гостиницах лечатся 2245 пациентов.
МВД Грузии: Серьезных нарушений на выборах к 10:00 не зафиксировано
Парламентские выборы в Грузии проходят преимущественно в мирной обстановке, по состоянию к 10:00 полиция не зафиксировала серьезных нарушений или инцидентов. Об этом на брифинге заявила заместитель министра внутренних дел Грузии Нино Цациашвили.
«По данным к 10:00, выборы проходят в мирной обстановке. Серьезных нарушений или инцидентов до сих пор не было», - сказала она.
Замглавы МВД добавила, что ведомство старается обеспечить безопасную избирательную среду на всей территории страны. Она напомнила, что для этого созданы специальные мобильные полицейские группы, которые в течение дня будут обеспечивать общественный порядок. Сформирована специальная группа для координации региональных подразделений. В случае необходимости будет проведена ротация.
При этом МВД активно сотрудничает с международными наблюдательными миссиями и местными неправительственными организациями. Коммуникацию поддерживают соответствующие контактные лица, информация о которых заранее была предоставлена организациям.
Ведомство обещает активно информировать общественность о возможных нарушениях в ходе избирательного процесса в течение дня, передает агентство «Новости-Грузия».
- Сегодня, 31 октября, в Грузии проходят парламентские выборы. В них принимают участие 48 партий и два блока. Всего избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной. Представительство в парламенте будет у всех партий, получивших более 1% голосов.
- В Грузии открыто 3 657 избирательных участков, 11 избирательных участков, созданных в исключительных случаях, и 127 специальных избирательных участков, созданных для обеспечения участия избирателей, находящихся в стационарных лечебных учреждениях и изоляции (карантин, самоизоляция), а также 52 избирательных участка за рубежом (38 стран), в том числе 2 в Афганистане.
- По данным Центральной избирательной комиссии, на выборах зарегистрированы 3 526 023 избирателя. В том числе 14 170 избирателей за рубежом и 3 511 853 избирателя в Грузии.
Георгий Гахария сообщил, что на выборах проголосовал «за европейское государство»
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что на парламентских выборах отдал свой голос «за европейское, западное государство».
Вместе со своей супругой Гахария проголосовал на избирательном участке, расположенном в тбилисской государственной школе №42 на улице Чайковского, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Предвыборная среда, кампания удовлетворяла все демократические требования. Соответственно, я проголосовал за европейское, западное государство, которое построено на демократических ценностях, справедливости, экономически сильном фундаменте, за государство и народ, которые знают цену свободы, достоинства. Безусловно, я проголосовал за ту Грузию, которая сегодня гораздо лучше, чем вчера, а завтра будет еще лучше, чем сегодня… Я проголосовал за будущее», - заявил Гахария.
- Сегодня, 31 октября, в Грузии проходят парламентские выборы. В них принимают участие 48 партий и два блока. Всего избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной. Представительство в парламенте будет у всех партий, получивших более 1% голосов.
- Наблюдатели не исключают, что ни одна политическая сила не сможет набрать достаточно голосов, чтобы сформировать правительство самостоятельно — то есть 40,54% голосов. Это означает, что партиям придется формировать коалиционное правительство. Никогда раньше в Грузии такого не было.
- Ранее лидер правящей партии «Грузинская мечта», миллиардер Бидзина Иванишвили заявил журналистам после процедуры голосования, что исключает формирование коалиционного правительства после парламентских выборов. Он уверен, что сегодня «Грузинская мечта» получит 55-60 процентов голосов, и партия сможет самостоятельно сформировать правительство.
Президент Грузии призвала граждан прийти на выборы
Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала граждан к участию в голосовании, заверив, что в стране предприняты все меры для проведения выборов в мирной и безопасной среде, сообщает агентство «Новости-Грузия». Соответствующее заявление президент сделала после голосования.
Зурабишвили проголосовала на участке, который расположен в тбилисской государственной школе №67 на улице Коте Абхази.
«Важно, что сегодня граждане голосуют в очень сложных условиях, которые называются пандемией. Несмотря на это, хочу призвать всех прийти. Здесь защищены все нормы для того, чтобы вы смогли прийти и проголосовать на своем участке. Ничего не надо бояться. Соблюдайте дистанцию, где будут очереди. Это ваша ответственность. Я уверена, что все пройдет очень хорошо и мирно», - заявила Зурабишвили.
