Реджеп Эрдоган выступил за раздел Кипра на два государства

Президент Турции Реджеп Эрдоган сегодня, 15 ноября, посетил самопровозглашенную Турецкую республику Северного Кипра и заявил, что выступает за то, чтобы международное сообщество официально признало разделение Кипра на два государства.

«На Кипре живут два народа и существует два отдельных государства. Необходимо вести переговоры, итогом которых будет существование двух отдельных государств», - сказал Эрдоган.

Турецкая республика Северного Кипра провозгласила независимость в 1983 году. Ранее населённую турками-киприотами северную часть острова оккупировали турецкие войска - как утверждается, чтобы помешать поглощению Кипра Грецией. Республика признана в качестве независимого государства только Турцией, другие страны ООН считают, что юрисдикция населённой преимущественно греками Республики Кипр, контролирующей южную часть острова, распространяется на весь Кипр.

Представители двух общин Кипра вели переговоры о возможном воссоединении острова, однако они не дали результата. Как отмечают агентства, после недавнего прихода к власти на севере Кипра поддержанного Эрдоганом националистического политика Эрсина Тартара, перспективы переговоров о воссоединении стали ещё более туманными. Тартар выступает за международное признание независимости Северного Кипра.

Турция под руководством Эрдогана ведет все более активную политику по продвижению своих интересов в Средиземноморском регионе, от Кипра до Ливии - к неудовольствию Греции и Республики Кипр, в поддержку которых выступают другие страны ЕС.