Говоря о своем выборе, она сообщила, что «проголосовала за будущее страны». «Сегодня мы все голосуем за то, чтобы построить страну, о которой мы все мечтаем. Это европейская страны, это демократическая страна. Сегодняшний день – это еще один шаг в этом направлении», - сказала президент.
- Сегодня, 31 октября, в Грузии проходят парламентские выборы. В них принимают участие 48 партий и два блока. Всего избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной. Представительство в парламенте будет у всех партий, получивших более 1% голосов.
Иванишвили исключил, что следующее правительство Грузии будет коалиционным
Лидер правящей партии «Грузинская мечта», миллиардер Бидзина Иванишвили исключает формирование коалиционного правительства после парламентских выборов. Об этом он заявил журналистам после процедуры голосования. Иванишвили уверен, что сегодня «Грузинская мечта» получит 55-60 процентов голосов, и партия сможет самостоятельно сформировать правительство. Он отметил, что говорить о таких результатах ему позволяют результаты нескольких исследований общественного мнения.
Председатель «Грузинской мечты» проголосовал рано утром на избирательном участке №4 в тбилисском районе Мтацминда. Туда он пришел вместе со своей супругой Екатериной Хведелидзе, а также сыном Берой. Иванишвили сообщил, что «проголосовал за стабильность, мир, европейское будущее, экономический рост, благополучие каждой семьи, защиту чести и достоинства каждого человека».
«Думаю, что эти ценности, которые ориентированы на человека осознает абсолютное большинство жителей страны, и большинство проголосует именно за это направление», - заявил Иванишвили.
- Сегодня, 31 октября, в Грузии проходят парламентские выборы. В них принимают участие 48 партий и два блока. Всего избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной. Представительство в парламенте будет у всех партий, получивших более 1% голосов.
- Наблюдатели не исключают, что ни одна политическая сила не сможет набрать достаточно голосов, чтобы сформировать правительство самостоятельно — то есть 40,54% голосов. Это означает, что партиям придется формировать коалиционное правительство. Никогда раньше в Грузии такого не было.
- Важно, что крупнейшие оппозиционные партии страны за день до выборов подписали меморандум, пообещав не формировать коалиционное правительство с «Грузинской мечтой» после выборов.
Главы МИД Армении и Азербайджана провели переговоры в Женеве
Министры иностранных дел Азербайджана и Армении встретились накануне, 30 октября в Женеве. Джейхун Байрамов и Зограб Мнацаканян проводят переговоры с сопредседателями Минской группы ОБСЕ - Россию представляет Игорь Попов, Францию - Стефан Висконти и США Эндрю Шафер. Как сообщает Би-би-си, журналисты не допущены для освещения встречи.
Женевские переговоры - вторая со времени начала войны личная встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана за одним столом. Первая состоялась в Москве 9-10 октября - через две недели после начала войны за непризнанный Нагорный Карабах.
Как сообщают из Еревана, в зоне конфликта в пятницу продолжались бои под Шушой и южнее Лачина - это стратегически важные участки для каждой из воюющих сторон, и от исхода боевых действий на этих участках может зависеть исход войны. Азербайджанская армия вновь предприняла попытки наступления, сообщают из Еревана.
Азербайджанские СМИ никаких подробностей с фронта не публикуют. Но президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии еще девяти селений в трех районах. Эти районы, как отмечает Би-би-си, уже частично контролируются азербайджанскими военными.
Сегодня в Грузии проводятся парламентские выборы по новой избирательной системе 120/30
Сегодня, 31 октября, в Грузии проводятся парламентские выборы. Население страны изберет парламент 10-го созыва сроком на четыре года. В парламент, состоящий из 150 мест, 120 депутатов будут избраны по пропорциональной и 30 - на основе мажоритарной избирательной системы.
Гражданам Грузии предстоит сделать выбор между 50 избирательными субъектами - 48 партиями и 2 блоками. Также должен быть сделан выбор между мажоритарными кандидатами, выдвинутыми этими субъектами и инициативными группами.
В Грузии открыто 3 657 избирательных участков, 11 избирательных участков, созданных в исключительных случаях, и 127 специальных избирательных участков, созданных для обеспечения участия избирателей, находящихся в стационарных лечебных учреждениях и изоляции (карантин, самоизоляция), а также 52 избирательных участка за рубежом (38 стран), в том числе 2 в Афганистане.
По данным Центральной избирательной комиссии, на выборах зарегистрировано 3 526 023 избирателя. В том числе 14 170 избирателей за рубежом и 3 511 853 избирателя в Грузии.
За ходом выборов будут наблюдать 80 819 представителей избирательных субъектов, 46 981 представитель 132 местных наблюдательных организаций и 910 наблюдателей 5 избирательных администраций, 20 посольств и 23 международные организации. Избирательный процесс будут освещать 5 971 представитель 118 медиа-организаций.
Избирательные участки открылись в 07:00 и закроются в 20:00. В 07:00 на избирательных участках были проведены процедуры, которые нужно было осуществить перед тем, как начать голосование, непосредственно процедура голосования началась в 08:00. Избирательные участки закроются в 20:00.
Голосование посредством переносной урны для голосования начнется в 09:00 и закончится в 19:00. Переносную необходимо вернуть на избирательный участок не позднее 20:00.
Парламентские выборы в Грузии проходят впервые в рамках новой избирательной системы. Для того, чтобы попасть в парламент, партия должна преодолеть однопроцентный барьер, а блоку необходимо набрать столько процентов, сколько партий в него входит. По данным социологических исследований, в парламент могут попасть около десяти политических сил.
Вместе с тем, согласно Конституции, после парламентских выборов 2020 года Грузия перейдет на полностью пропорциональную избирательную систему, хотя в случае назначения досрочных выборов в этот период выборы пройдут по смешанной системе.
Главная интрига – останется ли правящая партия «Грузинская мечта» у власти третий срок подряд. Наблюдатели не исключают, что ни одна политическая сила не сможет сформировать правительство самостоятельно. Возможно партиям придется формировать коалицию.
Среди названных партиями кандидатов на пост премьер-министра – действующий глава правительства Георгий Гахария, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, представители оппозиции Мамука Хазарадзе, Шалва Нателашвили, Георгий Вашадзе и другие.
В день выборов на избирательных участках будут приняты профилактические меры для предотвращения распространения коронавируса. К примеру, на избирательные участки не допустят лиц без масок.
Кроме парламентских выборов, сегодня в Грузии проводятся выборы в Верховный совет Аджарии, промежуточные выборы в городские собрания (сакребуло) Тбилиси, Телави, Тетри-Цкаро и Они, а также внеочередные выборы мэров Каспи, Они, Харагаули, Терджола и Кутаиси.
Иванишвили призвал сторонников высокой явкой «застраховать тех, кто делает ошибочный выбор»
«Сегодня заканчивается мандат, который грузинский народ четыре года назад на второй срок выдал «Грузинской мечте», чтобы решать судьбу страны и перспективы ее развития», - заявил cегодня, 30 октября, на итоговой встрече избирательной кампании лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили, сообщает агентство «Новости-Грузия». Он подчеркнул важность завтрашних выборов заявил, что является гарантом того, что «эти выборы будут свободными и воля народа будет точно отражена в их итогах».
Выступление Иванишвили было записано заранее и демонстрировалось собравшимся с монитора. Сам лидер правящей партии появился на сцене только в самом конце встречи. В своем видеообращении Иванишвили заявил, что уважает любой выбор, который граждане Грузии сделают на предстоящих выборах, однако призвал своих сторонников к мобилизации, чтобы критически настроенные граждане «не наказали страну и самих себя». Он также выразил уверенность в том, что сторонников «Грузинской мечты» в стране - подавляющее большинство.
Своих противников - бывшую правящую партию «Единое национальное движение» - Иванишвили назвал «деструктивной и реваншистской силой» и пожаловался на то, что оппозиционный спектр Грузии не изменился.
«Как лидер правящей политической силы, прежде всего, хочу поблагодарить вас за это доверие. Источник власти - народ, и только он решает, кто должен руководить страной. Так работает демократия, и я горжусь тем, что сегодня грузинский народ прочно удерживает это высшее право, которое до 2012 года было захвачено узурпатором. Поверьте, установление демократических традиций и их необратимость лично для меня является самым ценным из достижений, связанных с управлением «Грузинской мечтой» и ее успехом.
Завтра - один из поворотных моментов в истории нашей страны. Завтра все мы должны снова сделать выбор, основанный на наших собственных убеждениях, ценностях, совести и интересах, и я от имени «Грузинской мечты» гарантирую, что этот выбор будет свободным и воля народа будет полностью отражена в результатах выборов - грузинское государство не допустит даже малейшего искажения выбора людей.
Я обращаюсь к вам, сторонникам «Грузинской мечты», ветеранам «Мечты» и вновь присоединившимся солдатам - завтра никому из нас нельзя оставаться дома, все безоговорочно должны прийти к избирательным урнам. Это наш долг перед страной, будущим и, как бы не показалось странным, перед теми, кто сделает свой выбор в пользу другой партии», - сказал Иванишвили.
Он назвал «драматичной» ситуацию, когда, по его словам, грузинская политика «все еще не может предложить избирателям здоровую альтернативу «Грузинской мечте». Поэтому, считает Иванишвили, «несмотря на политическое разнообразие, в оппозиционном поле по-прежнему доминирует ориентированная на месть разрушительная сила, ориентированная на реванш, из-за чего выбор, сделанный против «Грузинской мечты», означает, практически, выбор в пользу этой силы».
«Ведь мы очень хорошо знаем, какое значение этот выбор имеет для нашей родины, именно поэтому наш долг – своей стопроцентной явкой защитить и тех, кто делает ошибочный выбор, чтобы они под влиянием эмоциональных решений не наказали страну и себя. Ведь, несмотря на их разные взгляды, они наша плоть и кровь - наши братья и сестры. Помните, на свой народ не сердятся. Не забывайте, что большая часть обиженных на нас людей все равно надеятся на нас. Мы не имеем права разочаровать их», - сказал Иванишвили.
Роберт Кочарян заразился коронавирусом и не может поехать в Москву
Второй президент Армении Роберт Кочарян заразился коронавирусом, сообщает офис второго президента.
Сегодня стало известно, что первый президент Армении Левон Тер-Петросян и Роберт Кочарян хотят поехать в Москву для обсуждения вопросов, связанных с ситуацией вокруг непризнанного Нагорного Карабаха.
«Предложение поехать в Москву Роберту Кочаряну сделали второй и третий президенты Нагорного Карабаха. Президент согласился с целесообразностью этого предложения, но выезд из страны по известной причине был для него закрыт. После разговора Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна с премьер-министром суд разрешил президенту Кочаряну выехать из страны (срок выезда – до 7 ноября), и вернул ему паспорт.
Роберт Кочарян намеревался в ближайшие дни поехать в Москву и сдал тест на COVID, что является обязательным для въезда в РФ. Результат теста оказался положительным, что было совершенно неожиданным, поскольку у него не было и до сих пор нет никаких симптомов болезни», - говорится в сообщении офиса.
Это означает, что поездка Кочаряна в Москву временно стала невозможной, он находится в самоизоляции.
Глава Конституционного суда Украины заподозрен в госизмене
Группа депутатов Европарламента обратились к Украине с призывом восстановить функции Национального агентства по предупреждению и противодействию коррупции. Призыв европейских депутатов противоречит постановлению Конституционного суда Украины, лишившего национальное антикоррупционное ведомство функций контроля над судебной ветвью власти.
Парламентарии Европейского союза выразили обеспокоенность решением Конституционного суда Украины, заявив, что оно создало «правовую яму» в ключевом законодательстве по антикоррупционной реформе.
Председатель Конституционного суда Украины (КСУ) Александр Тупицкий заподозрен в государственной измене. Государственного бюро расследований (ГБР) начало «досудебное расследование по фактам самовольного занятия земельного участка, совершенного группой лиц, а также государственной измены председателем Конституционного суда», заявил журналистам исполняющий обязанности директора ГБР Алексей Сухачов.
Председатель КСУ в июле 2018 года, «действуя в составе группы лиц», самовольно занял земельный участок. В ГБР считают, что при этом был нарушен украинский закон. Александр Тупицкий якобы заключил сделку, в рамках которой признал полномочия российских органов на внесение записей об отчуждении украинского земельного участка. Таким образом, участок оказался под юрисдикцией Российской Федерации, говорится в документах Государственного бюро расследований Украины.
Если вина председателя Конституционного суда Александра Тупицкого в нанесении ущерба суверенитету и безопасности Украины будет доказана, то он может лишиться свободы на 15 лет, а его имущество может быть конфисковано.
Участок, о котором идет речь, находится в аннексированном Россией Крыму.
В Абхазии 34 новых случая инцицирования COVID-19, два человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 232 жителя самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 34 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 133 человек, 114 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 19 человек оценивается как тяжелое, 31 – средней степени тяжести. Выписаны 5 пациентов.
17 октября в инфекционное отделение Гудаутской ЦРБ была доставлена пациентка 86 лет с двусторонней полисегментарной пневмонией. У пациентки была подтверждена коронавирусная инфекция. Женщина получила необходимое лечение в полном объеме, но несмотря на это, умерла ночью 30 октября.
В гудаутском госпитале скончался пациент 1942 года рождения, поступивший в инфекционное отделение 15 октября с коронавирусной инфекцией и двусторонней полисегментарной пневмонией. Несмотря на проводимое интенсивное лечение, мужчина скончался 30 октября.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 62 пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 57 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 5 человек.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 4160 человек. 40 летальных случаев. Выздоровели 2257.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
В Грузии созданы полицейские группы для обеспечения безопасности в день выборов
МВД Грузии обещает обеспечить проведение парламентских выборов 31 октября в безопасной, свободной и спокойной среде. С этой целью во всех регионах страны будут созданы мобильные группы полиции.
Мобильные группы будут реагировать на все факты правонарушений. Одновременно ведомство будет поддерживать коммуникацию с международными наблюдательскими миссиями и аппаратом Народного защитника. Вести диалог с этими структурами поручено департаменту международных отношений и департаменту мониторинга защиты прав человека.
Информацию о контактных лицах уже получили международные организации, офис омбудсмена, международные и местные наблюдательские миссии, неправительственные организации, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«В день выборов МВД Грузии периодически будет информировать общество о возможных нарушениях», - сказано в заявлении МВД.
В день голосования полиции не разрешается находиться на территории избирательного участка либо рядом с ним. Сотрудники МВД могут прибыть туда только по вызову. Сразу после устранения угрозы, полицейские обязаны покинуть территорию.
Гахария о выступлении Кикабидзе на акции ЕНД: «По-человечески обидно»
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария прокомментировал выступление известного артиста Бубы Кикабидзе на акции-концерте «Единого национального движения», заявив, что ему было по-человечески обидно.
Накануне, 29 октября, на площади Свободы в центре Тбилиси состоялась итоговая предвыборная встреча с избирателями ЕНД и их союзников по коалиции «Сила в единстве». Открыл митинг Вахтанг Кикабидзе, который является первым номером партийного списка «Национального движения». Он исполнил две песни: «Садгегрдзело» и «Тбилисо» с куплетом на русском языке, сообщает агентство «Новости-Грузия». Это вызвало возмущение среди пользователей соцсетей.
Глава правительства квалифицировал эту ситуацию, как «обычное подсознательное». «Ни один из стоящих там людей не додумался выйти и сделать какой-либо комментарий. Когда в соцсетях поднялась шумиха, тогда они начали искать какие-то неловкие версии», - заявил Гахария.
В своем заявлении премьер сделал акцент на том, что «Буба Кикабидзе – человек в возрасте». По его мнению, лидеры оппозиции поступили безрассудно, когда привлекли к избирательной кампании 82-летнего исполнителя. Гахария уверен, что в итоге под ударом оказалось «любовь и репутация», которую Кикабидзе заработал «за годы».
«Именно это почерк «Национального движения», когда никого не волнует судьба отдельного человека… Когда выводишь человека в таком возрасте и заставляешь его петь, ты ставишь его под такой моральный и эмоциональный удар», - сказал Гахария. Он добавил, что вчерашняя акция оппозиции еще раз убедила его в том, что Грузии необходимо обновление политических элит и полное избавление от постсоветской политической элиты.
«Именно поэтому было принято решение об избирательной пропорциональной системе, чтобы как можно больше молодых людей появились в парламенте и политике. Это является нашей основной целью: [молодежь] с хорошим западным образованием, а не тот русский нарратив, который мы видели вчера», - подчеркнул Гахария.
Сам Кикабидзе свое выступление объяснил технической ошибкой. В ходе его выступления перепутали фонограмму. Растерявшись, артист спел второй куплет «Тбилисо» на русском. Кикабидзе выступил с разъяснениями во время акции, а затем дал дополнительные комментарии СМИ.
В бывшей правящей партии «Единое национальное движение» назвали позором и дискриминацией комментарий премьер-министра Грузии Георгия Гахария по поводу выступления Бубы Кикабидзе на акции-концерте оппозиции. Депутат парламента от ЕНД Роман Гоциридзе обвинил главу правительства в эйджизме.
«Позорный факт, когда премьер-министр страны на своем брифинге посвящает столько времени тому, что технический персонал ошибся с фонограммой, и Вахтанг Кикабидзе спел на русском языке вариант «Тбилисо», предназначенный для украинского зрителя. Премьер впал в свойственный «Грузинской мечте» психоанализ и сказал, что эта ошибка была продиктована подсознанием. Не менее постыдно было и то, что он подчеркнул – почему подняли пожилого человека на трибуну.
Гахария забывает, что через четыре дня в США пройдут президентские выборы, и одному из кандидатов, который лидирует, согласно опросам, к концу президентского срока будет столько же, сколько сейчас господину Вахтангу, а второй кандидат тоже довольно близок к этому возрасту. Так называемый «эйджизм» является одной из форм дискриминации и «премьер-министр страны» должен понимать это», - написал Гоциридзе на своей странице в «Фейсбук».
Югоосетинский президент Анатолий Бибилов вылечился от коронавируса
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов вылечился от коронавируса. Как сообщает его пресс-служба, проведенный главе республики тест показал отрицательный результат.
Коронавирус у Бибилова был диагностирован 17 октября. Он переносил заболевание в легкой форме и работал дистанционно.
Ранее коронавирусом также заразился и.о. премьер-министра республики Геннадий Бекоев. Как сообщили в пресс-службе кабмина, течение болезни у Бекоева легкое, он работает дистанционно, правительство продолжает работу в штатном режиме. В среду с коронавирусом был госпитализирован и спикер югоосетинского парламента Алан Тадтаев, который проходит лечение в Северной Осетии.
По данным на четверг, в Южной Осетии зарегистрировано 768 случаев заражения коронавирусом, шесть летальных исходов. Действует обязательный масочный режим в общественных местах в целях противодействия распространению коронавируса. По рекомендации Югосетпотребнадзора, с 21 октября на двухнедельный карантин закрыты и все образовательные учреждения республики.
Ранее по поручению Анатолия Бибилова югоосетинское военное ведомство обратилось в Министерство обороны РФ с просьбой направить в республику военно-полевой госпиталь на 150 коек с профильными специалистами и соответствующим медицинским имуществом. Во вторник мобильный ковид-госпиталь прибыл в Цхинвали и в четверг принял первых пациентов.
В инфекционном отделении и цхинвальской детской больнице РММЦ проходят лечение 173 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, из них в тяжелом состоянии в реанимации - 10 человек. Кроме того, порядка 20 человек переведены в российский военно-полевой госпиталь, троих госпитализировали в РСО-Алания, сообщает информагентство «Рес».
Парламентские выборы-2020 в Грузии: коротко о главном
31 октября в Грузии пройдут парламентские выборы. В них принимают участие 48 партий и два избирательных блока.
По последним данным, в списке ЦИК – 3 526 022 избирателя, будут открыты 3657 избирательных участков.
Выборы пройдут по новой избирательной системе: 120 депутатов войдут в парламент по пропорциональной системе, 30 – по мажоритарной. Ранее 77 депутатов избирались по партийным спискам, а 73 — по мажоритарным округам.
Для того, чтобы попасть в парламент, партия должна преодолеть однопроцентный барьер, а блоку необходимо набрать столько процентов, сколько партий в него входит. По данным социологических исследований, в парламент могут попасть около десяти политических сил.
Главная интрига – останется ли правящая партия «Грузинская мечта» у власти третий срок подряд. Наблюдатели не исключают, что ни одна политическая сила не сможет сформировать правительство самостоятельно. Возможно партиям придется формировать коалицию.
Среди названных партиями кандидатов на пост премьер-министра – действующий глава правительства Георгий Гахария, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, представители оппозиции Мамука Хазарадзе, Шалва Нателашвили, Георгий Вашадзе и другие.
В день выборов на избирательных участках будут приняты профилактические меры для предотвращения распространения коронавируса. К примеру, на избирательные участки не допустят лиц без масок.
Проголосовать смогут и пациенты с коронавирусом, а также лица, находящиеся в карантине и самоизоляции. Для них открывают 127 спецучастков, регистрацию прошли 10 845 человек.
14 170 граждан Грузии смогут проголосовать за рубежом – в 38 странах откроют 52 избирательных участка (два из них – для грузинских военнослужащих, находящихся в Афганистане).
Кроме парламентских выборов, 31 октября в Грузии пройдут выборы в Верховный совет Аджарии, промежуточные выборы в городские собрания (сакребуло) Тбилиси, Телави, Тетри-Цкаро и Они, а также внеочередные выборы мэров Каспи, Они, Харагаули, Терджола и Кутаиси.
Все статьи по теме: ВЫБОРЫ В ГРУЗИИ
В Измире произошло землетрясение магнитудой 6,6
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в провинции Измир, у западного побережья Турции. Его эпицентр находился в Эгейском море.
В Измире разрушено несколько десятков жилых домов и отелей. На месте работают спасатели. Данных о жертвах пока нет.
Подземные толчки ощущались в Стамбуле и Афинах. Есть пострадавшие на близлежащем греческом острове Самос.
Одно из крупнейших землетрясений в Измире произошло в 1999 году. Тогда погибли около 17 тысяч человек.
Из Грузии в Казахстан экстрадировали экс-директора «БТА Банка»
Бывший управляющий директор казахстанского АО «БТА Банк» Асылмурат Рамазанов экстрадирован из Грузии в Казахстан. Об этом сообщает Генеральная прокуратура Казахстана.
В ведомстве отметили, что Рамазанов разыскивался за «хищение активов БТА Банка на сумму более 249 млрд. тенге, совершенное совместно с членами организованного преступного сообщества Мухтара Аблязова».
«С целью уклонения от уголовной ответственности Рамазанов скрывался на территории Грузии, используя поддельный паспорт гражданина Кыргызской Республики. Благодаря слаженной работе казахстанских правоохранительных органов с грузинскими коллегами он задержан МВД Грузии. В настоящее время Рамазанов водворен в следственный изолятор города Алматы», - сказано в сообщении.
- В ноябре 2018 года суд в Казахстане заочно приговорил бывшего министра энергетики, индустрии и торговли Казахстана Мухтара Аблязова к пожизненному заключению, признав его виновным в организации убийства в 2004 году бизнес-партнера Ержана Татишева, главы Банка ТуранАлем (позже был переименован в БТА). В 2017 году по другому процессу, проходившему в Алматы, Аблязов был заочно приговорен к 20 годам тюрьмы по делу о предполагаемых хищениях средств БТА Банка.
- 57-летний Мухтар Аблязов отрицает все предъявляемые ему обвинения, называя их политически мотивированными.
Хабиб Нурмагомедов обвинил Макрона в оскорблении чувств мусульман
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в "оскорблении чувств более полутора миллиарда верующих мусульман под лозунгом свободы слова". Об этом российский спортсмен написал в инстаграме под фотографией Макрона с изображением протектора подошвы на лице.
"Аллах скор в расчёте и вы это увидите", – написал Нурмагомедов (орфография и пунктуация оригинала сохранены). Спортсмен также допустил в адрес французского лидера оскорбительные выражения. Запись Нурмагомедова за короткое время собрала сотни тысяч лайков.
Своё сообщение Нурмагомедов опубликовал вскоре после ножевых атак в Ницце и Авиньоне и резонанса после убийства выходцем из Чечни во Франции учителя Самюэля Пати, который во время урока о свободе слова показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.
Ранее против Макрона выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он назвал французского лидера "вдохновителем терроризма в своей стране".
Перед посольством Франции в Москве второй день проходят акции мусульман. Они держат плакаты против Макрона и французского журнала Charlie Hebdo, который публиковал карикатуры на пророка. Сегодня мусульманские активисты вновь собрались на акцию перед зданием посольства и сожгли портрет президента Франции.
Французская дипмиссия обратилась к российским властям с просьбой усилить охрану всех диппредставительств в стране.
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что оскорблять чувства верующих недопустимо и одновременно недопустимо убивать.
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